DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
2 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
3 ARIAS,EVELIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701161
SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 701161
4 ARMSTRONG,MELISSA,JONE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701160
5 AUSTIN,DAVID,GAYLE SPEEDING 070/55 BRINKLEY,J 22IF 700684
6 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323
7 BASTO,EMMA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700880
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700880
8 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840
9 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 701218
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701218
** 10 BERMUNDEZ,MIGUEL,ANGEL INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILLS,ROBER 21CR 052871
SECOND DEGREE TRESPASS HILLS,ROBER 21CR 052871
COMMUNICATING THREATS HILLS,ROBER 21CR 052871
11 BLAKE,GEORGE,BENJAMIN FICTITIOUS INFO TO OFFICER TAYLOR,C,A 20CR 702197
12 BLAKE,GEORGE,BENJAMIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702198
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702198
13 BOBBITT,JENNIFER,NICHO SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700497
14 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
15 BRAXTON,BARRETT,EARL,I SPEEDING 066/35 WEATHERS,D 21CR 704612
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 704612
16 BROOKS,BRIANNA,ELIZABE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700450
17 BROWN,HAYLEI,MAREE HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050589
18 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BRINKLEY,J 21CR 705435
19 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034
20 BURGESS,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700770
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700770
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700770
21 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438
22 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086
IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086
23 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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24 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695
25 CHAVEZ,JUAN,MANUEL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705243
26 CHISOLM,FAYTH,ANTOINET SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700387
27 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861
28 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755
SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755
29 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009
30 COLLINS,CHARLES,DAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705332
31 COLLINS,CHARLES,DAQUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 700416
EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22IF 700416
32 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462
33 COX,ABBY,KENDALL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700130
34 CRAIG,JOSEPH,KEVIN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700471
35 CUFF-PARISE,MICHAEL,FR FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER BRINKLEY,J 21CR 704161
36 DEWITT,CHARLES,MARSHAL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700597
37 DIXON,KENNETH COMMUNICATING THREATS ADNEY,JENNI 21CR 050694
38 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
39 EMBRY,JASHAWN,ANDREW WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704512
40 ESPINAL,MIGUEL,ANGEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 20CR 051914
41 EZZELL,MARK,EDDIS DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705460
42 FELTON,TIERRA,JANI ATTEMPTED LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 702742
43 FRAZELLE,WILLIAM,L W/C SIMPLE $ 332.00 SMITH,BARBA 10CR 055140
44 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705498
45 GADDY,JOHN FALSE IMPRISONMENT MILLARD,JOS 21CR 052144
ASSAULT INDIV W/DISABILITY MILLARD,JOS 21CR 052144
46 GALLARDOAYONA,LIZETTE, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 21CR 704213
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,E 21CR 704213
47 GARANCHESKI,LINDSEY,MA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705226
48 GARRISON,RALPH,BERNARD SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700543
49 GILMORE,TERESA,ANN SPEEDING 056/35 BRINKLEY,J 22CR 701219
SPA 50 GONZALEZ,HECTOR,GALIND SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 20CR 050260
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 050260
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 050260
51 GONZALEZVELASQUEZ,JULI NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 700969
SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22CR 700969
52 GORDON,WILLIAM,HARRISO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700894
53 GUILLEN,JHONIS,ROBERTO NO OPERATORS LICENSE YODER,D 22CR 701119
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D 22CR 701119
** 54 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 55 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
56 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165
57 HALL,JONATHAN,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050164
58 HARDEE,HEATHER,ELAINE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701882
59 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023
60 HARVELL,SHELTON,E SECOND DEGREE TRESPASS OCONNOR,K 16CR 054302
61 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051810
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051810
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 21CR 051810
62 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703130
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE BRINKLEY,J 21CR 703130
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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63 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 051776
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 20CR 051776
64 HICKSTED,SAGE,FRANCISW SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700542
65 HILL,DARLENE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 700718
66 HIMES,RANDY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701064
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701064
67 HOEFLE,ANN,MARIE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 700582
68 HOGAN,MELISSA,ANN SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700544
69 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 20CR 052842
70 HOWES,ARIONNA,MARIE SPEEDING 072/55 TAYLOR,C,A 21CR 704778
FOLLOWING TOO CLOSELY TAYLOR,C,A 21CR 704778
71 HUNT,PHILLIP,JR SECRETING LIEN PROPERTY TIME INVST 14CR 055036
72 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 043/25 BRINKLEY,J 22IF 700681
73 JOHNSON,PAUL WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704914
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704914
74 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130
75 JONES,BRITTANY,NICHOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702487
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702487
FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21CR 702487
76 JONES,ELANA,JACKSON SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705223
77 KEIM,FRANCIS,MICHAEL,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 700666
78 KIRKPATRICK,DAVID,ANDR SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 BRINKLEY,J 22IF 700682
79 KNOEBEL,GABRIEL,GRACE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 700583
80 LANIER,ARTHUR,GLENN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700968
81 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI SPEEDING 083/55 TAYLOR,C,A 21CR 702398
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702398
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702398
82 LEWIS,SHANNON,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 22CR 700278
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 22CR 700278
EXCEEDING SAFE SPEED TAYLOR,C,A 22CR 700278
83 LIEVENS,CHRISTOPHER,C SECOND DEGREE TRESPASS RYAN,TIMOTH 22CR 050814
84 LIEVENS,CHRISTOPHER,C COMMUNICATING THREATS RYAN,TIMOTH 22CR 050815
85 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492
86 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732
87 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199
88 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443
89 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324
90 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868
91 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872
92 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926
93 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701349
94 LOPEZ,ABNER SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 21CR 705256
