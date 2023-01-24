DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
3 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
4 ANGEL,LEOVIGILDO,TORRE SPEEDING 035/20 ALEXANDER,G 22IF 703406
5 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863
6 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692
EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692
7 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365
8 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655
RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655
9 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815
10 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675
11 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164
12 BOYD,LAUREN,COLEMAN COMMUNICATING THREATS SETTLE,SUE 22CR 375569
13 BRICKHOUSE,CHRISTOPHER DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704218
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704218
14 BUFFALOE,JUSTIN,MARSHA INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILL,RANDY, 22CR 373905
15 CAHOON,WENDY,D USE CRAB POTS CLOSED SEASON GUTHRIE,M 22CR 050056
16 CAHOON,WENDY,D CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 050540
17 CAHOON,WENDY,DAVIS FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000562
MARINE FISHERIES EQUIPMENT VIO GUTHRIE,M 22CR 000562
18 CAHOON,WENDY,DAVIS CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 000563
FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000563
19 CAHOON,WENDY,DAVIS LEAVE CRABPOTS IN WATER >5 DAY GUTHRIE,M 22CR 000889
USE COMM GEAR W/ UNEDIBLE FISH GUTHRIE,M 22CR 000889
20 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
21 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
22 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485
23 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812
SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812
24 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
25 CLINE,MICHAEL,RAY FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR NELSON,Z 22CR 000646
26 COREY,GEORGE,GLENN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 22CR 000424
27 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608
28 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 701647
29 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 703320
30 CROSSWELL,JAMES,ADAM EXPIRED/NO INSPECTION POLLOCK,W 22IF 000177
UNSAFE PASSING YELLOW LINE POLLOCK,W 22IF 000177
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 31 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
32 DAVIS,WILLIAM,DELMAS SIMPLE ASSAULT HERNANDEZ,F 22CR 343924
33 DEESE,TRACI,LEWIS SPEEDING 046/25 Alexander,G 22CR 705786
34 DELROSARIO,SAMUEL TAKE OVER LEGAL LIMIT OF BLUEF BOLTAN,B 22CR 000984
35 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700
36 DIXON,DYLAN,THOMAS DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051736
37 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588
38 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632
OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632
39 DORRIES,JUSTIN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704116
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704116
40 DREHS,FORREST,KYLE LITTER GAMELAND/ACCESS AREA JONES,A 22CR 000799
CAMP W/OUT PERMIT IN FOREST JONES,A 22CR 000799
41 DREHS,FORREST,KYLE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000971
42 DURHAM,DAVID,MACARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 705774
43 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469
44 FESPERMAN,BRENDON TYLE SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,LOGAN 22CR 276640
45 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
46 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000186
47 GARNER,ALEC,JEFFREY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000187
48 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000188
49 GARNER,ALEC,JEFFREY BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000189
50 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000206
51 GEMMELL,SHENA,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704433
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704433
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Alexander,G 22CR 704433
52 GILLIKIN,JEFFREY,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373866
53 GONZALEZ,CAITLIN,SUE SPEEDING 063/45 Alexander,G 22CR 705089
54 GOODWIN,CHRISTOPHER,FA FAIL TO HAVE AQUACULTURE PERM NELSON, 22CR 000923
55 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439
56 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369
57 GRIFFITH,JOHN,EDWARD,I POSSESS UNDERSIZE BLACK SEA BA TURNER,M 22CR 001058
POSSESS SNAPPER DURING CLOSED TURNER,M 22CR 001058
58 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628
59 HART,STEPHANIE,LYNN OP MV ON GAMELANDS IN UNAUTHOR JONES,A 22CR 000798
60 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501
61 HELTON,JOHN,KENNETH,II FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HELTON,SUSA 22CR 352576
** 62 HENDRICKS,KELLY FAIL TO WORK AFTER PAID HILSINGER,S 21CR 050197
63 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
64 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320
65 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142
66 HOBSON,WILLIAM,JEFFREY SPEEDING 087/55 LANE,J,D 22CR 705284
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705284
67 HODGE,CHRISTOPHER,STEV TAKE A WILD BIRD (SEAGULL) W/N JONES,A 22CR 000815
68 JOHNSON,ETHAN,JUBAL CRAB OR CRAB POT VIOLATION KENDRICK,N 22CR 001019
69 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 704482
70 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154
71 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
72 KELLY,JOSHUA,BRYAN TAKE WILD BIRD (REDTAIL HAWK) JONES,A 22CR 000816
73 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
74 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
75 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
76 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
77 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
78 LEWIS,KHALIL,RAHIEM CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 22CR 704000
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 22CR 704000
SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 704000
79 LEWIS,KHALIL,RAHIEM DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705251
