DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : CRENSHAW/KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALVAREZ-ROBLES,ANDREA SPEEDING 073/55 ROMERO,T 23CR 702064
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 702064
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ROMERO,T 23CR 702064
** 2 ANDERSON,DAVID,JOSEPH SPEEDING 073/45 ROMERO,TONY 23CR 200830
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 200830
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) ROMERO,TONY 23CR 200830
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 200830
3 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
4 BAREFOOT,GRAHAM,ELI CONSUME ALC/MALT CITY/CO PROP RUFRA,J 23CR 000443
5 BEASLEY,WILLIAM,COLE OBT/ATT OBT ALC FALSE DL BRUNO,T 23CR 000418
6 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522
7 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850
8 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929
9 BRYANT,SHERRY,NADINE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ROMERO,T 23CR 702593
10 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898
11 CARMEAN,RICHARD,PIERSO FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,TONY 23IF 701992
12 CARRAZCO-JAUREGAI,JESU SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,TYSHA 23CR 287718
13 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017
14 CLEMONS,CORITHIUS,NYKH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ACFALLE,KIA 23CR 702175
15 DANIELS,JASON,WAYNE SIMPLE ASSAULT ACFALLE,KIA 23CR 330130
COMMUNICATING THREATS ACFALLE,KIA 23CR 330130
INTOXICATED AND DISRUPTIVE ACFALLE,KIA 23CR 330130
DISORDERLY CONDUCT ACFALLE,KIA 23CR 330130
UNINTENTIONAL LITTER 15-500 LB ACFALLE,KIA 23CR 330130
** 16 DAVIDEIT GUTIERREZ, AN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 342322
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 23CR 342322
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 342322
17 DUENAS,AUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701716
FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 23CR 701716
18 EASON,CHARLES,NORRIS,J POSS/CONS BEER/WINE UNAUT PREM RUFRA,J 23CR 000427
** 19 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543
20 FERNANDEZ-ZARAGOZA,JUL NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 702841
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702841
** 21 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 288127
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 288127
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 288127
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 288127
22 GARCIA-OVANDO,JESUS,MA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 340546
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 340546
** 23 GARCIA,JUAN,CARLOS,OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159
24 GIBSON,SKYLER POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID RUFRA,J 23CR 000399
25 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
26 GRAY,PHYLLIS,DAVIS FAIL TO OBEY RR SIGNAL DAVIS,J 23IF 000143
27 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE MISDEMEANOR LARCENY BERRY, JUST 23CR 332073
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY, JUST 23CR 332073
28 HARMON,CHRISTINA,CANDA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 311130
SPEEDING 078/55 ROMERO,TONY 23CR 311130
29 HARRISON,ALELA,DENISE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702143
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702143
EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 702143
30 HART,BRETT,ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE BLALOCK,GEO 23CR 318922
31 HART,BRETT,ALLEN CONSUME ALC BY 19/20 BLALOCK,G 23CR 702264
** 32 HATHCOCK,DAVID,NELSON INTOXICATED AND DISRUPTIVE LILLY,DUSTI 23CR 353772
COMMUNICATING THREATS LILLY,DUSTI 23CR 353772
RESISTING PUBLIC OFFICER LILLY,DUSTI 23CR 353772
DISORDERLY CONDUCT LILLY,DUSTI 23CR 353772
33 HERRING,JAKE,MCKIMMON CONSUME ALC BY 19/20 HERBERT,G 23CR 000440
34 HILL,RODNEY,CURTIS,JR SPEEDING 090/55 ROMERO,T 23CR 701482
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701482
35 HIRATA,HELENAMAE,Y DRIVING WHILE IMPAIRED ACFALLE,KIA 23CR 310077
36 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049
37 HOLLIDAY,CALEB,ANDREW FAIL TO YIELD LEFT TURN ROMERO,T 23IF 701752
38 JAMES,SKYLER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION DAVIS,JEREM 23CR 703123
39 KOENIG,KELLI,MEREDITH SECOND DEGREE TRESPASS BARROW,ANTH 23CR 294089
40 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124
41 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022
42 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM SPEEDING 060/45 ROMERO,T 23IF 700672
** 43 MACIAS,RUFINO,MARTINEZ SECOND DEGREE TRESPASS ACFALLE,KIA 23CR 374659
44 MARQUEZCANEDO,GUADALUP SPEEDING 076/55 ROMERO,T 22CR 705360
DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705360
45 MCDONALD,ANDON,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 23CR 702842
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 23CR 702842
46 MCMAHON,PATRICK,RYAN FAILURE TO YIELD ROMERO,T 22IF 703618
47 MEDINA-SEARCY,AMARIYA, SPEEDING 080/55 ROMERO,TONY 23CR 703235
48 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025
49 MORROW,CHARLES,JACKSON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HENDRICKS,D 23CR 702887
** 50 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306
51 NEWTON,JACKSON,PATRICK MISDEMEANOR LARCENY SZCZEPANIAK 23CR 323001
52 NICOL,CONNOR,LEE POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 CASNER,S,M 23CR 702632
SPEEDING 057/35 CASNER,S,M 23CR 702632
53 O'DELL,CARTER,JOHN SPEEDING 095/45 ROMERO,T 23CR 702050
** 54 PARISH,AMY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 318126
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,TONY 23CR 318126
** 55 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599
56 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 700674
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARRILLO,IS 23CR 700674
57 PFENDLER,SHERI,ANN SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,TONY 23CR 209469
58 PIEDRADIAZ,PAULA,ANDRE DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702858
** 59 POTTER,ELIJAH,J DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO, TON 23CR 299903
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO, TON 23CR 299903
60 RICH,CHARLES,ANTHONY AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ROMERO,T 23CR 701958
61 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 700994
** 62 ROGERS,KAMERAN,JEWELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 353858
TRAFFIC CONTROL DEVICE VIOL ROMERO,TONY 23CR 353858
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 353858
63 SEYBOLD,DUANE,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
64 SHARPE,TONY,ORLANDO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Andrew,Jaco 23CR 702463
** 65 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DAVIS,J 23CR 000506
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DAVIS,J 23CR 000506
66 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544
67 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485
SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485
68 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861
69 VONWELLER,CHEYOTEE,MAI SPEEDING 073/45 ROMERO,T 23CR 702798
** 70 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810
71 WEIMER,JESSICA,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 23CR 701790
72 WILDERMUTH,KODY,ALLYN OPERATE VEH NO INS DAVIS,JEREM 23CR 703271
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG DAVIS,JEREM 23CR 703271
73 WILLIFORD,CARMEN,YVETT CON MBEV/UNFWN PROP CITY/CNTY RUFRA,J 23CR 000400
74 YAMPIER,GRANDE,SABORIT IMPROPER BACKING DAVIS,JEREM 23IF 702124
75 ZAPATA-HERNANDEZ,EMMAN NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 703085
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 703085
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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