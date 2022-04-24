carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

2 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

3 ARIAS,EVELIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701161

SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 701161

4 ARMSTRONG,MELISSA,JONE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701160

5 AUSTIN,DAVID,GAYLE SPEEDING 070/55 BRINKLEY,J 22IF 700684

6 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323

7 BASTO,EMMA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700880

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700880

8 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840

9 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 701218

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701218

** 10 BERMUNDEZ,MIGUEL,ANGEL INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILLS,ROBER 21CR 052871

SECOND DEGREE TRESPASS HILLS,ROBER 21CR 052871

COMMUNICATING THREATS HILLS,ROBER 21CR 052871

11 BLAKE,GEORGE,BENJAMIN FICTITIOUS INFO TO OFFICER TAYLOR,C,A 20CR 702197

12 BLAKE,GEORGE,BENJAMIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702198

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702198

13 BOBBITT,JENNIFER,NICHO SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700497

14 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

15 BRAXTON,BARRETT,EARL,I SPEEDING 066/35 WEATHERS,D 21CR 704612

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 704612

16 BROOKS,BRIANNA,ELIZABE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700450

17 BROWN,HAYLEI,MAREE HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050589

18 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BRINKLEY,J 21CR 705435

19 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034

20 BURGESS,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700770

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700770

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700770

21 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438

22 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086

IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086

23 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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24 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695

25 CHAVEZ,JUAN,MANUEL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705243

26 CHISOLM,FAYTH,ANTOINET SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700387

27 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861

FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861

28 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755

SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755

29 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009

30 COLLINS,CHARLES,DAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705332

31 COLLINS,CHARLES,DAQUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 700416

EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22IF 700416

32 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462

33 COX,ABBY,KENDALL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700130

34 CRAIG,JOSEPH,KEVIN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700471

35 CUFF-PARISE,MICHAEL,FR FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER BRINKLEY,J 21CR 704161

36 DEWITT,CHARLES,MARSHAL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700597

37 DIXON,KENNETH COMMUNICATING THREATS ADNEY,JENNI 21CR 050694

38 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

39 EMBRY,JASHAWN,ANDREW WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704512

40 ESPINAL,MIGUEL,ANGEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 20CR 051914

41 EZZELL,MARK,EDDIS DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705460

42 FELTON,TIERRA,JANI ATTEMPTED LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 702742

43 FRAZELLE,WILLIAM,L W/C SIMPLE $ 332.00 SMITH,BARBA 10CR 055140

44 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705498

45 GADDY,JOHN FALSE IMPRISONMENT MILLARD,JOS 21CR 052144

ASSAULT INDIV W/DISABILITY MILLARD,JOS 21CR 052144

46 GALLARDOAYONA,LIZETTE, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 21CR 704213

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,E 21CR 704213

47 GARANCHESKI,LINDSEY,MA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705226

48 GARRISON,RALPH,BERNARD SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700543

49 GILMORE,TERESA,ANN SPEEDING 056/35 BRINKLEY,J 22CR 701219

SPA 50 GONZALEZ,HECTOR,GALIND SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 20CR 050260

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 050260

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 050260

51 GONZALEZVELASQUEZ,JULI NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 700969

SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22CR 700969

52 GORDON,WILLIAM,HARRISO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700894

53 GUILLEN,JHONIS,ROBERTO NO OPERATORS LICENSE YODER,D 22CR 701119

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D 22CR 701119

** 54 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 55 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

56 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165

57 HALL,JONATHAN,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050164

58 HARDEE,HEATHER,ELAINE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701882

59 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023

60 HARVELL,SHELTON,E SECOND DEGREE TRESPASS OCONNOR,K 16CR 054302

61 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051810

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051810

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 21CR 051810

62 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703130

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE BRINKLEY,J 21CR 703130

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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63 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 051776

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 20CR 051776

64 HICKSTED,SAGE,FRANCISW SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700542

65 HILL,DARLENE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 700718

66 HIMES,RANDY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701064

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701064

67 HOEFLE,ANN,MARIE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 700582

68 HOGAN,MELISSA,ANN SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700544

69 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 20CR 052842

70 HOWES,ARIONNA,MARIE SPEEDING 072/55 TAYLOR,C,A 21CR 704778

FOLLOWING TOO CLOSELY TAYLOR,C,A 21CR 704778

71 HUNT,PHILLIP,JR SECRETING LIEN PROPERTY TIME INVST 14CR 055036

72 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 043/25 BRINKLEY,J 22IF 700681

73 JOHNSON,PAUL WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704914

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704914

74 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130

75 JONES,BRITTANY,NICHOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702487

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702487

FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21CR 702487

76 JONES,ELANA,JACKSON SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705223

77 KEIM,FRANCIS,MICHAEL,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 700666

78 KIRKPATRICK,DAVID,ANDR SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 BRINKLEY,J 22IF 700682

79 KNOEBEL,GABRIEL,GRACE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 700583

80 LANIER,ARTHUR,GLENN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700968

81 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI SPEEDING 083/55 TAYLOR,C,A 21CR 702398

