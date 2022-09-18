DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WATLER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460
DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460
LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460
** 2 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461
3 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359
4 CAMMONS,SUMMER,LYNN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS IPOCK,R 22CR 051309
5 CARR,IRIS,EDLENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 703877
6 CARREON,JASON,DOMINIC CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000585
7 CERINO,MATEO,GARCIA NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22CR 704178
8 COATS,MARY,MARGARET CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702109
9 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870
10 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940
11 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051987
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051987
12 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051988
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051988
13 DICKINSON,TONYA,STARR DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C 22CR 703436
14 DILACIO,CHRISTINA,THER SPEEDING 066/45 BRINKLEY 22CR 000256
15 DOYLE,STEVEN,JAY SPEEDING 065/45 JOHNSON,G,A 21CR 702137
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702137
** 16 FLEMING,TIMOTHY,DAVID, MISDEMEANOR STALKING RESOR,C 22CR 051952
17 FLOYD,COLIN,THOMAS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT RESOR,C 22IF 702448
18 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807
19 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808
20 HARTMAN,JAMES,JOSEPH SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 703973
21 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
22 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700473
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700473
23 HERRING,GARY,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CHAANINE,E 22CR 051582
24 HERRING,JAMES,O,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700812
25 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719
26 HUDGENS,CARTER,ANDREW ASSAULT ON A FEMALE EDWARDS,T 22CR 051886
** 27 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201
28 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437
29 INIGUEZ,ADRIAN CONSUME ALC BY 19/20 BEDSOLE,J 22CR 704360
30 KARR,CHRISTOPHER,DAVID DOG RUNNING AT LARGE BEDSOLE 22CR 000417
31 LANGFORD,KAIA,TRYSTIN SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR PEADEN,P 22CR 702967
32 LEGGETT,DE'LONNIE,LEON POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 21IF 703821
33 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496
34 LUPTON,DAVID ASSAULT ON A FEMALE RESOR,SHARO 22CR 051922
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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35 LUPTON,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS RESOR,SHARO 22CR 051923
36 MACHADO,GONZALE,MANUEL CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000587
37 MADRIGAL,EMILY,VICTORI SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 702052
38 MARSHALL,NALIYAH,MERCE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701452
39 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471
40 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014
41 MEDINABONILLA,JOSHUALY CONSUME ALC BY 19/20 BEDSOLE,J 22CR 704361
42 MEYERS,PHILLIP,LANGDON FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 22IF 702333
43 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
44 NEWKIRK,ROBERT,ARTHUR, DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000034
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 000034
45 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117
46 PETERS,KESHON,A CONSUME ALC BY 19/20 CAPPS,R 22CR 000588
47 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325
48 PINTO,DAVID,LEE FAIL TO REPORT ACCIDENT RESOR,C 22CR 703922
49 PINTO,MARVIN,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE BRINKLEY,J 22CR 703971
SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 703971
50 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138
51 SALTER,FRANKIE,WAYNE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 20IF 702639
52 SANCHEZ,CARLOS,ALBERTO DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000214
EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 20CR 000214
53 SANTIAGO,ANTHONY,HILTO DWLR NOT IMPAIRED REV CHAANINE,E 22CR 702180
54 SILLS,DONALD,LEE,JR SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 703971
55 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781
56 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782
57 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
58 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
59 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440
60 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945
61 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
62 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
63 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969
64 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759
65 STYRON,JOSEPH,DARYL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 19CR 705316
OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 19CR 705316
66 STYRON,JOSEPH,DARYL DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 705317
67 STYRON,JOSEPH,DARYL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051513
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 051513
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051513
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 20CR 051513
68 STYRON,JOSEPH,DARYL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG JOHNSON,G,A 20CR 702028
69 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874
70 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 050087
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 050087
71 VARNELL,BRIDGET,SUSANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,J 22CR 703037
72 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793
RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793
INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,EL 22CR 274793
73 WHEELER,DEVON,JAMES CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000586
74 WHITE,PATRICIA,TRACY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,RICHA 22CR 051462
75 WILSON,DUSTIN,KELLY CONSUME ALC BY 19/20 BROCK 22CR 000589
76 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
77 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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