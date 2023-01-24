carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

3 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

4 ANGEL,LEOVIGILDO,TORRE SPEEDING 035/20 ALEXANDER,G 22IF 703406

5 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863

6 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692

EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692

7 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365

8 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655

RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655

9 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815

10 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675

11 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164

12 BOYD,LAUREN,COLEMAN COMMUNICATING THREATS SETTLE,SUE 22CR 375569

13 BRICKHOUSE,CHRISTOPHER DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704218

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704218

14 BUFFALOE,JUSTIN,MARSHA INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILL,RANDY, 22CR 373905

15 CAHOON,WENDY,D USE CRAB POTS CLOSED SEASON GUTHRIE,M 22CR 050056

16 CAHOON,WENDY,D CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 050540

17 CAHOON,WENDY,DAVIS FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000562

MARINE FISHERIES EQUIPMENT VIO GUTHRIE,M 22CR 000562

18 CAHOON,WENDY,DAVIS CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 000563

FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000563

19 CAHOON,WENDY,DAVIS LEAVE CRABPOTS IN WATER >5 DAY GUTHRIE,M 22CR 000889

USE COMM GEAR W/ UNEDIBLE FISH GUTHRIE,M 22CR 000889

20 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

21 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

22 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485

23 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812

SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812

24 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

25 CLINE,MICHAEL,RAY FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR NELSON,Z 22CR 000646

26 COREY,GEORGE,GLENN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 22CR 000424

27 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608

28 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 701647

29 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 703320

30 CROSSWELL,JAMES,ADAM EXPIRED/NO INSPECTION POLLOCK,W 22IF 000177

UNSAFE PASSING YELLOW LINE POLLOCK,W 22IF 000177

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 31 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

