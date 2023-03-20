DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ARIAS MARTINEZ,JOSE,GU DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 22CR 375175
2 ARIASMARTINEZ,JOSE,GUA DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING CHUNN,D,T 22CR 706073
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CHUNN,D,T 22CR 706073
3 BEST,KENNETH,MACK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700290
4 BLALOCK,DUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704430
5 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917
6 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359
7 BRYANT,KEYSHAWN,DEVANT FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 23IF 700256
8 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700396
9 CANNON,ROBERT,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703044
10 CARTER,PHILLIP,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700825
11 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 22IF 703578
12 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700238
13 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703711
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 703711
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703711
FICTITIOUS INFO TO OFFICER CHUNN,D,T 22CR 703711
14 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700169
15 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722
16 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 22CR 050070
17 COLLINS,CHARLES,DAQUAN SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 23IF 700263
18 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
19 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
20 COTTEN,TODD,ALLEN,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT VADELL,BRIA 23IF 000029
21 DALY,PATRICK,JOSEPH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CHUNN,D,T 23IF 700356
** 22 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685
23 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379
24 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471
25 DANIELS,MYLES,QUINCY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 700405
26 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
27 DESANTIS,KRISTA,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701407
28 DIMARTINO,DEANNA,SUE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702645
29 DONNELLY,GAGE,DOUGLAS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SZCZEPANIAK 23CR 000142
30 DUBBERLY,DAVID,CLINTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 700397
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 700397
31 DURHAM,DAVID,MACARTHUR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705578
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705578
32 ERAZO,VICTOR,MANUEL,SO FAILURE TO REDUCE SPEED MORRIS,W 22IF 000217
33 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836
34 FINK,JONATHAN,DAVID SPEEDING 055/35 CHUNN,D,T 23CR 700578
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
35 FOSS,KAMI,DEL SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 23IF 700266
36 FRASER,JESSICA,TERESA SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 23CR 700593
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700593
37 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
38 GASKILL,STEPHANIE,MORG SPEEDING 064/40 CHUNN,D,T 22CR 705757
39 GIBBS,BRITTANY,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700627
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700627
40 GLINES,BRODY,HALEY RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 22CR 050321
41 GREER,RALPH,CHRISTOPHE SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 23IF 700267
42 HALL,JOHN,CHASEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000062
43 HAMILTON,TYLER,EARL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700609
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700609
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 23CR 700609
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700609
44 HANING,GLENDA,LOUISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700289
45 HARDEN,VELTC,,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 22CR 352466
46 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557
47 HENRY,THOMAS,DERRELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705773
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705773
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705773
48 HENRY,THOMAS,DERRELL DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700127
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 700127
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 700127
49 HENRY,THOMAS,DERRELL DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700220
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 700220
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 700220
UNSAFE TIRES GOODRUM,J 23CR 700220
EXCEEDING POSTED SPEED GOODRUM,J 23CR 700220
** 50 HILTON,JOSEPH,PATRICK- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 000131
51 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452
DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 220452
52 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104
53 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE MORRIS,W 23IF 000024
UNSAFE TIRES MORRIS,W 23IF 000024
54 JACKSON,CONNER,WILLIAM SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705207
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705207
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705207
55 JACKSON,CONNER,WILLIAM SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703514
56 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342355
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342355
57 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342360
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342360
58 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342362
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342362
59 JOHNSON,CANNON,RYLEY IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER CHUNN,D,T 23IF 700257
60 JOHNSTON,LAUREN,D FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GURGANUS,RE 21CR 051288
61 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
62 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
63 KELLY,ZOE,ELIZABETH FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 701716
64 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
65 LAGARDE,ROBERT,GLENN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700358
66 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
67 LANCASTER,VINSON,EVAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700623
WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700623
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700623
68 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
69 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
70 LAWRENCE,ROLAND,DAVIS, SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 23CR 700512
71 LAYOLA,ANDREW,RYAN,LOY SPEEDING 056/35 CHUNN,D,T 23CR 700576
72 LEARY,NATHAN,THOMAS SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23IF 700298
