DISTRICT OCURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AGEE,TYLER,ROBINETTE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,TRACE 23CR 220499
2 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
3 BLUHM,CONNOR,WILLIAM FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER CHAANINE,E 23CR 701650
4 BROWN,MASON,SHANE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 701654
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 701654
5 CRAFT,TRACEY,FILZEN SIMPLE ASSAULT PEDERSEN,JA 23CR 204326
6 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CRAFT,TRACE 23CR 207179
COMMUNICATING THREATS CRAFT,TRACE 23CR 207179
7 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PEDERSEN,JE 23CR 207184
COMMUNICATING THREATS PEDERSEN,JE 23CR 207184
8 DEZALIA,ADAM,JOSHUA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 701653
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 701653
9 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719
SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719
10 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
11 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580
12 GILLIKIN,KEVIN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 051267
13 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026
14 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259
15 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945
16 JOHNSON,MICHAEL,WAYNE SIMPLE ASSAULT MUNDEN JR,J 23CR 291748
COMMUNICATING THREATS MUNDEN JR,J 23CR 291748
17 JOYNER,AMANDA,SANDERS SIMPLE ASSAULT BROWN,CHRIS 23CR 220922
SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,CHRIS 23CR 220922
18 KNIGHT,NAJA,LAGWEN SPEEDING 057/35 WALDEN,D 21CR 703213
DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703213
19 KNIGHT,WALKER,ERIC SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 23CR 700734
20 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH BERRY,J 23IF 700942
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC BERRY,J 23IF 700942
21 MANNING,DEVIN SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419
ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419
** 22 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581
23 MEDINA,JESUS,ALEJANDRO BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 23CR 000289
24 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701114
25 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129
26 MELLON,QUAMAINE,ANTONI DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700192
SPEEDING 069/55 BERRY,J 23CR 700192
27 NOGUERA,MARVIN,JOSE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702090
28 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665
29 SCHELLINGER,JACOB,SYLV DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704895
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 22CR 704895
30 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850
31 SMITH,NICKY W/C SIMPLE $ 550.00 CHADWICK'S 23CR 268003
32 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609
SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609
33 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994
SPA 34 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719
35 VERDUGO,JESUS NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 703204
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703204
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 703204
36 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633
37 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094
38 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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