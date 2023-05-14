DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BHUTTA,AZEEM,H RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,D 22CR 704238
SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 704238
2 BLANDON,JOSE,BLANDINO NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
3 CAHOON,STEVIE,CHANEL COMMUNICATING THREATS PADGETT,T 22CR 706082
4 CLARK,MYKENNA ASSAULT AND BATTERY TAKACS,DELA 23CR 265784
5 GARNER,DANIEL,GENE SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,DELF 23CR 215690
6 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID STANBACK,JO 23CR 253339
7 HILL,THOMAS,NEAL COMMUNICATING THREATS VEIT,TRACY, 23CR 279962
SIMPLE ASSAULT VEIT,TRACY, 23CR 279962
INJURY TO PERSONAL PROPERTY VEIT,TRACY, 23CR 279962
8 JONES,TRAVIS,GENE WINDOW TINTING VIOL STARNES,J 23CR 701260
9 LANGHAM,STEPHEN,WAYNE COMMUNICATING THREATS WILLIS,ZACH 22CR 371998
10 LYNN,MICHAEL,DION DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) PADGETT,TIM 23CR 277713
11 MACGOWN,ARIANNA CYBERSTALKING FOX,SHAWN,T 23CR 248308
12 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618
13 MILSTEAD,JAMES,CLIFTON WINDOW TINTING VIOL STARNES,J 23CR 701261
14 OMAR,JOSE NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 23CR 000226
EXCEEDING POSTED SPEED GASKILL,J 23CR 000226
15 PARKER,ANDREA INJURY TO REAL PROPERTY DAUGHERTY,A 23CR 279756
INJURY TO PERSONAL PROPERTY DAUGHERTY,A 23CR 279756
CYBERSTALKING DAUGHERTY,A 23CR 279756
16 PARKER,ANDREA,NICOLE INJURY TO REAL PROPERTY DAUGHERTY,A 23CR 284622
** 17 PARKER,ANDREA,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) DAUGHERTY,A 23CR 284624
18 PILGREEN,SANDRA,WHITFI FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 23CR 701346
19 ROBERTSON,SUSAN,CORRIN SPEEDING 065/35 WEATHERS,D 22CR 703435
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703435
** 20 STANG,SAMUEL,OBRIAN,II DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 17CR 703021
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 17CR 703021
21 STANG,SAMUEL,OBRIAN,II FICTITIOUS INFO TO OFFICER MORRISON,T, 17CR 703022
FAIL TO DIM HEADLAMPS MORRISON,T, 17CR 703022
** 22 THOMAS,ROBERT,LEON,JR COMMUNICATING THREATS THOMAS,STEP 23CR 250918
COMMUNICATING THREATS THOMAS,STEP 23CR 250918
INJURY TO PERSONAL PROPERTY THOMAS,STEP 23CR 250918
23 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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