32 DAVIS,WILLIAM,DELMAS SIMPLE ASSAULT HERNANDEZ,F 22CR 343924

33 DEESE,TRACI,LEWIS SPEEDING 046/25 Alexander,G 22CR 705786

34 DELROSARIO,SAMUEL TAKE OVER LEGAL LIMIT OF BLUEF BOLTAN,B 22CR 000984

35 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700

36 DIXON,DYLAN,THOMAS DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051736

37 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588

38 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632

OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632

39 DORRIES,JUSTIN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704116

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704116

40 DREHS,FORREST,KYLE LITTER GAMELAND/ACCESS AREA JONES,A 22CR 000799

CAMP W/OUT PERMIT IN FOREST JONES,A 22CR 000799

41 DREHS,FORREST,KYLE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000971

42 DURHAM,DAVID,MACARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 705774

43 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469

44 FESPERMAN,BRENDON TYLE SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,LOGAN 22CR 276640

45 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

46 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000186

47 GARNER,ALEC,JEFFREY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000187

48 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000188

49 GARNER,ALEC,JEFFREY BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000189

50 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000206

51 GEMMELL,SHENA,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704433

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704433

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Alexander,G 22CR 704433

52 GILLIKIN,JEFFREY,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373866

53 GONZALEZ,CAITLIN,SUE SPEEDING 063/45 Alexander,G 22CR 705089

54 GOODWIN,CHRISTOPHER,FA FAIL TO HAVE AQUACULTURE PERM NELSON, 22CR 000923

55 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439

56 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369

57 GRIFFITH,JOHN,EDWARD,I POSSESS UNDERSIZE BLACK SEA BA TURNER,M 22CR 001058

POSSESS SNAPPER DURING CLOSED TURNER,M 22CR 001058

58 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628

59 HART,STEPHANIE,LYNN OP MV ON GAMELANDS IN UNAUTHOR JONES,A 22CR 000798

60 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501

61 HELTON,JOHN,KENNETH,II FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HELTON,SUSA 22CR 352576

** 62 HENDRICKS,KELLY FAIL TO WORK AFTER PAID HILSINGER,S 21CR 050197

63 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

64 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320

65 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142

66 HOBSON,WILLIAM,JEFFREY SPEEDING 087/55 LANE,J,D 22CR 705284

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705284

67 HODGE,CHRISTOPHER,STEV TAKE A WILD BIRD (SEAGULL) W/N JONES,A 22CR 000815

68 JOHNSON,ETHAN,JUBAL CRAB OR CRAB POT VIOLATION KENDRICK,N 22CR 001019

69 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 704482

70 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154

71 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

72 KELLY,JOSHUA,BRYAN TAKE WILD BIRD (REDTAIL HAWK) JONES,A 22CR 000816

73 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969

74 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970

75 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971

76 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972

77 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973

78 LEWIS,KHALIL,RAHIEM CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 22CR 704000

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 22CR 704000

SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 704000

79 LEWIS,KHALIL,RAHIEM DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705251

80 LEWIS,THOMAS,RYAN TAKE/POSS MORE THAN 1 GRAY TRO GUPTON,B 22CR 001000

SPA 81 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131

82 MCALISTER,DEVIN,MICHAE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702897

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702897

83 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

84 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

** 85 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 22CR 324853

INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 22CR 324853

86 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

87 MERCADO,OSMAR,FUENTES SPEEDING 087/55 CASNER,S,M 21CR 702454

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702454

88 MICTCHELL,LEO,JOSEPH,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412

DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412

89 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723

** 90 MITCHELL,AUSTIN,BRIAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704289

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704289

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704289

91 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319

FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319

92 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034

93 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663

94 NELSON,JEREMY,DOUGLAS CARRYING CONCEALED GUN(M) Alexander,G 22CR 705670

95 NICOL,DAVID,GEORGE SPEEDING 075/55 Alexander,G 22CR 704704

96 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909

97 OSHALL,SANDRA,SALTER SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373875

98 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104

99 PAULSON,JARED,ADAM SIMPLE ASSAULT JAIMES,EDGA 22CR 050771

100 PETRY,ROBERT,ANTHONY RECREATIONAL FISH W/O LICENSE NELSON,Z 22IF 000250

101 PETTIWAY,KENNEY SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 702120

102 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999

103 PIERCY,AMBER,MARIE WINDOW TINTING VIOL JOHNSON,H 22CR 001068

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE JOHNSON,H 22CR 001068

104 POWELL,LAVANDON,LESHAW SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 22CR 704516

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704516

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 704516

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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105 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051741

106 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) INGLE,S 22IF 000131

107 RIGGS,JASON,SCOTT UNLAWFULLY POSSESS AN ANIMAL O KENNEDY,D 22CR 704833

UNLAWFULLY TRANSPORT AN ANIMAL KENNEDY,D 22CR 704833

UNLAWFULLY SELL AN ANIMAL ON A KENNEDY,D 22CR 704833

108 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN SPEEDING 073/55 Alexander,G 22CR 704673

109 ROSE,DENNIS RAY FAIL TO WORK AFTER PAID TALTON,CHRI 22CR 282484

110 ROSE,JOHNNY,GUNNAR ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 22CR 702821

111 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246

112 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258

113 SALDONER,JOSE,GUTIERRE TAKE/POSS UNDERSIZE SPOT TROUT NELSON,Z 22CR 001001

TAKE/POSS UNDERSIZE SHEEPSHEAD NELSON,Z 22CR 001001

114 SAMPSON,SEAIRRA,SHIANN SPEEDING 070/55 Alexander,G 22IF 703277

115 SCHAUB,HILLARY,JO SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 705091

116 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610

117 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908

118 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466

119 SIMS,CRYSTAL,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704609

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704609

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609

120 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 352261

121 SMITH,THOMAS FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 343220

122 SMITH,WESLEY VADEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 274044

123 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074

124 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010

BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010

125 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903

126 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648

CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648

127 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726

128 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090

129 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

130 STRONACH,WILLIAM,ARNOL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 22CR 705549

131 TAYLOR,JESSE,COLLINS TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000664

132 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390

133 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391

134 THACKSTON,WILLIAM,ANTH DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 701242

135 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434

136 TURBEVILLE,JOSHUA,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 22CR 705645

137 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063

138 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046

139 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

140 WATSON,JAY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704888

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704888

141 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737

CONSUME ALC BY

142 WEATHERINGTON,ROBERT,T DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051567

143 WETHERINGTON,ROBERT,TA EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 22IF 000095

** 144 WILEY,RAYMOND,SCOTT TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BUCK 21CR 000679

145 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676

146 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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147 WILLIAMS,NOAH,RYAN DISCHARGE FIREARM IN CITY ESTERBROOK, 22CR 375730

COMMUNICATING THREATS ESTERBROOK, 22CR 375730

148 WILLIAMS,THOMAS,KYLE OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES 22CR 001039

149 WINSLOW,DANTHONY,WAYNE POSSESS UNDERSIZE SPANISH MACK BUCK 21CR 000675

TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BUCK 21CR 000675

150 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186

151 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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