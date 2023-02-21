DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ANDERSON,MEREDITH,ANN LITTERING NOT > 15 LBS BRANTLEY,H 23CR 000033
2 BROWN,GINA MISDEMEANOR LARCENY SANCHEZ,JUL 22CR 050905
3 BUCKNER,JENNIFER,RENEE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT MOODY,C 21IF 702562
4 BYRD,BROCKMON,SAMUEL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,C 22CR 703975
5 CHABOT,JUSTIN,C SPEEDING 089/55 ENNIS,D,F 22CR 703814
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703814
6 COLE,MCKAYLA,MARIE CONSUME ALC BY
7 CUAVE,DALE,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOTTUSO,D 22CR 000777
** 8 DANIEL IV ,EDWIN SPEIG DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 262463
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,ANDRE 22CR 262463
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,ANDRE 22CR 262463
9 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700
10 DIXON,DYLAN,THOMAS DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051736
11 DREHS,FORREST,KYLE LITTER GAMELAND/ACCESS AREA JONES,A 22CR 000799
CAMP W/OUT PERMIT IN FOREST JONES,A 22CR 000799
12 DREHS,FORREST,KYLE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000971
13 ECHAVEZ,ANNE,MAREEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000781
14 EDWARDS,BRADFORD,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 22CR 706013
15 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
16 FITZSIMMONS,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BEHN,TAYLOR 22CR 313600
17 FRAZIER,JUSTIN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 23CR 700052
SPEEDING 059/45 WILLIS,B,C 23CR 700052
18 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000186
19 GARNER,ALEC,JEFFREY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000187
20 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000188
21 GARNER,ALEC,JEFFREY BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000189
22 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000206
23 GILLIKIN,VIOLET DEFACE GRAVE/GRAVE SITE (M) HESTER,LOIS 22CR 368571
24 GOODWIN,CHRISTOPHER,FA FAIL TO HAVE AQUACULTURE PERM NELSON, 22CR 000923
25 HART,STEPHANIE,LYNN OP MV ON GAMELANDS IN UNAUTHOR JONES,A 22CR 000798
26 HODGE,CHRISTOPHER,STEV TAKE A WILD BIRD (SEAGULL) W/N JONES,A 22CR 000815
27 HORNE,ASHLEY,WAYNE ASSAULT AND BATTERY WINTERS,R 22CR 000215
** 28 JACOBS,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 001049
29 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056
30 JONES,CRYSTAL MISDEMEANOR STALKING PETROWSKI,T 22CR 351780
31 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
32 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
33 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
34 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
35 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
36 LEE,WILLIAM,DAVID,JR EXCEEDING GAME LIMIT BRANTLEY,H 23CR 000040
UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD BRANTLEY,H 23CR 000040
37 LEWIS,YASMINE HARASSING PHONE CALL WILLIAMS,JE 21CR 051337
COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,JE 21CR 051337
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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38 MANN,RANDY,DEAN OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND BRANTLEY,H 23CR 000039
39 MARSH,CAITLYN,BRIANNA NO OPERATORS LICENSE LOPEZ 22CR 001048
40 MILLER,MARK,ALAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705021
41 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620
42 OWENS,HAYDEN FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268298
43 OWENS,HAYDEN,FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 000728
44 PAULSON,JARED,ADAM SIMPLE ASSAULT JAIMES,EDGA 22CR 050771
45 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236
46 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999
** 47 REYES-CARCAMO,JOSE,DAV ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 21CR 050460
** 48 REYES-CARCAMO,JOSE,DAV ASSAULT AND BATTERY BELIZAIRE,C 21CR 050461
49 REYES-CARCAMO,JOSE,DAV MISDEMEANOR LARCENY BELIZAIRE,C 21CR 050462
50 ROBERTS,ANGELA,MOORE NO OPERATORS LICENSE INGLE,S 23CR 000034
51 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GILLIKIN,JE 23CR 219192
52 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022
53 STRICKLAND,JACOB,HUNTE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051617
54 TAYLOR,JESSE,COLLINS TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000664
** 55 WALL,JACOB WEBSTER DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268040
56 WALL,JACOB,WEBSTER MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000175
57 WALLEY,JOHN,FREDERICK SPEEDING 084/55 CASNER,S,M 22CR 704334
58 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737
CONSUME ALC BY
59 WEATHERINGTON,ROBERT,T DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051567
60 WETHERINGTON,ROBERT,TA EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 22IF 000095
61 WHITEHEAD,GLORIA,DENIS TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER NELSON,Z 22CR 000566
62 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482
63 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676
64 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677
65 WILLIAMS,THOMAS,KYLE OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES 22CR 001039
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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