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702398

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702398

82 LEWIS,SHANNON,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 22CR 700278

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 22CR 700278

EXCEEDING SAFE SPEED TAYLOR,C,A 22CR 700278

83 LIEVENS,CHRISTOPHER,C SECOND DEGREE TRESPASS RYAN,TIMOTH 22CR 050814

84 LIEVENS,CHRISTOPHER,C COMMUNICATING THREATS RYAN,TIMOTH 22CR 050815

85 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492

86 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732

87 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199

88 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443

89 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324

90 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868

91 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872

92 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926

93 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701349

94 LOPEZ,ABNER SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 21CR 705256

95 LOWERY,TIMOTHY,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705417

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705417

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 705417

96 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118

97 MARSCHALL,LILLIAN,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702636

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY TAYLOR,C,A 21CR 702636

** 98 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

99 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

100 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198

101 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199

102 MATHIS,JASON,WYATT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312

NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 703312

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 703312

103 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 703943

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 703943

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 703943

104 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010

105 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700250

106 MATHIS,JASON,WYATT DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21IF 701172

107 MAYO,JAMES,HENRY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700896

108 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700131

109 MELVIN,LAMAR,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701193

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 701193

110 MILLER,BEVERLY,DAWN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 700598

111 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703634

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 21CR 703634

112 MITCHELL,CANDACE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703938

113 MOORE,KATHLEEN,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MOORE,RODNE 22CR 050518

114 MOORE,RODNEY,ADAM ASSAULT ON A FEMALE MOORE,KATHL 22CR 050494

115 MOORE,RODNEY,ADAM COMMUNICATING THREATS MOORE,KATHL 22CR 050495

116 MORRIS,JASON,ROBERT CYBERSTALKING WEST,THOMAS 21CR 053121

117 MORRIS,LARISSA,ANN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700404

118 MORTON,MARK,LEROY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700957

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700957

119 MUNOZ,JOSE,DOMINGO-SAL SPEEDING 053/35 TAYLOR,C,A 21CR 704597

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704597

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704597

120 NEAL,KENNY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 21CR 705007

121 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472

122 NOE,SYLVIA,JEAN W/C SIMPLE $ 189.00 TIME FINANC 18CR 054120

123 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225

124 NUNES,GERALD,LEWIS,II FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 704033

125 OKUMU,KENNEDY,OCHIENG DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051862

126 OROZCO,RYAN,JOSEPH SPEEDING 065/45 TAYLOR,C,A 21CR 704797

127 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

128 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287

129 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 701232

130 PATTERSON,MARGARET,ANN SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 700683

UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY,J 22IF 700683

FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 700683

131 PIKE,MICHAEL,DEAN FICTITIOUS INFO TO OFFICER TAYLOR,C,A 20CR 700189

132 PIKE,MICHAEL,DEAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700190

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700190

133 PIKE,MICHAEL,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700191

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 20CR 700191

134 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701259

135 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704514

136 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359

137 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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138 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288

139 REELS,DAVID,ALLEN SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705092

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705092

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705092

140 REID,JAMES,SHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 20CR 704806

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J, 20CR 704806

141 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

142 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139

UND 143 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353

144 RODRIGUEZ,YONY,NOE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 21CR 704214

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,E 21CR 704214

NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 21CR 704214

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 21CR 704214

145 ROGISTER,JORDAN,ALEXAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705376

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705376

146 ROSE,DALLAS,SR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SURFASS,N 21CR 053037

147 ROSE,DALLAS,SR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MCGEE,E 22CR 050558

VIOLATION OF COND OF BOND & EO MCGEE,E 22CR 050558

148 ROSNER,TRACY W/C SIMPLE $ 109.42 TOWN & COUN 02CR 055123

** 149 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197

150 SALTER,MICHAEL,DWAYNE EXCEEDING POSTED SPEED BRINKLEY,J 22IF 700389

151 SHOWERS,DANA,KIM SPEEDING 055/45 BRINKLEY,J 22IF 700463

152 SHREWSBURY,CHARLES,LEE NO OPERATORS LICENSE BRINKLEY,J 21CR 704152

** 153 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375

154 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713

155 TALLEY,SASHA,MARIE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700596

156 TAYLOR,BAYARD,B INDECENT EXPOSURE; OBSCENITY. BRINKLEY,J 20CR 052935

157 TAYLOR,JACK,GUY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700447

158 TERRY,ROBIN,MARIE FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 700390

159 THOMAS,LEONARD,EVERETT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700863

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700863

160 TOOTLE,TARA-DAWN,REECE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701352

161 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895

162 TUBBS,LISA SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 21CR 051453

163 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504

164 WALKER,THERESA,MADDEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700472

165 WALRAVEN,MICHAEL,JAMES SPEEDING 081/55 TAYLOR,C,A 21CR 705097

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 705097

166 WARD,CHRISTOPHER,WAYNE IMPROPER LOADING/COVERING VEH YODER,D,C 22IF 700632

167 WARD,DESHON,BARYON DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704536

168 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593

169 WEISS,DANI,MARIA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY 22IF 000004

170 WIANECKI,ALYXANDRIA,HA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700585

171 WILLIAMS,AMBER,LYNN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700584

172 WILLIAMS,JESSICA,JEAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700470

173 WILLIS,ELTON,BYRON,JR DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 18CR 053592

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C 18CR 053592

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 18CR 053592

174 WILLIS,RACHEL,NICOLE SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J, 20CR 703732

175 WILSON,LE'NIYA,YOLANDA SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700581

176 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

177 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487

178 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875

179 WOODARD,WILLIAM,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701149

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701149

180 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348

SPA 181 YANEZ,OSCAR,ADAN DRIVING WHILE IMPAIRED O'CONNOR,K 19CR 051162

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) O'CONNOR,K 19CR 051162

182 YANEZ,OSCAR,ADAN SPEEDING 080/45 O'CONNOR,K, 19CR 701893

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD O'CONNOR,K, 19CR 701893

183 YANEZ,OSCAR,ADAN NO OPERATORS LICENSE O'CONNOR,K, 19CR 701894

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST O'CONNOR,K, 19CR 701894

184 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 21CR 702505

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702505

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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