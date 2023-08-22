carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : CRENSHAW/KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALVAREZ-ROBLES,ANDREA SPEEDING 073/55 ROMERO,T 23CR 702064

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 702064

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ROMERO,T 23CR 702064

** 2 ANDERSON,DAVID,JOSEPH SPEEDING 073/45 ROMERO,TONY 23CR 200830

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 200830

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) ROMERO,TONY 23CR 200830

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 200830

3 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

4 BAREFOOT,GRAHAM,ELI CONSUME ALC/MALT CITY/CO PROP RUFRA,J 23CR 000443

5 BEASLEY,WILLIAM,COLE OBT/ATT OBT ALC FALSE DL BRUNO,T 23CR 000418

6 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522

7 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850

8 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929

9 BRYANT,SHERRY,NADINE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ROMERO,T 23CR 702593

10 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898

11 CARMEAN,RICHARD,PIERSO FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,TONY 23IF 701992

12 CARRAZCO-JAUREGAI,JESU SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,TYSHA 23CR 287718

13 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017

14 CLEMONS,CORITHIUS,NYKH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ACFALLE,KIA 23CR 702175

15 DANIELS,JASON,WAYNE SIMPLE ASSAULT ACFALLE,KIA 23CR 330130

COMMUNICATING THREATS ACFALLE,KIA 23CR 330130

INTOXICATED AND DISRUPTIVE ACFALLE,KIA 23CR 330130

DISORDERLY CONDUCT ACFALLE,KIA 23CR 330130

UNINTENTIONAL LITTER 15-500 LB ACFALLE,KIA 23CR 330130

** 16 DAVIDEIT GUTIERREZ, AN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 342322

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 23CR 342322

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 342322

17 DUENAS,AUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701716

FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 23CR 701716

18 EASON,CHARLES,NORRIS,J POSS/CONS BEER/WINE UNAUT PREM RUFRA,J 23CR 000427

** 19 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543

20 FERNANDEZ-ZARAGOZA,JUL NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 702841

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702841

** 21 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 288127

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 288127

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 288127

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 288127

22 GARCIA-OVANDO,JESUS,MA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 340546

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 340546

** 23 GARCIA,JUAN,CARLOS,OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159

24 GIBSON,SKYLER POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID RUFRA,J 23CR 000399

25 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

26 GRAY,PHYLLIS,DAVIS FAIL TO OBEY RR SIGNAL DAVIS,J 23IF 000143

27 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE MISDEMEANOR LARCENY BERRY, JUST 23CR 332073

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY, JUST 23CR 332073

28 HARMON,CHRISTINA,CANDA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 311130

SPEEDING 078/55 ROMERO,TONY 23CR 311130

29 HARRISON,ALELA,DENISE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702143

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702143

EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 702143

30 HART,BRETT,ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE BLALOCK,GEO 23CR 318922

31 HART,BRETT,ALLEN CONSUME ALC BY 19/20 BLALOCK,G 23CR 702264

** 32 HATHCOCK,DAVID,NELSON INTOXICATED AND DISRUPTIVE LILLY,DUSTI 23CR 353772

COMMUNICATING THREATS LILLY,DUSTI 23CR 353772

RESISTING PUBLIC OFFICER LILLY,DUSTI 23CR 353772

DISORDERLY CONDUCT LILLY,DUSTI 23CR 353772

33 HERRING,JAKE,MCKIMMON CONSUME ALC BY 19/20 HERBERT,G 23CR 000440

34 HILL,RODNEY,CURTIS,JR SPEEDING 090/55 ROMERO,T 23CR 701482

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701482

35 HIRATA,HELENAMAE,Y DRIVING WHILE IMPAIRED ACFALLE,KIA 23CR 310077

36 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049

37 HOLLIDAY,CALEB,ANDREW FAIL TO YIELD LEFT TURN ROMERO,T 23IF 701752

38 JAMES,SKYLER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION DAVIS,JEREM 23CR 703123

39 KOENIG,KELLI,MEREDITH SECOND DEGREE TRESPASS BARROW,ANTH 23CR 294089

40 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124

41 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022

42 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM SPEEDING 060/45 ROMERO,T 23IF 700672

** 43 MACIAS,RUFINO,MARTINEZ SECOND DEGREE TRESPASS ACFALLE,KIA 23CR 374659

44 MARQUEZCANEDO,GUADALUP SPEEDING 076/55 ROMERO,T 22CR 705360

DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705360

45 MCDONALD,ANDON,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 23CR 702842

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 23CR 702842

46 MCMAHON,PATRICK,RYAN FAILURE TO YIELD ROMERO,T 22IF 703618

47 MEDINA-SEARCY,AMARIYA, SPEEDING 080/55 ROMERO,TONY 23CR 703235

48 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025

49 MORROW,CHARLES,JACKSON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HENDRICKS,D 23CR 702887

** 50 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306

51 NEWTON,JACKSON,PATRICK MISDEMEANOR LARCENY SZCZEPANIAK 23CR 323001

52 NICOL,CONNOR,LEE POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 CASNER,S,M 23CR 702632

SPEEDING 057/35 CASNER,S,M 23CR 702632

53 O'DELL,CARTER,JOHN SPEEDING 095/45 ROMERO,T 23CR 702050

** 54 PARISH,AMY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 318126

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,TONY 23CR 318126

** 55 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599

56 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 700674

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARRILLO,IS 23CR 700674

57 PFENDLER,SHERI,ANN SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,TONY 23CR 209469

58 PIEDRADIAZ,PAULA,ANDRE DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702858

** 59 POTTER,ELIJAH,J DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO, TON 23CR 299903

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO, TON 23CR 299903

60 RICH,CHARLES,ANTHONY AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ROMERO,T 23CR 701958

61 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 700994

** 62 ROGERS,KAMERAN,JEWELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 353858

TRAFFIC CONTROL DEVICE VIOL ROMERO,TONY 23CR 353858

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 353858

63 SEYBOLD,DUANE,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

64 SHARPE,TONY,ORLANDO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Andrew,Jaco 23CR 702463

** 65 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DAVIS,J 23CR 000506

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DAVIS,J 23CR 000506

66 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544

67 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485

SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485

68 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861

69 VONWELLER,CHEYOTEE,MAI SPEEDING 073/45 ROMERO,T 23CR 702798

** 70 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810

71 WEIMER,JESSICA,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 23CR 701790

72 WILDERMUTH,KODY,ALLYN OPERATE VEH NO INS DAVIS,JEREM 23CR 703271

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG DAVIS,JEREM 23CR 703271

73 WILLIFORD,CARMEN,YVETT CON MBEV/UNFWN PROP CITY/CNTY RUFRA,J 23CR 000400

74 YAMPIER,GRANDE,SABORIT IMPROPER BACKING DAVIS,JEREM 23IF 702124

75 ZAPATA-HERNANDEZ,EMMAN NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 703085

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 703085

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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