carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDUL-ALI,HAMEEN W/C SIMPLE $ 103.34 FOOD LION 05CR 050666

2 ALCORTA,CHAD,LOUIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701044

3 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN DWLR VIOL LDP - IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701084

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/35 BURTON,M 22CR 701084

4 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

5 BEAL,ROYCE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BURTON,M 22CR 700984

6 BIXLER,SYBILENE,JONES UNSAFE MOVEMENT JONES,J 21IF 703476

7 BRYAN,TODD,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 22CR 050199

8 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775

9 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776

10 CACI,JULIA,ANN SPEEDING 053/35 BURTON,M 22CR 701635

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701635

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701635

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 701635

11 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

12 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

13 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

14 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462

15 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132

16 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

17 DANIELS,CHARLES,ANDREW BREAKING OR ENTERING (M) LOWE,M 21CR 052757

18 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) LOWE,M 21CR 052320

19 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282

20 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922

21 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

22 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357

MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357

23 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578

24 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308

25 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 705238

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 705238

26 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 20CR 701353

27 GUTHRIE,BRYAN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY HALE,THOMAS 22CR 051039

28 GUTHRIE,WALTER,JOHN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HALE,THOMAS 22CR 051040

29 HIBBS,THOMAS,HAWKINS ASSAULT ON A FEMALE SOULT,A 21CR 051817

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

30 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

31 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999

32 HUDSON,HERBERT,DALE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 20CR 703941

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 20CR 703941

33 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

34 JONES,DUSTIN,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 21CR 052091

35 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824

36 LEWIS,KASASHA,FRANCINE FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 700283

37 LINDSTROM,BENJAMIN,THO UNSAFE MOVEMENT CONGER,C 22IF 000024

38 MARGOUPIS,KIERSTEN,SAR SPEEDING 050/35 BURTON,M 22IF 700946

39 MARTINEZ ARRENDONDO,JO ASSAULT ON A FEMALE MENDEZ SANS 22CR 051044

40 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555

41 MCDONALD,SCOTT MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 21CR 052177

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 21CR 052177

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052177

** 42 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247

EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247

43 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 21IF 703517

44 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292

45 MENDEZ,ALEX,JOSE SIMPLE ASSAULT COVINGTON,J 22CR 701725

46 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723

47 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859

48 MONTEJO,SANTOS,JIMENEZ DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705041

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG IPOCK,R 21CR 705041

49 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 052172

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 052172

50 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779

51 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778

52 MUSE,ROBERT,DALE,JR. EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M,L 20CR 704130

DWLR IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704130

** 53 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J,T 20CR 703621

54 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

55 PINER,MIRANDA,DAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 050785

56 PLISKO,CANDACE,LEE ALLOW DOG TO ROAM FREELY OFF P BURTON,O 21CR 000462

57 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000436

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000436

58 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 050702

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 050702

59 POTTER,NATHAN,CARL SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050769

60 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051530

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LATORELLA,D 21CR 051530

61 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052417

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052417

62 RANKIN,CRYSTAL,GAIL SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 051282

63 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695

64 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139

UND 65 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353

66 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 20CR 000312

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE CONGER,W 20CR 000312

67 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 701730

68 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157

69 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

70 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276

71 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277

72 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277

73 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576

74 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701040

75 RUDD,TRAVIS,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704296

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 704296

76 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

77 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828

78 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050697

** 79 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050698

80 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050700

81 SHORT,LARRY,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOWE,M 22CR 050701

82 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY LOWE,M 22CR 050702

83 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY LOWE,M 22CR 050707

84 SMITH,ANNA,LYNNE SPEEDING 061/35 BURTON,M 21CR 704671

85 SMITH,MELISSA,MARIE MISDEMEANOR LARCENY JOHNSON,T 06CR 004692

86 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232

87 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801

88 STEVENS,JAMES,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K 22CR 701949

89 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802

90 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

91 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

92 TEAGUE,DARIEN,TIMOTHY CARRYING CONCEALED GUN(M) NAKAMURA,K 22CR 000133

93 TILLMAN,DANIELLE,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701329

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701329

94 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

95 ULERY,MATTHEW,JORDAN EXCEEDING SAFE SPEED BURTON,M 22IF 700947

96 UNDERWOOD,MELISSA,ANN MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 19CR 053067

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALVARADO,E 19CR 053067

97 UNDERWOOD,MELISSA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,P,J 19CR 702581

98 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 21CR 052179

RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 21CR 052179

99 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

** 100 WATSON,WILLIAM,RAY DEFRAUDING INNKEEPER BURTON,M 22CR 050716

SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050716

DISORDERLY CONDUCT BURTON,M 22CR 050716

** 101 WATSON,WILLIAM,RAY RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 22CR 050717

** 102 WATSON,WILLIAM,RAY ETHNIC INTIMIDATION BURTON,M 22CR 050718

103 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

104 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

105 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092

106 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586

107 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273

108 WICHTL,JOSEPH,VICTOR SPEEDING 045/35 BURTON,M 22IF 700887

109 WILLIAMS,DEVON,OMORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 701690

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

110 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.