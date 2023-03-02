carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549

2 ARMSTRONG,ASHLEY LARCENY AFTER BREAK/ENTER STEWART,ELI 23CR 207161

3 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251

FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251

** 4 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519

5 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301510

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301510

6 BARNES,EDWIN,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,TYSHA 23CR 235722

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,TYSHA 23CR 235722

POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,TYSHA 23CR 235722

7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

** 15 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

16 BATEMAN,DANNY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 341694

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,MORG 22CR 341694

17 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696

18 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

19 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

20 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

21 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

** 22 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501

** 23 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507

24 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN FRANKEL,JOS 22CR 353061

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FRANKEL,JOS 22CR 353061

25 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY LARCENY AFTER BREAK/ENTER BULLOCK,SCO 22CR 353078

BREAKING AND OR ENTERING (F) BULLOCK,SCO 22CR 353078

SECOND DEGREE TRESPASS BULLOCK,SCO 22CR 353078

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

INJURY TO REAL PROPERTY BULLOCK,SCO 22CR 353078

26 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

27 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION OF COCAINE BRANCH,CORE 22CR 366922

POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRANCH,CORE 22CR 366922

RESISTING PUBLIC OFFICER BRANCH,CORE 22CR 366922

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366922

** 28 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION SCH II CS BRANCH,CORE 22CR 366927

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366927

** 29 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

** 30 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140

31 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

32 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126

** 33 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136

34 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303

35 DUNN,WILLIAM,GARRETT COMMUNICATING THREATS HONEYCUTT,C 23CR 225088

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HONEYCUTT,C 23CR 225088

36 DUNN,WILLIAM,GARRETT SPOTLIGHT DEER/NIGHT DEER HUNT INGLE,SCOTT 23CR 225216

HUNTING WHILE LICENSE IS SUSPE INGLE,SCOTT 23CR 225216

EXCEEDING THE LIMIT OF WHITETA INGLE,SCOTT 23CR 225216

37 DUNN,WILLIAM,GARRETT FELONY POSSESSION OF COCAINE PITTMAN,JAM 23CR 225399

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,JAM 23CR 225399

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,JAM 23CR 225399

38 ELAM,ALAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE HAYMORE,MIC 23CR 200956

CARRYING CONCEALED WEAPON HAYMORE,MIC 23CR 200956

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 23CR 200956

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 23CR 200956

39 ELAM,ALAN,KEITH PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407

SELL SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407

DELIVER SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407

MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407

CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 23CR 229407

** 40 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

41 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676

42 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

43 GUTHRIE,ELIZABETH,HEVE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700406

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,TIMOT 23CR 700406

44 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE COMMON LAW FORGERY (F) HOWELL,COUR 23CR 237142

COMMON LAW FORGERY (F) HOWELL,COUR 23CR 237142

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,COUR 23CR 237142

** 45 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 46 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

** 47 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 48 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

49 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231

50 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287

51 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289

52 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291

53 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294

54 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270

55 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295

56 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300

57 HART,STEPHANIE,LYNN POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360993

58 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226

59 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

60 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER POSSESS METHAMPHETAMINE GOODRUM,JOR 23CR 205434

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,JOR 23CR 205434

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 205434

61 HUNT,JASON,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) LONG,KENNET 22CR 343229

62 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494

63 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

** 64 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

** 65 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225

66 JOHNSON,JAY,STEWART DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KUTZLEY,CRY 23CR 228001

67 JOHNSON,JAY,STEWART DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HAYDEN,JOSH 23CR 228260

68 JOHNSON,JAY,STEWART SECOND DEGREE ARSON HAYDEN,JOSH 23CR 229775

SECOND DEGREE ARSON HAYDEN,JOSH 23CR 229775

MALICIOUS USE EXPLOSV DAMG PRP HAYDEN,JOSH 23CR 229775

POSSESS WEAPON MASS DESTRUCT HAYDEN,JOSH 23CR 229775

FELONY STALKING HAYDEN,JOSH 23CR 229775

CYBERSTALKING HAYDEN,JOSH 23CR 229775

69 JOHNSON,JAY,STEWART POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,JOSH 23CR 229778

70 JOLIN,LAURA,ANN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ROMERO,TONY 23CR 210528

71 JONES,PATRICK,R POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211572

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211572

** 72 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 73 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

** 74 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898

75 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

76 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

77 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268

78 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190

ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190

79 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431

80 LEWIS,JESSICA,MARIE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 358610

81 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827

82 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853

83 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429

84 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834

85 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549

86 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619

87 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

88 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681

89 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

90 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

91 NALLS,MICHAEL,LEE UTTERING FORGED INSTRUMENT MASON,JAMES 23CR 218258

92 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396

93 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397

94 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611

95 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612

96 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

** 97 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547

98 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

99 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

100 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

101 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

102 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

** 103 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

104 PFENDLER,SHERI,ANN ATTEMPT FIRST DEGREE BURGLARY BURTON,MORG 22CR 357195

** 105 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357197

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357197

106 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200

MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200

107 PIERCE,JOIE,MARIE POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 23CR 236346

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 236346

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 236346

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,KE 23CR 236346

108 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135

109 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905

110 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906

AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906

111 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219

112 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467

113 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 22IF 703629

114 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928

RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928

115 ROSE,LLOYD,NOLAN AWDW SERIOUS INJURY ROSE,DALLAS 23CR 205938

** 116 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301949

** 117 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301952

** 118 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301956

** 119 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

** 120 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309681

** 121 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309683

** 122 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309684

123 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

124 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

125 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN SECOND DEGREE KIDNAPPING ALEXANDER,G 22CR 356756

DISORDERLY CONDUCT ALEXANDER,G 22CR 356756

ASSAULT AND BATTERY ALEXANDER,G 22CR 356756

126 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

127 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796

128 SCOTT,RASHEEM,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,DAKO 22CR 354501

129 STANLEY,ANGELA,SNIDER UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 23CR 217563

** 130 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

131 TAYLOR,MICHAEL,LATRELL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,JOSE 23CR 235081

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

132 TAYLOR,STEPHEN,RYAN AWDW INTENT TO KILL BULLOCK,SCO 22CR 354081

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BULLOCK,SCO 22CR 354081

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BULLOCK,SCO 22CR 354081

LITTERING NOT > 15 LBS BULLOCK,SCO 22CR 354081

ASSAULT ON A FEMALE BULLOCK,SCO 22CR 354081

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BULLOCK,SCO 22CR 354081

133 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717

POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717

** 134 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

** 135 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232

COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232

** 136 TOMLINSON,JOHN,ALAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 209326

DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326

DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326

CARRYING CONCEALED GUN(M) PITTMAN,RYA 23CR 209326

RESISTING PUBLIC OFFICER PITTMAN,RYA 23CR 209326

DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326

DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326

137 TOSTO,BRADY,STEWART ACCESSING GOVERNMENT COMPUTERS WANK,J 21CR 052883

138 TURNER,SHANE,SANTANA POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218464

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218464

139 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

140 VETTER,LAURIE,WAYNE POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 318780

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 318780

141 WADE III,FRANCIS WINST RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 22CR 270190

142 WADE,FRANCIS,W,III BREAKING AND OR ENTERING (F) GASKILL,J 22CR 051337

143 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338

144 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339

** 145 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 146 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 147 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 148 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

149 WEIKLE,DAVID POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 223486

150 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) STEWART,ELI 22CR 365325

151 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

** 152 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,AL 23CR 218510

** 153 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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