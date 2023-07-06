carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : IRENE FINNEY

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BARRYMORE,DAVID,MATTHE POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 318494

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTEP,TIMOT 23CR 318494

2 BATEMAN,DANNY,LEE HARBORING FUGITIVE CANIPE, BRA 23CR 318377

3 BATEMAN,DANNY,LEE POSS CS PRISON/JAIL PREMISES CANIPE,BRAN 23CR 318552

4 BAUGHER,CLAIRE,INGRID INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILKINSON,J 23CR 313873

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILKINSON,J 23CR 313873

5 BISH,SAMUEL,HAMILTON R LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO LONG,KENNET 23CR 311724

6 CACI,JULIA,ANN LARCENY 14-72 WILKINSON,J 23CR 298164

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298164

7 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU FELONY POSSESSION MARIJUANA ALEXANDER,G 23CR 333919

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 333919

8 CARTER,RYAN,CHANDLER BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913

BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913

FELONY LARCENY HENDERSON, 23CR 304913

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913

9 CARTER,RYAN,CHANDLER FELONY LARCENY MILLER,JERE 23CR 321520

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 321520

** 10 CARTER,RYAN,CHANDLER OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLER,JERE 23CR 321522

11 CASSTEVENS,CLAUDE,JUST POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 314727

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 314727

12 CHADWICK,CHARLES,WESLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE COURTNEY,JO 23CR 292230

13 CHAPMAN, JONATHAN POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN, DEP D 23CR 290086

14 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902

15 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE FELONY HARBORING ESCAPEE NICHOLS,JOS 23CR 295131

16 CHESNEY,BRITTANY,MICHE LARCENY FROM THE PERSON STALLINGS,N 23CR 307879

RESISTING PUBLIC OFFICER STALLINGS,N 23CR 307879

** 17 CHESNEY,BRITTANY,MICHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307941

18 CHESNEY,BRITTANY,MICHE FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308346

LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346

POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346

FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308346

19 COBB, CODY CHRISTOPHER POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY, J 23CR 311064

20 CONNER, JAYDEN THOMAS STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HOCHMAN, DA 23CR 265886

** 21 DAVIS,GERALD,SCOTT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE WANK,JASON, 23CR 231036

22 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223675

23 FLORIAN,COTEY,JAMES SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALEXANDER,G 23CR 276512

FIRST DEGREE BURGLARY ALEXANDER,G 23CR 276512

ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 23CR 276512

FALSE IMPRISONMENT ALEXANDER,G 23CR 276512

INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 23CR 276512

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ALEXANDER,G 23CR 276512

24 FOSCUE,JASON,TROY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE TANGUAY,KEN 23CR 335100

SECOND DEGREE TRESPASS TANGUAY,KEN 23CR 335100

25 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926

26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927

FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927

27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928

28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929

29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930

30 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931

31 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

32 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881

** 33 GODETTE,OCTAVIAN,DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

** 34 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620

35 GOODING,ZARON,TAKEL,RI NO OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23CR 700764

36 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

** 37 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WILLIS,B 23CR 323925

38 GUTHRIE, HATTIE LAROSE MISDEMEANOR LARCENY BERRY, JUST 23CR 332073

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY, JUST 23CR 332073

39 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE BREAKING AND OR ENTERING (F) RESOR,CURTI 23CR 328617

LARCENY AFTER BREAK/ENTER RESOR,CURTI 23CR 328617

40 HANSLEY,BRANDON,RAY MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 286659

41 HANSLEY,BRANDON,RAY POSSESSION OF FIREARM BY FELON NEWMAN,JESS 23CR 315008

42 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) PITTMAN,RYA 23CR 321266

SAFECRACKING PITTMAN,RYA 23CR 321266

LARCENY AFTER BREAK/ENTER PITTMAN,RYA 23CR 321266

POSSESSION OF BURGLARY TOOLS PITTMAN,RYA 23CR 321266

INJURY TO PERSONAL PROPERTY PITTMAN,RYA 23CR 321266

** 43 HANSLEY,BRANDON,RAY LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273

** 44 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) MASON,JAMES 23CR 326496

LARCENY AFTER BREAK/ENTER MASON,JAMES 23CR 326496

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MASON,JAMES 23CR 326496

** 45 HANSLEY,BRANDON,RAY LARCENY OF A FIREARM MASON,JAMES 23CR 326503

** 46 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL,MATT 23CR 327595

LARCENY OF A FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327595

POSSESS STOLEN FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327595

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOWELL,MATT 23CR 327595

POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL HOWELL,MATT 23CR 327595

** 47 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL,MATT 23CR 327599

LARCENY OF A FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327599

** 48 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL,MATT 23CR 327601

LARCENY OF A FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327601

** 49 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL, MAT 23CR 327605

LARCENY OF A FIREARM HOWELL, MAT 23CR 327605

50 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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51 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289