80 LEWIS,THOMAS,RYAN TAKE/POSS MORE THAN 1 GRAY TRO GUPTON,B 22CR 001000
SPA 81 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131
82 MCALISTER,DEVIN,MICHAE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702897
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702897
83 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
84 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
** 85 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 22CR 324853
INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 22CR 324853
86 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
87 MERCADO,OSMAR,FUENTES SPEEDING 087/55 CASNER,S,M 21CR 702454
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702454
88 MICTCHELL,LEO,JOSEPH,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412
DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412
89 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723
** 90 MITCHELL,AUSTIN,BRIAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704289
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704289
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704289
91 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319
FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319
92 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034
93 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663
94 NELSON,JEREMY,DOUGLAS CARRYING CONCEALED GUN(M) Alexander,G 22CR 705670
95 NICOL,DAVID,GEORGE SPEEDING 075/55 Alexander,G 22CR 704704
96 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909
97 OSHALL,SANDRA,SALTER SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373875
98 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104
99 PAULSON,JARED,ADAM SIMPLE ASSAULT JAIMES,EDGA 22CR 050771
100 PETRY,ROBERT,ANTHONY RECREATIONAL FISH W/O LICENSE NELSON,Z 22IF 000250
101 PETTIWAY,KENNEY SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 702120
102 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999
103 PIERCY,AMBER,MARIE WINDOW TINTING VIOL JOHNSON,H 22CR 001068
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE JOHNSON,H 22CR 001068
104 POWELL,LAVANDON,LESHAW SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 22CR 704516
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704516
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 704516
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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105 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051741
106 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) INGLE,S 22IF 000131
107 RIGGS,JASON,SCOTT UNLAWFULLY POSSESS AN ANIMAL O KENNEDY,D 22CR 704833
UNLAWFULLY TRANSPORT AN ANIMAL KENNEDY,D 22CR 704833
UNLAWFULLY SELL AN ANIMAL ON A KENNEDY,D 22CR 704833
108 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN SPEEDING 073/55 Alexander,G 22CR 704673
109 ROSE,DENNIS RAY FAIL TO WORK AFTER PAID TALTON,CHRI 22CR 282484
110 ROSE,JOHNNY,GUNNAR ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 22CR 702821
111 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246
112 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258
113 SALDONER,JOSE,GUTIERRE TAKE/POSS UNDERSIZE SPOT TROUT NELSON,Z 22CR 001001
TAKE/POSS UNDERSIZE SHEEPSHEAD NELSON,Z 22CR 001001
114 SAMPSON,SEAIRRA,SHIANN SPEEDING 070/55 Alexander,G 22IF 703277
115 SCHAUB,HILLARY,JO SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 705091
116 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610
117 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908
118 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466
119 SIMS,CRYSTAL,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704609
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704609
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609
120 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 352261
121 SMITH,THOMAS FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 343220
122 SMITH,WESLEY VADEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 274044
123 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074
124 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010
BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010
125 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903
126 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648
CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648
127 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726
128 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090
129 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
130 STRONACH,WILLIAM,ARNOL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 22CR 705549
131 TAYLOR,JESSE,COLLINS TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000664
132 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390
133 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391
134 THACKSTON,WILLIAM,ANTH DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 701242
135 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434
136 TURBEVILLE,JOSHUA,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 22CR 705645
137 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063
138 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046
139 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
140 WATSON,JAY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704888
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704888
141 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737
CONSUME ALC BY
142 WEATHERINGTON,ROBERT,T DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051567
143 WETHERINGTON,ROBERT,TA EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 22IF 000095
** 144 WILEY,RAYMOND,SCOTT TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BUCK 21CR 000679
145 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676
146 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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147 WILLIAMS,NOAH,RYAN DISCHARGE FIREARM IN CITY ESTERBROOK, 22CR 375730
COMMUNICATING THREATS ESTERBROOK, 22CR 375730
148 WILLIAMS,THOMAS,KYLE OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES 22CR 001039
149 WINSLOW,DANTHONY,WAYNE POSSESS UNDERSIZE SPANISH MACK BUCK 21CR 000675
TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BUCK 21CR 000675
150 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186
151 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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