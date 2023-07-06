DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : IRENE FINNEY
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARRYMORE,DAVID,MATTHE POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 318494
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTEP,TIMOT 23CR 318494
2 BATEMAN,DANNY,LEE HARBORING FUGITIVE CANIPE, BRA 23CR 318377
3 BATEMAN,DANNY,LEE POSS CS PRISON/JAIL PREMISES CANIPE,BRAN 23CR 318552
4 BAUGHER,CLAIRE,INGRID INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILKINSON,J 23CR 313873
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILKINSON,J 23CR 313873
5 BISH,SAMUEL,HAMILTON R LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO LONG,KENNET 23CR 311724
6 CACI,JULIA,ANN LARCENY 14-72 WILKINSON,J 23CR 298164
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298164
7 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU FELONY POSSESSION MARIJUANA ALEXANDER,G 23CR 333919
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 333919
8 CARTER,RYAN,CHANDLER BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913
BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913
FELONY LARCENY HENDERSON, 23CR 304913
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913
9 CARTER,RYAN,CHANDLER FELONY LARCENY MILLER,JERE 23CR 321520
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 321520
** 10 CARTER,RYAN,CHANDLER OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLER,JERE 23CR 321522
11 CASSTEVENS,CLAUDE,JUST POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 314727
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 314727
12 CHADWICK,CHARLES,WESLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE COURTNEY,JO 23CR 292230
13 CHAPMAN, JONATHAN POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN, DEP D 23CR 290086
14 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902
15 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE FELONY HARBORING ESCAPEE NICHOLS,JOS 23CR 295131
16 CHESNEY,BRITTANY,MICHE LARCENY FROM THE PERSON STALLINGS,N 23CR 307879
RESISTING PUBLIC OFFICER STALLINGS,N 23CR 307879
** 17 CHESNEY,BRITTANY,MICHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307941
18 CHESNEY,BRITTANY,MICHE FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308346
LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346
POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346
FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308346
19 COBB, CODY CHRISTOPHER POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY, J 23CR 311064
20 CONNER, JAYDEN THOMAS STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HOCHMAN, DA 23CR 265886
** 21 DAVIS,GERALD,SCOTT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE WANK,JASON, 23CR 231036
22 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223675
23 FLORIAN,COTEY,JAMES SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALEXANDER,G 23CR 276512
FIRST DEGREE BURGLARY ALEXANDER,G 23CR 276512
ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 23CR 276512
FALSE IMPRISONMENT ALEXANDER,G 23CR 276512
INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 23CR 276512
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ALEXANDER,G 23CR 276512
24 FOSCUE,JASON,TROY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE TANGUAY,KEN 23CR 335100
SECOND DEGREE TRESPASS TANGUAY,KEN 23CR 335100
25 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926
26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927
FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927
27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928
28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929
29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930
30 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931
31 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
32 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881
** 33 GODETTE,OCTAVIAN,DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
** 34 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620
35 GOODING,ZARON,TAKEL,RI NO OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23CR 700764
36 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
** 37 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WILLIS,B 23CR 323925
38 GUTHRIE, HATTIE LAROSE MISDEMEANOR LARCENY BERRY, JUST 23CR 332073
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY, JUST 23CR 332073
39 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE BREAKING AND OR ENTERING (F) RESOR,CURTI 23CR 328617
LARCENY AFTER BREAK/ENTER RESOR,CURTI 23CR 328617
40 HANSLEY,BRANDON,RAY MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 286659
41 HANSLEY,BRANDON,RAY POSSESSION OF FIREARM BY FELON NEWMAN,JESS 23CR 315008
42 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) PITTMAN,RYA 23CR 321266
SAFECRACKING PITTMAN,RYA 23CR 321266
LARCENY AFTER BREAK/ENTER PITTMAN,RYA 23CR 321266
POSSESSION OF BURGLARY TOOLS PITTMAN,RYA 23CR 321266
INJURY TO PERSONAL PROPERTY PITTMAN,RYA 23CR 321266
** 43 HANSLEY,BRANDON,RAY LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,RYA 23CR 321273
** 44 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) MASON,JAMES 23CR 326496
LARCENY AFTER BREAK/ENTER MASON,JAMES 23CR 326496
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MASON,JAMES 23CR 326496
** 45 HANSLEY,BRANDON,RAY LARCENY OF A FIREARM MASON,JAMES 23CR 326503
** 46 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL,MATT 23CR 327595
LARCENY OF A FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327595
POSSESS STOLEN FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327595
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOWELL,MATT 23CR 327595
POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL HOWELL,MATT 23CR 327595
** 47 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL,MATT 23CR 327599
LARCENY OF A FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327599
** 48 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL,MATT 23CR 327601
LARCENY OF A FIREARM HOWELL,MATT 23CR 327601
** 49 HANSLEY,BRANDON,RAY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOWELL, MAT 23CR 327605
LARCENY OF A FIREARM HOWELL, MAT 23CR 327605
50 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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51 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289
52 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291
53 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294
54 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270
55 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295
56 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300
** 57 HAYES,ARTHUR,JOHN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,THOM 23CR 269128
58 HENRY,JAMES,BRANDON POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 324073
59 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EATON,MELAN 23CR 248594
60 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
61 HUSTED,CHRISTOPHER,ALA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE RICE,FRANKL 23CR 298229
** 62 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
63 JAMES,RAHIEM,THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
64 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
65 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
66 KORY,MIA,JORDAN POSSESS METHAMPHETAMINE ROMERO,TONY 23CR 323707