73 LEDOUX,KADE,DANIEL NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 700125
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG GOODRUM,J 23CR 700125
74 LEHOTTA,DALTON,TANNER DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN,D 22CR 000150
75 LEHOTTA,DALTON,TANNER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700744
DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700744
76 LEHOTTA,DALTON,TANNER FAILURE TO REDUCE SPEED HARE,D,J 18IF 702010
77 LEWIS,SHELBY,DESIREE SPEEDING 067/45 CHUNN,D,T 23CR 700788
78 LUCAS,NYKWAUN,TYLEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700556
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 23CR 700556
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 23CR 700556
79 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
80 MARTIN,BOBBY,GLENN,III WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700813
81 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703770
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703770
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703770
82 MCKNIGHT,MADDOX,DEON SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 23CR 700647
83 MCQUEEN,NICOLE,ANN NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700327
84 MELE,PAULA,BRITTINGHAM SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700314
85 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065
86 MEUCCI,MARISSA,RUTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700505
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700505
87 MEYER,BENJAMIN,PHILLIP SPEEDING 061/45 CHUNN,D,T 23CR 700555
** 88 MITCHELL,AUSTIN,BRIAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704289
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704289
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704289
89 MOODY,MATTHEW,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700049
90 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219
91 MOORES,JAMES,PHELPS,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700687
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700687
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700687
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700687
92 MORRISON,TYLER,PHILLIP SIMPLE ASSAULT SHEW,DAVID, 23CR 243523
93 MORTON,EMILIE,ODELL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 703104
94 MUNN,DANIEL,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 705662
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 705662
95 NELSON,JOHN,MICHEAL,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700315
96 NORRIS,CHRISTOPHER,SCO EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23IF 700441
97 OCONNOR,SUSAN,CARROLL SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700027
98 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234
99 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
100 PARDUE,BENITA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700225
EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 23CR 700225
** 101 PATEL,JAY,YOGESH DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 205645
102 PATEL,JAY,YOGESH SPEEDING 041/25 CHUNN,D,T 23CR 700152
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700152
103 PENTE,PHILIP,W,JR SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23IF 700313
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
104 PETROWSKI,RICHARD SHOW CAUSE STATE OF NO 23CR 000122
105 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
106 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
107 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
108 POTTER,WILLIAM,BRETLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700340
109 PRICE,CHARLES,DURWOOD, SIMPLE ASSAULT JONES,RICHA 23CR 242843
110 PRICE,CHARLES,DURWOOD, SIMPLE ASSAULT MELCHOR,ANN 23CR 242846
111 PRIDDY,VALERIE,MARIE SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 23CR 700554
112 PRZYGODZINSKI,AMANDA,P SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 703135
113 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735
114 RAGAB,LENA,HASSAN IMPROPER TURN BLALOCK,G 22IF 702883
115 RAMIREZ,SARIAH,MYLIN SPEEDING 092/55 CHUNN,D,T 22CR 703139
116 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703055
117 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703107
118 RHUE,ELIZABETH,RENEE FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 23IF 700171
** 119 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775
120 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
121 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
122 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
123 RUSSELL,KATHERINE,HAGY SPEEDING 059/45 CHUNN,D,T 23IF 700341
124 SHEPHERD-SMITH,KATHY,A SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 23IF 700273
125 SIEBOLD,REBECCA,BEATRI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700751
EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 23CR 700751
126 SMITH,NICKY FAIL TO WORK AFTER PAID GOODRUM,J 22CR 051151
127 SNIDER,ERIN,CHELSEA,OV SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 22CR 706084
128 SOLIS,FAYIN SPEEDING 077/55 CHUNN,D,T 23CR 700166
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700166
129 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
130 TAYLOR,TERRELL,DASHON SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700510
131 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412
132 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512
133 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004
134 TREADWAY,LORI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700646
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700646
135 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
136 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693
** 137 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
138 VILLANUEVA,JOSEPH,TOMA TEXTING VIOL MOTOR VEH ELSON,A,M 22IF 703192
139 WADE III,FRANCIS WINST RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 23CR 231728
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRUNO,TRACY 23CR 231728
** 140 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253
** 141 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254
142 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255
143 WATERS,JOHN,ROBERT,JR SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700688
144 WHITE,JAMES,EDWARD,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23IF 700395
145 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705071
146 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
147 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
148 WISE,ASHLEY,NICOLE FAILURE TO YIELD CHUNN,D,T 23IF 700255
149 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
150 WRENN,BROOKLYNN,RENAE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705195
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705195
SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 705195
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22CR 705195
151 WYSOCKI,LORI,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700622
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700622
152 YOERK,ERIC,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700357
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.