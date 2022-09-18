carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WATLER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460

DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460

LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460

** 2 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461

3 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359

4 CAMMONS,SUMMER,LYNN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS IPOCK,R 22CR 051309

5 CARR,IRIS,EDLENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 703877

6 CARREON,JASON,DOMINIC CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000585

7 CERINO,MATEO,GARCIA NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22CR 704178

8 COATS,MARY,MARGARET CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702109

9 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870

10 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940

11 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051987

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051987

12 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051988

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051988

13 DICKINSON,TONYA,STARR DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C 22CR 703436

14 DILACIO,CHRISTINA,THER SPEEDING 066/45 BRINKLEY 22CR 000256

15 DOYLE,STEVEN,JAY SPEEDING 065/45 JOHNSON,G,A 21CR 702137

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702137

** 16 FLEMING,TIMOTHY,DAVID, MISDEMEANOR STALKING RESOR,C 22CR 051952

17 FLOYD,COLIN,THOMAS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT RESOR,C 22IF 702448

18 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807

19 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808

20 HARTMAN,JAMES,JOSEPH SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 703973

21 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

22 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700473

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700473

23 HERRING,GARY,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CHAANINE,E 22CR 051582

24 HERRING,JAMES,O,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700812

25 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719

26 HUDGENS,CARTER,ANDREW ASSAULT ON A FEMALE EDWARDS,T 22CR 051886

** 27 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201

28 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437

29 INIGUEZ,ADRIAN CONSUME ALC BY 19/20 BEDSOLE,J 22CR 704360

30 KARR,CHRISTOPHER,DAVID DOG RUNNING AT LARGE BEDSOLE 22CR 000417

31 LANGFORD,KAIA,TRYSTIN SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR PEADEN,P 22CR 702967

32 LEGGETT,DE'LONNIE,LEON POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 21IF 703821

33 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496

34 LUPTON,DAVID ASSAULT ON A FEMALE RESOR,SHARO 22CR 051922

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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35 LUPTON,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS RESOR,SHARO 22CR 051923

36 MACHADO,GONZALE,MANUEL CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000587

37 MADRIGAL,EMILY,VICTORI SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 702052

38 MARSHALL,NALIYAH,MERCE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701452

39 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471

40 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014

41 MEDINABONILLA,JOSHUALY CONSUME ALC BY 19/20 BEDSOLE,J 22CR 704361

42 MEYERS,PHILLIP,LANGDON FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 22IF 702333

43 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

44 NEWKIRK,ROBERT,ARTHUR, DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000034

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 000034

45 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117

46 PETERS,KESHON,A CONSUME ALC BY 19/20 CAPPS,R 22CR 000588

47 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325

48 PINTO,DAVID,LEE FAIL TO REPORT ACCIDENT RESOR,C 22CR 703922

49 PINTO,MARVIN,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE BRINKLEY,J 22CR 703971

SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 703971

50 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138

51 SALTER,FRANKIE,WAYNE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 20IF 702639

52 SANCHEZ,CARLOS,ALBERTO DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000214

EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 20CR 000214

53 SANTIAGO,ANTHONY,HILTO DWLR NOT IMPAIRED REV CHAANINE,E 22CR 702180

54 SILLS,DONALD,LEE,JR SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 703971

55 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781

56 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782

57 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

58 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

59 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440

60 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945

61 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828

62 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246

63 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969

64 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759

65 STYRON,JOSEPH,DARYL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 19CR 705316

OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 19CR 705316

66 STYRON,JOSEPH,DARYL DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 705317

67 STYRON,JOSEPH,DARYL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051513

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 051513

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051513

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 20CR 051513

68 STYRON,JOSEPH,DARYL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG JOHNSON,G,A 20CR 702028

69 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874

70 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 050087

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 050087

71 VARNELL,BRIDGET,SUSANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,J 22CR 703037

72 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793

RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793

INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,EL 22CR 274793

73 WHEELER,DEVON,JAMES CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000586

74 WHITE,PATRICIA,TRACY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,RICHA 22CR 051462

75 WILSON,DUSTIN,KELLY CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000589

76 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

77 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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