95 LOWERY,TIMOTHY,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705417
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705417
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 705417
96 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118
97 MARSCHALL,LILLIAN,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702636
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY TAYLOR,C,A 21CR 702636
** 98 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
99 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
100 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198
101 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199
102 MATHIS,JASON,WYATT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312
NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 703312
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 703312
103 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 703943
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 703943
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 703943
104 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010
105 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700250
106 MATHIS,JASON,WYATT DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21IF 701172
107 MAYO,JAMES,HENRY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700896
108 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700131
109 MELVIN,LAMAR,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701193
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 701193
110 MILLER,BEVERLY,DAWN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 700598
111 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703634
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 21CR 703634
112 MITCHELL,CANDACE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703938
113 MOORE,KATHLEEN,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MOORE,RODNE 22CR 050518
114 MOORE,RODNEY,ADAM ASSAULT ON A FEMALE MOORE,KATHL 22CR 050494
115 MOORE,RODNEY,ADAM COMMUNICATING THREATS MOORE,KATHL 22CR 050495
116 MORRIS,JASON,ROBERT CYBERSTALKING WEST,THOMAS 21CR 053121
117 MORRIS,LARISSA,ANN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700404
118 MORTON,MARK,LEROY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700957
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700957
119 MUNOZ,JOSE,DOMINGO-SAL SPEEDING 053/35 TAYLOR,C,A 21CR 704597
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704597
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704597
120 NEAL,KENNY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 21CR 705007
121 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472
122 NOE,SYLVIA,JEAN W/C SIMPLE $ 189.00 TIME FINANC 18CR 054120
123 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225
124 NUNES,GERALD,LEWIS,II FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 704033
125 OKUMU,KENNEDY,OCHIENG DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051862
126 OROZCO,RYAN,JOSEPH SPEEDING 065/45 TAYLOR,C,A 21CR 704797
127 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
128 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287
129 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 701232
130 PATTERSON,MARGARET,ANN SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 700683
UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY,J 22IF 700683
FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 700683
131 PIKE,MICHAEL,DEAN FICTITIOUS INFO TO OFFICER TAYLOR,C,A 20CR 700189
132 PIKE,MICHAEL,DEAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700190
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700190
133 PIKE,MICHAEL,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700191
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 20CR 700191
134 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701259
135 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704514
136 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359
137 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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138 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288
139 REELS,DAVID,ALLEN SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705092
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705092
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705092
140 REID,JAMES,SHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 20CR 704806
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J, 20CR 704806
141 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
142 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139
UND 143 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353
144 RODRIGUEZ,YONY,NOE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 21CR 704214
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,E 21CR 704214
NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 21CR 704214
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 21CR 704214
145 ROGISTER,JORDAN,ALEXAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705376
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705376
146 ROSE,DALLAS,SR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SURFASS,N 21CR 053037
147 ROSE,DALLAS,SR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MCGEE,E 22CR 050558
VIOLATION OF COND OF BOND & EO MCGEE,E 22CR 050558
148 ROSNER,TRACY W/C SIMPLE $ 109.42 TOWN & COUN 02CR 055123
** 149 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197
150 SALTER,MICHAEL,DWAYNE EXCEEDING POSTED SPEED BRINKLEY,J 22IF 700389
151 SHOWERS,DANA,KIM SPEEDING 055/45 BRINKLEY,J 22IF 700463
152 SHREWSBURY,CHARLES,LEE NO OPERATORS LICENSE BRINKLEY,J 21CR 704152
** 153 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375
154 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713
155 TALLEY,SASHA,MARIE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700596
156 TAYLOR,BAYARD,B INDECENT EXPOSURE; OBSCENITY. BRINKLEY,J 20CR 052935
157 TAYLOR,JACK,GUY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700447
158 TERRY,ROBIN,MARIE FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 700390
159 THOMAS,LEONARD,EVERETT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700863
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700863
160 TOOTLE,TARA-DAWN,REECE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701352
161 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895
162 TUBBS,LISA SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 21CR 051453
163 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504
164 WALKER,THERESA,MADDEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700472
165 WALRAVEN,MICHAEL,JAMES SPEEDING 081/55 TAYLOR,C,A 21CR 705097
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 705097
166 WARD,CHRISTOPHER,WAYNE IMPROPER LOADING/COVERING VEH YODER,D,C 22IF 700632
167 WARD,DESHON,BARYON DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704536
168 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593
169 WEISS,DANI,MARIA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY 22IF 000004
170 WIANECKI,ALYXANDRIA,HA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700585
171 WILLIAMS,AMBER,LYNN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700584
172 WILLIAMS,JESSICA,JEAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700470
173 WILLIS,ELTON,BYRON,JR DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 18CR 053592
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C 18CR 053592
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 18CR 053592
174 WILLIS,RACHEL,NICOLE SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J, 20CR 703732
175 WILSON,LE'NIYA,YOLANDA SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700581
176 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 04/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
177 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487
178 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875
179 WOODARD,WILLIAM,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701149
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701149
180 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348
SPA 181 YANEZ,OSCAR,ADAN DRIVING WHILE IMPAIRED O'CONNOR,K 19CR 051162
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) O'CONNOR,K 19CR 051162
182 YANEZ,OSCAR,ADAN SPEEDING 080/45 O'CONNOR,K, 19CR 701893
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD O'CONNOR,K, 19CR 701893
183 YANEZ,OSCAR,ADAN NO OPERATORS LICENSE O'CONNOR,K, 19CR 701894
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST O'CONNOR,K, 19CR 701894
184 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 21CR 702505
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702505
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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