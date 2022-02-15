DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252
SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252
2 ALLEN,WILLIAM,ALEXANDE SPEEDING 047/35 MAULSHAGEN, 22IF 700100
3 ALVARADOGAMEZ,CARLOS,A DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704728
4 ANFINSON,JACKIE,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 050973
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOSTIAN,J 21CR 050973
5 AVON,ELIZABETH,ANNE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MILLEA,T 22CR 700363
6 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MORRIS,A 94CR 012417
7 BARNES,DAVID,JAY SIMPLE ASSAULT MAULSHAGEN, 22CR 700012
8 BARTS,MATTHEW,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700176
9 BEASLEY,JAMAR,RAY NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705148
10 BLAKE,PAUL,NEYRON,III EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700146
11 BUCK,CARLY,LATESHA CYBERSTALKING WILLIAMS,JE 21CR 051336
12 CANOY,JOHN,DOUGLAS LARCENY BY CHANGING PRICE TAG VASELOVIC,J 21CR 051386
13 CANTONI,JENNIFER,ANN SPEEDING 051/35 MAULSHAGEN, 22CR 700268
14 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050138
15 COX,JAMES,DYLAN NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000853
16 COZART,CHARLES,HOWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 051785
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BOSTIAN,J 21CR 051785
POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID BOSTIAN,J 21CR 051785
17 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132
18 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 21CR 700975
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 21CR 700975
19 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282
20 DEROCHE,KENNETH,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705604
** 21 DIMAURO,MATTHEW,EDWARD NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 20CR 703214
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 703214
22 DIMAURO,MATTHEW,EDWARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J,M 20CR 703215
23 ELLIS,WARREN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700197
24 FLEEMAN,DAKOTA,DOUGLAS MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J,M 20CR 704251
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J,M 20CR 704251
25 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 700107
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 700107
26 GALLETTA,BRIAN SPEEDING 047/35 MAULSHAGEN, 22IF 700099
27 GRADY,LAUREN,MCCAYE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 700093
28 GRIFFIN,THOMAS,HAMMETT SPEEDING 049/35 MAULSHAGEN, 22IF 700098
29 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID NASCIMENTO, 22CR 050160
30 HESTER,JAMES,ARTHUR WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 21CR 703076
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703076
31 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719
32 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705454
33 HONEA,MORRIS,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700177
34 HUFF,CHRISTOPHER,TY DRIVING WHILE IMPAIRED RESOR,C 20CR 050788
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAILURE TO REDUCE SPEED RESOR,C 20CR 050788
35 HUMES,BRIAN NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 21CR 701433
** 36 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MAULSHAGEN, 21CR 052906
37 ISAAC,SHANEIRA,GENNAY SPEEDING 080/55 PADGETT,T 21CR 704954
38 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
** 39 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050147
40 JONES,FELICIA,YVONNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 703595
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 703595
41 KERR,ASHLEY,BLAYLOCK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700157
42 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 700253
FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 700253
43 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 20CR 702751
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 20CR 702751
44 LEWIS,EMILY,MELISSA SPEEDING 073/55 PADGETT,T 21CR 705605
45 LOPEZCHUC,ALVARO,ELIAZ NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 700335
46 LUPTON,JAYDEN,ELIZABET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700269
47 LUTHER,CHRISTOPHER,PAT FINANCIAL CARD FRAUD (M) RESOR,C 21CR 050166
48 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
49 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
50 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 21IF 702388
51 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014
52 MCLAURIN,SARENA,JONELL SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705455
53 MEYER,LORENZ,FRED ASSAULT ON A FEMALE RESOR,C 21CR 053043
54 MONTFORD,DURWIN,LEE NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 700423
55 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409
56 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445
57 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890
58 NICHOLS,ASHLEY,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 700106
59 NOE,SYLVIA,JEAN,TAYLOR MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 703110
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 703110
60 PALMA,NERLYN,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 000857
** 61 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
62 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M,W 21CR 701063
63 PETRY,ROBERT,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE FRANKEL,J 21CR 704757
64 PHILMAN,PATRICIA,MARIA SPEEDING 060/45 PADGETT,T 21IF 703332
65 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
66 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000436
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000436
67 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052417
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052417
68 RIVERA,SAMUEL,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 18CR 054478
DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J 18CR 054478
69 RIVERA,SAMUEL,JAMES NO OPERATORS LICENSE RESOR,C,T 19CR 701150
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RESOR,C,T 19CR 701150
70 SAWYER,JOHN,GARRISON,I SPEEDING 072/55 PADGETT,T 21CR 704415
71 SMITH,GEORGE,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 051606
DWLR IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 051606
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOSTIAN,J 21CR 051606
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 SMITH,GEORGE,ANDREW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BOSTIAN,J 21CR 051607
73 SMITH,GEORGE,ANDREW DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S,A 21CR 700062
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BOGERT,S,A 21CR 700062
74 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440
75 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945
76 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
77 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
78 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869
79 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388
80 STONE,BRENDAN,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 21IF 702696
81 STONE,BRENDAN,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED MITCHELL,D 21IF 702733
82 SWOPE,MADISON,GRACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705531
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705531
83 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874
84 TAYLOR,ROY,GLENN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700145
85 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
86 WARD,SAMANTHA,JANE SPEEDING 048/35 MAULSHAGEN, 22IF 700075
87 WEST,FRANCES,ALEXANDRA MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 20CR 701472
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 20CR 701472
88 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273
89 WILSON,BILLY,MICHAEL SPEEDING 053/35 MAULSHAGEN, 22CR 700198
90 WINSLOW,DANTHONY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700270
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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