52 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291

53 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294

54 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270

55 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295

56 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300

** 57 HAYES,ARTHUR,JOHN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,THOM 23CR 269128

58 HENRY,JAMES,BRANDON POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 324073

59 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EATON,MELAN 23CR 248594

60 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

61 HUSTED,CHRISTOPHER,ALA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE RICE,FRANKL 23CR 298229

** 62 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

63 JAMES,RAHIEM,THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

64 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

65 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

66 KORY,MIA,JORDAN POSSESS METHAMPHETAMINE ROMERO,TONY 23CR 323707

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,TONY 23CR 323707

67 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431

** 68 LINDNER,BRIAN,ANDREW DISCHARGE FIREARM ENCL FEAR TAYLOR,RAND 23CR 260939

GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE TAYLOR,RAND 23CR 260939

69 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429

70 MILLS,DANIEL,TYLER PWIMSD METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 23CR 309981

FELONY POSSESSION SCH II CS ALEXANDER,G 23CR 309981

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 309981

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 309981

71 MOORE,CHRISTOPHER,JOHN DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP HERBERT,GRA 23CR 335508

ASSAULT ON A FEMALE HERBERT,GRA 23CR 335508

** 72 MOORE,RALPH,MCKINLEY POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP,TIMOT 23CR 270829

POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 270829

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP,TIMOT 23CR 270829

ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP,TIMOT 23CR 270829

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 270829

73 MORALES MENDEZ,BLANCA, FINANCIAL CARD THEFT HERNANDEZ G 23CR 272363

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HERNANDEZ G 23CR 272363

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HERNANDEZ G 23CR 272363

74 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

75 ODEN,ISAIAH,DASHAWN CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON HOLSCLAW,CH 23CR 307424

AID AND ABET ARMED ROBBERY HOLSCLAW,CH 23CR 307424

76 ONEILL,MICHAEL,PATRICK PWIMSD METHAMPHETAMINE BISHOP,JOSE 23CR 334023

SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 334023

77 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

78 PENNY,MICKEY,LEE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLER,JERE 23CR 251567

** 79 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

** 80 PHILLIPS,WILLIAM,JAMES POSSESS STOLEN FIREARM ALEXANDER, 23CR 282343

CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER, 23CR 282343

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 282343

81 POLLARD,ERIC,EUGENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SMITH,TYSHA 23CR 313199

82 RAMIZI,BLENDON ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311950

83 RAMIZI,BLENDON BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

84 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM FELONY LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 312443

** 85 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312476

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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86 RENAS, BENJAMIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,CHARL 23CR 330882

MISUSE OF 911 SYSTEM LEWIS,CHARL 23CR 330882

** 87 RENAS,BENJAMIN FELONY POSSESSION OF COCAINE LEWIS,CHARL 23CR 330885

88 RICHARDSON,JERMINE,THO DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703420

SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 703420

89 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467

90 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 22IF 703629

** 91 RUSSELL,JESSE,ALLEN INDECENT LIBERTIES WITH CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996

SEXUAL OFFENSE WITH A CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996

92 SAULS,RONALD,HENRY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,CH 23CR 290666

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666

93 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

94 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796

95 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327536

96 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327538

97 STARNES, LORETTA JEAN FALSE REPORT TO POLICE STATION STEPHENS, M 23CR 301965

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS STEPHENS, M 23CR 301965

INJURY TO PERSONAL PROPERTY STEPHENS, M 23CR 301965

** 98 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297621

LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297621

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297621

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297621

** 99 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297629

LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297629

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297629

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297629

100 STRICKLAND,GEORGIA,KAM CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 23CR 700946

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700946

** 101 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

102 TAYLOR,MICHAEL,LATRELL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,JOSE 23CR 235081

** 103 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

104 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392

** 105 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232

COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232

106 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TOMLINSON,S 23CR 279020

** 107 UNDERWOOD, SHANNON CHR POSSESSION OF FIREARM BY FELON STALLINGS, 23CR 308880

** 108 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297

FINANCIAL CARD FRAUD (F) STALLINGS,N 23CR 299297

LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297

109 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE STALLINGS,N 23CR 307883

110 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS METHAMPHETAMINE STALLINGS,N 23CR 307924

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307924

** 111 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308339

FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308339

112 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FELONY LARCENY BRANCH,CORE 23CR 311648

FELONY CONSPIRACY BRANCH,CORE 23CR 311648

113 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI RESISTING PUBLIC OFFICER WILKINSON,J 23CR 313551

114 WARD,MICHAEL,BRYAN LARCENY FROM THE PERSON HOWELL,COUR 23CR 241709

** 115 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 116 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 117 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 118 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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119 WILLIAMS,AMBER,NICOLE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE VIGIL,JACOB 23CR 335603

MISDEMEANOR LARCENY VIGIL,JACOB 23CR 335603

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VIGIL,JACOB 23CR 335603

** 120 WILLIAMS,LAUREN,ELIZAB POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP, OFF 23CR 270834

POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP, OFF 23CR 270834

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP, OFF 23CR 270834

ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP, OFF 23CR 270834

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP, OFF 23CR 270834

** 121 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

122 WYATT,KIMBERLY,MICHELL FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221794

SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221794

SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221794

** 123 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 124 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 125 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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