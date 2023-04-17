DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALLRED,PATRICK,EUGENE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANE,BRANDO 22CR 313459
2 BARR,HENRY MISDEMEANOR PROBATION VIOL HENDERSON,J 21CR 051685
3 BROWN,CHRISTA,DAWN FALSE REPORT TO POLICE STATION OKUN,D 21CR 051423
MISDEMEANOR PROBATION VIOL OKUN,D 21CR 051423
4 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429
5 CALVERT, ZAIRE,FIRON MISDEMEANOR PROBATION VIOL SALTER,JERE 22CR 000606
** 6 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106
7 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508
PROBATION VIOLATION JOHNSON,G 20CR 052508
8 CANNON,SABRINA,ELAINE COMMUNICATING THREATS IPOCK,R 21CR 050429
SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R 21CR 050429
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 050429
PROBATION VIOLATION IPOCK,R 21CR 050429
9 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 22CR 000160
** 10 CASTRO,BRITTANY,NICOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL CASTRO,SUSA 21CR 050598
11 DINGMAN,JAMES,MICHAEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIS,C 21CR 052594
12 EBRON,STEVEN,GRAY STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH CASNER,S,M 20CR 701006
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB CASNER,S,M 20CR 701006
** 13 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR PROBATION VIOL FULCHER,ANJ 21CR 051321
14 GRAHAM,JESSE,GARLAND HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOWLER,ROBI 22CR 050409
PROBATION VIOLATION BOWLER,ROBI 22CR 050409
15 GUTHRIE,MACON,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL NASCIMENTO, 22CR 050160
16 HALL,KEVIN,JEFFERY MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOWE,M 19CR 051354
** 17 HARRELSON,FARRIS,RENEE CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB CARROLL,T 21CR 050528
** 18 HOGAN,KIMBERLY,DIANE CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051173
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 051173
19 HUMPHREY,BRENT,EDWARD PROBATION VIOLATION LANCE,IAN 23CR 000205
20 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL COBLE,H 19CR 051398
21 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERREIRA,P 19CR 052291
22 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
23 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR PROBATION VIOL ROMERO,T 21CR 704898
24 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 053182
25 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MICHAUD,SUE 21CR 000560
26 PFENDLER,SHERI ANN MISDEMEANOR PROBATION VIOL CHAANINE,EL 22CR 292682
27 PITTMAN,JENNIFER,RENE LARCENY BY EMPLOYEE GARNER,D 20CR 050891
MISD LARCENY GARNER,D 20CR 050891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL GARNER,D 20CR 050891
28 PITTMAN,JENNIFER,RENE RESISTING PUBLIC OFFICER LATORELLA,D 20CR 051242
MISDEMEANOR PROBATION VIOL LATORELLA,D 20CR 051242
29 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M,W 20CR 704115
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 30 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL MACKANIC,C 21CR 050240
31 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980
32 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996
33 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585
34 ROCHELLE,RICHARD,RYAN VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MAULSHAGEN, 22CR 050727
** 35 SCHECK,JOSEPH,JAMES INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) LANCE,IAN 23CR 235069
** 36 SHANNON,JERAMY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 21CR 050739
37 SMITH,JEFFREY,ADAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL KNIGHT,R 19CR 050173
38 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,M 23CR 000179
39 STOWE,JENNIFER,HELEN VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ENNIS,D 22CR 050658
40 STRICKLAND,MICHAEL,BRY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST BOWLER,ROBI 22CR 351675
41 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444
** 42 TRUAX,MATTHEW,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL HAWKS,J 21CR 050150
43 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL HAWKS,J 22CR 051558
44 WARD,HOYT,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 19CR 053153
45 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCDONALD,CH 21CR 050815
46 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016
47 WILLIS,BRANDON,STEWART MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON,ELIZA 22CR 051498
48 WILLIS,BRANDON,STEWART MISDEMEANOR PROBATION VIOL HIMELWRIGHT 22CR 051500
49 WILLIS,BRANDON,STEWART MISDEMEANOR PROBATION VIOL JACOBY,R 22CR 051516
50 WILLIS,JAMES,HOWARD,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL PEREZ,J 19CR 051715
51 WOISIN,CHRISTOPHER,MIC MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000884
52 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ROBINSON,T, 21CR 701418
53 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST BOWLER,ROBI 23CR 272977
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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