carteret court

DISTRICT OCURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AGEE,TYLER,ROBINETTE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,TRACE 23CR 220499

2 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

3 BLUHM,CONNOR,WILLIAM FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER CHAANINE,E 23CR 701650

4 BROWN,MASON,SHANE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 701654

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 701654

5 CRAFT,TRACEY,FILZEN SIMPLE ASSAULT PEDERSEN,JA 23CR 204326

6 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CRAFT,TRACE 23CR 207179

COMMUNICATING THREATS CRAFT,TRACE 23CR 207179

7 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PEDERSEN,JE 23CR 207184

COMMUNICATING THREATS PEDERSEN,JE 23CR 207184

8 DEZALIA,ADAM,JOSHUA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 701653

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 701653

9 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719

SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719

10 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

11 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580

12 GILLIKIN,KEVIN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 051267

13 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026

14 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259

15 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945

16 JOHNSON,MICHAEL,WAYNE SIMPLE ASSAULT MUNDEN JR,J 23CR 291748

COMMUNICATING THREATS MUNDEN JR,J 23CR 291748

17 JOYNER,AMANDA,SANDERS SIMPLE ASSAULT BROWN,CHRIS 23CR 220922

SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,CHRIS 23CR 220922

18 KNIGHT,NAJA,LAGWEN SPEEDING 057/35 WALDEN,D 21CR 703213

DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703213

19 KNIGHT,WALKER,ERIC SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 23CR 700734

20 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH BERRY,J 23IF 700942

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC BERRY,J 23IF 700942

21 MANNING,DEVIN SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419

ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419

** 22 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581

23 MEDINA,JESUS,ALEJANDRO BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 23CR 000289

24 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701114

25 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129

26 MELLON,QUAMAINE,ANTONI DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700192

SPEEDING 069/55 BERRY,J 23CR 700192

27 NOGUERA,MARVIN,JOSE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702090

28 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665

29 SCHELLINGER,JACOB,SYLV DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704895

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 22CR 704895

30 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850

31 SMITH,NICKY W/C SIMPLE $ 550.00 CHADWICK'S 23CR 268003

32 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609

SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609

33 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994

SPA 34 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719

35 VERDUGO,JESUS NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 703204

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703204

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 703204

36 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633

37 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094

38 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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