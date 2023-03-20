carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARIAS MARTINEZ,JOSE,GU DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 22CR 375175

2 ARIASMARTINEZ,JOSE,GUA DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING CHUNN,D,T 22CR 706073

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CHUNN,D,T 22CR 706073

3 BEST,KENNETH,MACK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700290

4 BLALOCK,DUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704430

5 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917

6 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359

7 BRYANT,KEYSHAWN,DEVANT FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 23IF 700256

8 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700396

9 CANNON,ROBERT,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703044

10 CARTER,PHILLIP,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700825

11 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 22IF 703578

12 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700238

13 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703711

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 703711

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703711

FICTITIOUS INFO TO OFFICER CHUNN,D,T 22CR 703711

14 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700169

15 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722

16 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 22CR 050070

17 COLLINS,CHARLES,DAQUAN SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 23IF 700263

18 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

19 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

20 COTTEN,TODD,ALLEN,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT VADELL,BRIA 23IF 000029

21 DALY,PATRICK,JOSEPH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CHUNN,D,T 23IF 700356

** 22 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685

23 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379

24 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471

25 DANIELS,MYLES,QUINCY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 700405

26 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

27 DESANTIS,KRISTA,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701407

28 DIMARTINO,DEANNA,SUE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702645

29 DONNELLY,GAGE,DOUGLAS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SZCZEPANIAK 23CR 000142

30 DUBBERLY,DAVID,CLINTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 700397

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 700397

31 DURHAM,DAVID,MACARTHUR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705578

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705578

32 ERAZO,VICTOR,MANUEL,SO FAILURE TO REDUCE SPEED MORRIS,W 22IF 000217

33 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836

34 FINK,JONATHAN,DAVID SPEEDING 055/35 CHUNN,D,T 23CR 700578

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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35 FOSS,KAMI,DEL SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 23IF 700266

36 FRASER,JESSICA,TERESA SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 23CR 700593

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700593

37 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

38 GASKILL,STEPHANIE,MORG SPEEDING 064/40 CHUNN,D,T 22CR 705757

39 GIBBS,BRITTANY,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700627

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700627

40 GLINES,BRODY,HALEY RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 22CR 050321

41 GREER,RALPH,CHRISTOPHE SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 23IF 700267

42 HALL,JOHN,CHASEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000062

43 HAMILTON,TYLER,EARL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700609

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700609

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 23CR 700609

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700609

44 HANING,GLENDA,LOUISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700289

45 HARDEN,VELTC,,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 22CR 352466

46 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557

47 HENRY,THOMAS,DERRELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705773

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705773

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705773

48 HENRY,THOMAS,DERRELL DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700127

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 700127

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 700127

49 HENRY,THOMAS,DERRELL DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700220

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 700220

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 700220

UNSAFE TIRES GOODRUM,J 23CR 700220

EXCEEDING POSTED SPEED GOODRUM,J 23CR 700220

** 50 HILTON,JOSEPH,PATRICK- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 000131

51 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452

DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 220452

52 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104

53 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE MORRIS,W 23IF 000024

UNSAFE TIRES MORRIS,W 23IF 000024

54 JACKSON,CONNER,WILLIAM SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705207

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705207

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705207

55 JACKSON,CONNER,WILLIAM SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703514

56 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342355

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342355

57 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342360

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342360

58 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342362

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342362

59 JOHNSON,CANNON,RYLEY IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER CHUNN,D,T 23IF 700257

60 JOHNSTON,LAUREN,D FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GURGANUS,RE 21CR 051288

61 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

62 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

63 KELLY,ZOE,ELIZABETH FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 701716

64 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

65 LAGARDE,ROBERT,GLENN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700358

66 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 LANCASTER,VINSON,EVAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700623

WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700623

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700623

68 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

69 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

70 LAWRENCE,ROLAND,DAVIS, SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 23CR 700512

71 LAYOLA,ANDREW,RYAN,LOY SPEEDING 056/35 CHUNN,D,T 23CR 700576

72 LEARY,NATHAN,THOMAS SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23IF 700298

73 LEDOUX,KADE,DANIEL NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 700125

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG GOODRUM,J 23CR 700125

74 LEHOTTA,DALTON,TANNER DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN,D 22CR 000150

75 LEHOTTA,DALTON,TANNER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700744

DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700744

76 LEHOTTA,DALTON,TANNER FAILURE TO REDUCE SPEED HARE,D,J 18IF 702010

77 LEWIS,SHELBY,DESIREE SPEEDING 067/45 CHUNN,D,T 23CR 700788

78 LUCAS,NYKWAUN,TYLEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700556

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 23CR 700556

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 23CR 700556

79 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

80 MARTIN,BOBBY,GLENN,III WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700813

81 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703770

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703770

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703770

82 MCKNIGHT,MADDOX,DEON SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 23CR 700647

83 MCQUEEN,NICOLE,ANN NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700327

84 MELE,PAULA,BRITTINGHAM SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700314

85 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065

86 MEUCCI,MARISSA,RUTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700505

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700505

87 MEYER,BENJAMIN,PHILLIP SPEEDING 061/45 CHUNN,D,T 23CR 700555

** 88 MITCHELL,AUSTIN,BRIAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704289

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704289

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704289

89 MOODY,MATTHEW,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700049

90 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219

91 MOORES,JAMES,PHELPS,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700687

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700687

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700687

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700687

92 MORRISON,TYLER,PHILLIP SIMPLE ASSAULT SHEW,DAVID, 23CR 243523

93 MORTON,EMILIE,ODELL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 703104

94 MUNN,DANIEL,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 705662

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 705662

95 NELSON,JOHN,MICHEAL,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700315

96 NORRIS,CHRISTOPHER,SCO EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23IF 700441

97 OCONNOR,SUSAN,CARROLL SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700027

98 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234

99 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

100 PARDUE,BENITA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700225

EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 23CR 700225

** 101 PATEL,JAY,YOGESH DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 205645

102 PATEL,JAY,YOGESH SPEEDING 041/25 CHUNN,D,T 23CR 700152

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700152

103 PENTE,PHILIP,W,JR SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23IF 700313

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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104 PETROWSKI,RICHARD SHOW CAUSE STATE OF NO 23CR 000122

105 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

106 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

107 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

108 POTTER,WILLIAM,BRETLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700340

109 PRICE,CHARLES,DURWOOD, SIMPLE ASSAULT JONES,RICHA 23CR 242843

110 PRICE,CHARLES,DURWOOD, SIMPLE ASSAULT MELCHOR,ANN 23CR 242846

111 PRIDDY,VALERIE,MARIE SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 23CR 700554

112 PRZYGODZINSKI,AMANDA,P SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 703135

113 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735

114 RAGAB,LENA,HASSAN IMPROPER TURN BLALOCK,G 22IF 702883

115 RAMIREZ,SARIAH,MYLIN SPEEDING 092/55 CHUNN,D,T 22CR 703139

116 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703055

117 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703107

118 RHUE,ELIZABETH,RENEE FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 23IF 700171

** 119 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775

120 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

121 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

122 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570

123 RUSSELL,KATHERINE,HAGY SPEEDING 059/45 CHUNN,D,T 23IF 700341

124 SHEPHERD-SMITH,KATHY,A SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 23IF 700273

125 SIEBOLD,REBECCA,BEATRI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700751

EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 23CR 700751

126 SMITH,NICKY FAIL TO WORK AFTER PAID GOODRUM,J 22CR 051151

127 SNIDER,ERIN,CHELSEA,OV SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 22CR 706084

128 SOLIS,FAYIN SPEEDING 077/55 CHUNN,D,T 23CR 700166

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700166

129 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

130 TAYLOR,TERRELL,DASHON SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700510

131 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412

132 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512

133 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004

134 TREADWAY,LORI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700646

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700646

135 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

136 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693

** 137 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

138 VILLANUEVA,JOSEPH,TOMA TEXTING VIOL MOTOR VEH ELSON,A,M 22IF 703192

139 WADE III,FRANCIS WINST RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 23CR 231728

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRUNO,TRACY 23CR 231728

** 140 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253

** 141 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254

142 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255

143 WATERS,JOHN,ROBERT,JR SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700688

144 WHITE,JAMES,EDWARD,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23IF 700395

145 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705071

146 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

147 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

148 WISE,ASHLEY,NICOLE FAILURE TO YIELD CHUNN,D,T 23IF 700255

149 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

150 WRENN,BROOKLYNN,RENAE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705195

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705195

SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 705195

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22CR 705195

151 WYSOCKI,LORI,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700622

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700622

152 YOERK,ERIC,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700357

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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