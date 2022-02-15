carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252

SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252

2 ALLEN,WILLIAM,ALEXANDE SPEEDING 047/35 MAULSHAGEN, 22IF 700100

3 ALVARADOGAMEZ,CARLOS,A DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704728

4 ANFINSON,JACKIE,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 050973

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOSTIAN,J 21CR 050973

5 AVON,ELIZABETH,ANNE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MILLEA,T 22CR 700363

6 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MORRIS,A 94CR 012417

7 BARNES,DAVID,JAY SIMPLE ASSAULT MAULSHAGEN, 22CR 700012

8 BARTS,MATTHEW,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700176

9 BEASLEY,JAMAR,RAY NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705148

10 BLAKE,PAUL,NEYRON,III EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700146

11 BUCK,CARLY,LATESHA CYBERSTALKING WILLIAMS,JE 21CR 051336

12 CANOY,JOHN,DOUGLAS LARCENY BY CHANGING PRICE TAG VASELOVIC,J 21CR 051386

13 CANTONI,JENNIFER,ANN SPEEDING 051/35 MAULSHAGEN, 22CR 700268

14 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050138

15 COX,JAMES,DYLAN NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000853

16 COZART,CHARLES,HOWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 051785

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BOSTIAN,J 21CR 051785

POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID BOSTIAN,J 21CR 051785

17 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132

18 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 21CR 700975

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 21CR 700975

19 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282

20 DEROCHE,KENNETH,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705604

** 21 DIMAURO,MATTHEW,EDWARD NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 20CR 703214

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 703214

22 DIMAURO,MATTHEW,EDWARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J,M 20CR 703215

23 ELLIS,WARREN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700197

24 FLEEMAN,DAKOTA,DOUGLAS MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J,M 20CR 704251

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J,M 20CR 704251

25 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 700107

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 700107

26 GALLETTA,BRIAN SPEEDING 047/35 MAULSHAGEN, 22IF 700099

27 GRADY,LAUREN,MCCAYE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 700093

28 GRIFFIN,THOMAS,HAMMETT SPEEDING 049/35 MAULSHAGEN, 22IF 700098

29 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID NASCIMENTO, 22CR 050160

30 HESTER,JAMES,ARTHUR WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 21CR 703076

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703076

31 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719

32 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705454

33 HONEA,MORRIS,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700177

34 HUFF,CHRISTOPHER,TY DRIVING WHILE IMPAIRED RESOR,C 20CR 050788

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAILURE TO REDUCE SPEED RESOR,C 20CR 050788

35 HUMES,BRIAN NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 21CR 701433

** 36 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MAULSHAGEN, 21CR 052906

37 ISAAC,SHANEIRA,GENNAY SPEEDING 080/55 PADGETT,T 21CR 704954

38 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

** 39 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050147

40 JONES,FELICIA,YVONNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 703595

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 703595

41 KERR,ASHLEY,BLAYLOCK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700157

42 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 700253

FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 700253

43 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 20CR 702751

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 20CR 702751

44 LEWIS,EMILY,MELISSA SPEEDING 073/55 PADGETT,T 21CR 705605

45 LOPEZCHUC,ALVARO,ELIAZ NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 700335

46 LUPTON,JAYDEN,ELIZABET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700269

47 LUTHER,CHRISTOPHER,PAT FINANCIAL CARD FRAUD (M) RESOR,C 21CR 050166

48 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

49 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

50 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 21IF 702388

51 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014

52 MCLAURIN,SARENA,JONELL SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705455

53 MEYER,LORENZ,FRED ASSAULT ON A FEMALE RESOR,C 21CR 053043

54 MONTFORD,DURWIN,LEE NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 700423

55 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409

56 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445

57 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890

58 NICHOLS,ASHLEY,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 700106

59 NOE,SYLVIA,JEAN,TAYLOR MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 703110

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 703110

60 PALMA,NERLYN,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 000857

** 61 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

62 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M,W 21CR 701063

63 PETRY,ROBERT,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE FRANKEL,J 21CR 704757

64 PHILMAN,PATRICIA,MARIA SPEEDING 060/45 PADGETT,T 21IF 703332

65 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

66 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000436

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000436

67 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052417

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052417

68 RIVERA,SAMUEL,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 18CR 054478

DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J 18CR 054478

69 RIVERA,SAMUEL,JAMES NO OPERATORS LICENSE RESOR,C,T 19CR 701150

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RESOR,C,T 19CR 701150

70 SAWYER,JOHN,GARRISON,I SPEEDING 072/55 PADGETT,T 21CR 704415

71 SMITH,GEORGE,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 051606

DWLR IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 051606

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOSTIAN,J 21CR 051606

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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72 SMITH,GEORGE,ANDREW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BOSTIAN,J 21CR 051607

73 SMITH,GEORGE,ANDREW DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S,A 21CR 700062

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BOGERT,S,A 21CR 700062

74 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440

75 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945

76 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828

77 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246

78 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869

79 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388

80 STONE,BRENDAN,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 21IF 702696

81 STONE,BRENDAN,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED MITCHELL,D 21IF 702733

82 SWOPE,MADISON,GRACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705531

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705531

83 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874

84 TAYLOR,ROY,GLENN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700145

85 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

86 WARD,SAMANTHA,JANE SPEEDING 048/35 MAULSHAGEN, 22IF 700075

87 WEST,FRANCES,ALEXANDRA MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 20CR 701472

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 20CR 701472

88 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273

89 WILSON,BILLY,MICHAEL SPEEDING 053/35 MAULSHAGEN, 22CR 700198

90 WINSLOW,DANTHONY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700270

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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