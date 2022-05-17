DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABDUL-ALI,HAMEEN W/C SIMPLE $ 103.34 FOOD LION 05CR 050666
2 ALCORTA,CHAD,LOUIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701044
3 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN DWLR VIOL LDP - IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701084
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/35 BURTON,M 22CR 701084
4 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
5 BEAL,ROYCE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BURTON,M 22CR 700984
6 BIXLER,SYBILENE,JONES UNSAFE MOVEMENT JONES,J 21IF 703476
7 BRYAN,TODD,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 22CR 050199
8 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775
9 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776
10 CACI,JULIA,ANN SPEEDING 053/35 BURTON,M 22CR 701635
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701635
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701635
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 701635
11 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
12 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
13 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
14 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462
15 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132
16 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
17 DANIELS,CHARLES,ANDREW BREAKING OR ENTERING (M) LOWE,M 21CR 052757
18 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) LOWE,M 21CR 052320
19 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282
20 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922
21 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
22 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357
MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357
23 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578
24 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308
25 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 705238
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 705238
26 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 20CR 701353
27 GUTHRIE,BRYAN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY HALE,THOMAS 22CR 051039
28 GUTHRIE,WALTER,JOHN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HALE,THOMAS 22CR 051040
29 HIBBS,THOMAS,HAWKINS ASSAULT ON A FEMALE SOULT,A 21CR 051817
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
31 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999
32 HUDSON,HERBERT,DALE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 20CR 703941
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 20CR 703941
33 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
34 JONES,DUSTIN,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 21CR 052091
35 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824
36 LEWIS,KASASHA,FRANCINE FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 700283
37 LINDSTROM,BENJAMIN,THO UNSAFE MOVEMENT CONGER,C 22IF 000024
38 MARGOUPIS,KIERSTEN,SAR SPEEDING 050/35 BURTON,M 22IF 700946
39 MARTINEZ ARRENDONDO,JO ASSAULT ON A FEMALE MENDEZ SANS 22CR 051044
40 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555
41 MCDONALD,SCOTT MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 21CR 052177
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 21CR 052177
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052177
** 42 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247
EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247
43 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 21IF 703517
44 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292
45 MENDEZ,ALEX,JOSE SIMPLE ASSAULT COVINGTON,J 22CR 701725
46 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723
47 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859
48 MONTEJO,SANTOS,JIMENEZ DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705041
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG IPOCK,R 21CR 705041
49 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 052172
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 052172
50 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779
51 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778
52 MUSE,ROBERT,DALE,JR. EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M,L 20CR 704130
DWLR IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704130
** 53 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J,T 20CR 703621
54 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
55 PINER,MIRANDA,DAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 050785
56 PLISKO,CANDACE,LEE ALLOW DOG TO ROAM FREELY OFF P BURTON,O 21CR 000462
57 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000436
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000436
58 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 050702
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 050702
59 POTTER,NATHAN,CARL SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050769
60 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051530
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LATORELLA,D 21CR 051530
61 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052417
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052417
62 RANKIN,CRYSTAL,GAIL SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 051282
63 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695
64 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139
UND 65 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353
66 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 20CR 000312
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE CONGER,W 20CR 000312
67 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 701730
68 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157
69 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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70 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276
71 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277
72 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277
73 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576
74 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701040
75 RUDD,TRAVIS,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704296
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 704296
76 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
77 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828
78 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050697
** 79 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050698
80 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050700
81 SHORT,LARRY,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOWE,M 22CR 050701
82 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY LOWE,M 22CR 050702
83 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY LOWE,M 22CR 050707
84 SMITH,ANNA,LYNNE SPEEDING 061/35 BURTON,M 21CR 704671
85 SMITH,MELISSA,MARIE MISDEMEANOR LARCENY JOHNSON,T 06CR 004692
86 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232
87 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801
88 STEVENS,JAMES,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K 22CR 701949
89 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802
90 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
91 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
92 TEAGUE,DARIEN,TIMOTHY CARRYING CONCEALED GUN(M) NAKAMURA,K 22CR 000133
93 TILLMAN,DANIELLE,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701329
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701329
94 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
95 ULERY,MATTHEW,JORDAN EXCEEDING SAFE SPEED BURTON,M 22IF 700947
96 UNDERWOOD,MELISSA,ANN MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 19CR 053067
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALVARADO,E 19CR 053067
97 UNDERWOOD,MELISSA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,P,J 19CR 702581
98 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 21CR 052179
RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 21CR 052179
99 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
** 100 WATSON,WILLIAM,RAY DEFRAUDING INNKEEPER BURTON,M 22CR 050716
SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050716
DISORDERLY CONDUCT BURTON,M 22CR 050716
** 101 WATSON,WILLIAM,RAY RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 22CR 050717
** 102 WATSON,WILLIAM,RAY ETHNIC INTIMIDATION BURTON,M 22CR 050718
103 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
104 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
105 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092
106 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586
107 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273
108 WICHTL,JOSEPH,VICTOR SPEEDING 045/35 BURTON,M 22IF 700887
109 WILLIAMS,DEVON,OMORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 701690
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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110 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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