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,TONY 23CR 323707
67 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431
** 68 LINDNER,BRIAN,ANDREW DISCHARGE FIREARM ENCL FEAR TAYLOR,RAND 23CR 260939
GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE TAYLOR,RAND 23CR 260939
69 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429
70 MILLS,DANIEL,TYLER PWIMSD METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 23CR 309981
FELONY POSSESSION SCH II CS ALEXANDER,G 23CR 309981
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 309981
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 309981
71 MOORE,CHRISTOPHER,JOHN DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP HERBERT,GRA 23CR 335508
ASSAULT ON A FEMALE HERBERT,GRA 23CR 335508
** 72 MOORE,RALPH,MCKINLEY POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP,TIMOT 23CR 270829
POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 270829
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP,TIMOT 23CR 270829
ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP,TIMOT 23CR 270829
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 270829
73 MORALES MENDEZ,BLANCA, FINANCIAL CARD THEFT HERNANDEZ G 23CR 272363
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HERNANDEZ G 23CR 272363
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HERNANDEZ G 23CR 272363
74 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
75 ODEN,ISAIAH,DASHAWN CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON HOLSCLAW,CH 23CR 307424
AID AND ABET ARMED ROBBERY HOLSCLAW,CH 23CR 307424
76 ONEILL,MICHAEL,PATRICK PWIMSD METHAMPHETAMINE BISHOP,JOSE 23CR 334023
SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 334023
77 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
78 PENNY,MICKEY,LEE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLER,JERE 23CR 251567
** 79 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
** 80 PHILLIPS,WILLIAM,JAMES POSSESS STOLEN FIREARM ALEXANDER, 23CR 282343
CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER, 23CR 282343
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 282343
81 POLLARD,ERIC,EUGENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SMITH,TYSHA 23CR 313199
82 RAMIZI,BLENDON ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311950
83 RAMIZI,BLENDON BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
84 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM FELONY LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 312443
** 85 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312476
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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86 RENAS, BENJAMIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,CHARL 23CR 330882
MISUSE OF 911 SYSTEM LEWIS,CHARL 23CR 330882
** 87 RENAS,BENJAMIN FELONY POSSESSION OF COCAINE LEWIS,CHARL 23CR 330885
88 RICHARDSON,JERMINE,THO DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703420
SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 703420
89 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467
90 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 22IF 703629
** 91 RUSSELL,JESSE,ALLEN INDECENT LIBERTIES WITH CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996
SEXUAL OFFENSE WITH A CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996
92 SAULS,RONALD,HENRY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,CH 23CR 290666
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666
93 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
94 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796
95 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327536
96 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327538
97 STARNES, LORETTA JEAN FALSE REPORT TO POLICE STATION STEPHENS, M 23CR 301965
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS STEPHENS, M 23CR 301965
INJURY TO PERSONAL PROPERTY STEPHENS, M 23CR 301965
** 98 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297621
LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297621
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297621
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297621
** 99 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297629
LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297629
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297629
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297629
100 STRICKLAND,GEORGIA,KAM CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 23CR 700946
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700946
** 101 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
102 TAYLOR,MICHAEL,LATRELL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,JOSE 23CR 235081
** 103 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
104 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
** 105 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232
COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232
106 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TOMLINSON,S 23CR 279020
** 107 UNDERWOOD, SHANNON CHR POSSESSION OF FIREARM BY FELON STALLINGS, 23CR 308880
** 108 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297
FINANCIAL CARD FRAUD (F) STALLINGS,N 23CR 299297
LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297
109 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE STALLINGS,N 23CR 307883
110 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS METHAMPHETAMINE STALLINGS,N 23CR 307924
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307924
** 111 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308339
FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308339
112 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FELONY LARCENY BRANCH,CORE 23CR 311648
FELONY CONSPIRACY BRANCH,CORE 23CR 311648
113 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI RESISTING PUBLIC OFFICER WILKINSON,J 23CR 313551
114 WARD,MICHAEL,BRYAN LARCENY FROM THE PERSON HOWELL,COUR 23CR 241709
** 115 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 116 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 117 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 118 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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119 WILLIAMS,AMBER,NICOLE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE VIGIL,JACOB 23CR 335603
MISDEMEANOR LARCENY VIGIL,JACOB 23CR 335603
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VIGIL,JACOB 23CR 335603
** 120 WILLIAMS,LAUREN,ELIZAB POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP, OFF 23CR 270834
POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP, OFF 23CR 270834
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP, OFF 23CR 270834
ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP, OFF 23CR 270834
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP, OFF 23CR 270834
** 121 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
122 WYATT,KIMBERLY,MICHELL FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221794
SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221794
SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221794
** 123 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 124 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 125 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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