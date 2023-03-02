DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549
2 ARMSTRONG,ASHLEY LARCENY AFTER BREAK/ENTER STEWART,ELI 23CR 207161
3 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
** 4 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519
5 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301510
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301510
6 BARNES,EDWIN,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,TYSHA 23CR 235722
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,TYSHA 23CR 235722
POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,TYSHA 23CR 235722
7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
** 15 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
16 BATEMAN,DANNY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 341694
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,MORG 22CR 341694
17 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696
18 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
19 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
20 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
21 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
** 22 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501
** 23 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507
24 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN FRANKEL,JOS 22CR 353061
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FRANKEL,JOS 22CR 353061
25 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY LARCENY AFTER BREAK/ENTER BULLOCK,SCO 22CR 353078
BREAKING AND OR ENTERING (F) BULLOCK,SCO 22CR 353078
SECOND DEGREE TRESPASS BULLOCK,SCO 22CR 353078
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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INJURY TO REAL PROPERTY BULLOCK,SCO 22CR 353078
26 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
27 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION OF COCAINE BRANCH,CORE 22CR 366922
POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRANCH,CORE 22CR 366922
RESISTING PUBLIC OFFICER BRANCH,CORE 22CR 366922
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366922
** 28 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION SCH II CS BRANCH,CORE 22CR 366927
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366927
** 29 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
** 30 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140
31 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
32 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126
** 33 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136
34 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
35 DUNN,WILLIAM,GARRETT COMMUNICATING THREATS HONEYCUTT,C 23CR 225088
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HONEYCUTT,C 23CR 225088
36 DUNN,WILLIAM,GARRETT SPOTLIGHT DEER/NIGHT DEER HUNT INGLE,SCOTT 23CR 225216
HUNTING WHILE LICENSE IS SUSPE INGLE,SCOTT 23CR 225216
EXCEEDING THE LIMIT OF WHITETA INGLE,SCOTT 23CR 225216
37 DUNN,WILLIAM,GARRETT FELONY POSSESSION OF COCAINE PITTMAN,JAM 23CR 225399
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,JAM 23CR 225399
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,JAM 23CR 225399
38 ELAM,ALAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE HAYMORE,MIC 23CR 200956
CARRYING CONCEALED WEAPON HAYMORE,MIC 23CR 200956
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 23CR 200956
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 23CR 200956
39 ELAM,ALAN,KEITH PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407
SELL SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407
DELIVER SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407
MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229407
CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 23CR 229407
** 40 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
41 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676
42 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
43 GUTHRIE,ELIZABETH,HEVE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700406
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,TIMOT 23CR 700406
44 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE COMMON LAW FORGERY (F) HOWELL,COUR 23CR 237142
COMMON LAW FORGERY (F) HOWELL,COUR 23CR 237142
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,COUR 23CR 237142
** 45 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 46 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 47 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 48 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
49 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231
50 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287
51 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289
52 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291
53 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294
54 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270
55 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295
56 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300
57 HART,STEPHANIE,LYNN POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360993
58 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226
59 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
60 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER POSSESS METHAMPHETAMINE GOODRUM,JOR 23CR 205434
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,JOR 23CR 205434
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 205434
61 HUNT,JASON,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) LONG,KENNET 22CR 343229
62 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494
63 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
** 64 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
** 65 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225
66 JOHNSON,JAY,STEWART DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KUTZLEY,CRY 23CR 228001
67 JOHNSON,JAY,STEWART DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HAYDEN,JOSH 23CR 228260
68 JOHNSON,JAY,STEWART SECOND DEGREE ARSON HAYDEN,JOSH 23CR 229775
SECOND DEGREE ARSON HAYDEN,JOSH 23CR 229775
MALICIOUS USE EXPLOSV DAMG PRP HAYDEN,JOSH 23CR 229775
POSSESS WEAPON MASS DESTRUCT HAYDEN,JOSH 23CR 229775
FELONY STALKING HAYDEN,JOSH 23CR 229775
CYBERSTALKING HAYDEN,JOSH 23CR 229775
69 JOHNSON,JAY,STEWART POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,JOSH 23CR 229778
70 JOLIN,LAURA,ANN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ROMERO,TONY 23CR 210528
71 JONES,PATRICK,R POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211572
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211572
** 72 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 73 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
** 74 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898
75 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
76 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
77 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268
78 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190
ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190
79 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431
80 LEWIS,JESSICA,MARIE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 358610
81 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827
82 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853
83 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429
84 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
85 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549
86 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619
87 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
88 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
89 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
90 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
91 NALLS,MICHAEL,LEE UTTERING FORGED INSTRUMENT MASON,JAMES 23CR 218258
92 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
93 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
94 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
95 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
96 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
** 97 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547
98 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
99 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
100 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
101 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
102 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
** 103 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
104 PFENDLER,SHERI,ANN ATTEMPT FIRST DEGREE BURGLARY BURTON,MORG 22CR 357195
** 105 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357197
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357197
106 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200
MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200
107 PIERCE,JOIE,MARIE POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 23CR 236346
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 236346
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 236346
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,KE 23CR 236346
108 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135
109 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905
110 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906
AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906
111 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219
112 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467
113 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 22IF 703629
114 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
115 ROSE,LLOYD,NOLAN AWDW SERIOUS INJURY ROSE,DALLAS 23CR 205938
** 116 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301949
** 117 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301952
** 118 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301956
** 119 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
** 120 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309681
** 121 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309683
** 122 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309684
123 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
124 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
125 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN SECOND DEGREE KIDNAPPING ALEXANDER,G 22CR 356756
DISORDERLY CONDUCT ALEXANDER,G 22CR 356756
ASSAULT AND BATTERY ALEXANDER,G 22CR 356756
126 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
127 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796
128 SCOTT,RASHEEM,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,DAKO 22CR 354501
129 STANLEY,ANGELA,SNIDER UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 23CR 217563
** 130 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
131 TAYLOR,MICHAEL,LATRELL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,JOSE 23CR 235081
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
132 TAYLOR,STEPHEN,RYAN AWDW INTENT TO KILL BULLOCK,SCO 22CR 354081
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BULLOCK,SCO 22CR 354081
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BULLOCK,SCO 22CR 354081
LITTERING NOT > 15 LBS BULLOCK,SCO 22CR 354081
ASSAULT ON A FEMALE BULLOCK,SCO 22CR 354081
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BULLOCK,SCO 22CR 354081
133 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717
POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717
** 134 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
** 135 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232
COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232
** 136 TOMLINSON,JOHN,ALAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 209326
DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326
DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326
CARRYING CONCEALED GUN(M) PITTMAN,RYA 23CR 209326
RESISTING PUBLIC OFFICER PITTMAN,RYA 23CR 209326
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326
137 TOSTO,BRADY,STEWART ACCESSING GOVERNMENT COMPUTERS WANK,J 21CR 052883
138 TURNER,SHANE,SANTANA POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218464
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218464
139 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
140 VETTER,LAURIE,WAYNE POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 318780
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 318780
141 WADE III,FRANCIS WINST RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 22CR 270190
142 WADE,FRANCIS,W,III BREAKING AND OR ENTERING (F) GASKILL,J 22CR 051337
143 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338
144 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339
** 145 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 146 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 147 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 148 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
149 WEIKLE,DAVID POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 223486
150 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) STEWART,ELI 22CR 365325
151 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
** 152 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,AL 23CR 218510
** 153 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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