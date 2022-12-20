DOCKET MANAGEMENT CALENDAR
JUDGE PRESIDING : JOSHUA WILLEY
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
: IRENE FINEY
: J. ALEX PULLY
: DAVE SPENCE
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH POSSESS METHAMPHETAMINE MEYER,J 22CRS050200
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CRS700297
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG
3 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH I CS CARROLL,TRA 22CRS000530
4 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH IV CS CARROLL,TRA 22CRS000531
5 ADAME,TALON SEBASTIAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CRS000532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA
6 ADAMS,ROY,LEE,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051873
7 ADAMS,ROY,LEE,JR SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051874
8 ADAMS,ROY,LEE,JR DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051875
9 ADAMS,ROY,LEE,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051876
10 ADAMS,ROY,LEE,JR FELONY POSSESSION OF COCAINE PITTMAN,J 21CRS051877
11 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN PWIMSD HEROIN BERRY,J 22CRS050679
12 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN PWIMSD METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CRS050681
13 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN BERRY,J 22CRS050685
** 14 ARMSTRONG,ASHLEY BREAKING AND OR ENTERING (F) STEWART,ELI 22CRS276492
15 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CRS050246
16 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CRS050247
POSS TOBACCO BY INMATE
17 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CRS050248
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M)
18 BACK,BENNY,DAVID PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053040
19 BACK,BENNY,DAVID PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053047
20 BACK,BENNY,DAVID POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CRS053048
21 BACK,BENNY,DAVID SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053049
22 BACK,BENNY,DAVID CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053050
23 BACK,BENNY,DAVID CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053051
24 BACK,BENNY,DAVID PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053052
25 BACK,BENNY,DAVID SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053053
26 BACK,BENNY,DAVID POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CRS053054
27 BACK,BENNY,DAVID POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CRS053055
28 BACK,BENNY,DAVID CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053056
29 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CRS050568
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
30 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 22CRS050569
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA
31 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CRS051032
32 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051068
33 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051069
34 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051070
35 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051071
36 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051072
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 1 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
37 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051073
38 BLACK,DAVID,LLEWELLYN INVOLUNTARY MANSLAUGHTER RICE,F 21CRS052370
** 39 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051217
** 40 BROXSON,GUION,TERRY DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051218
** 41 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051220
** 42 BROXSON,GUION,TERRY DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051221
** 43 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051227
** 44 BROXSON,GUION,TERRY DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051228
** 45 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051229
** 46 BROXSON,GUION,TERRY TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS051232
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN
** 47 BROXSON,GUION,TERRY TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS051233
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN
48 BUDACZ,JULIUS,FRANCIS PROBATION VIOLATION LANE,CHARLE 22CRS000975
49 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051404
** 50 BURGESS,MICHAEL,GAVIN SECOND DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CRS050840
** 51 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FIRST DEGREE BURGLARY MASON,J 21CRS050841
FELONY LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
52 BURGESS,MICHAEL,GAVIN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,J 21CRS051094
MISDEMEANOR LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
53 BURGESS,MICHAEL,GAVIN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,J 21CRS051095
MISDEMEANOR LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
54 BURGESS,MICHAEL,GAVIN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,J 21CRS051096
MISDEMEANOR LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
55 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CRS052508
56 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CRS052510
57 BURNETTE,TYLER,ALLAN POSSESS HEROIN HOWELL,M 21CRS052556
58 BURNETTE,TYLER,ALLAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000270
59 BURNETTE,TYLER,ALLAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000271
60 BURNETTE,TYLER,ALLAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,M 22CRS000272
61 BURNETTE,TYLER,ALLAN ASSAULT BY POINTING A GUN HOWELL,M 22CRS000273
62 BURNETTE,TYLER,ALLAN HABITUAL FELON HOWELL,M 22CRS000274
63 BUSH,JOHN,BRADFORD PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 22CRS050837
64 BUSH,JOHN,BRADFORD SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 22CRS050838
65 BUSH,JOHN,BRADFORD PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 22CRS050839
66 BUSH,JOHN,BRADFORD COMMON LAW ROBBERY PITTMAN,J 22CRS050840
67 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CRS051652
68 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CRS051653
** 69 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CRS051112
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
** 70 CARTER,WILLIAM,LEAMON STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 20CRS051814
** 71 CARTER,WILLIAM,LEAMON SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 20CRS051815
** 72 CARTER,WILLIAM,LEAMON INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 20CRS051817
73 COLON,ANTHONY,MANUEL INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MOORE,D 21CRS050380
74 COLON,ANTHONY,MANUEL INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MOORE,D 21CRS050381
75 CONLEY,CRAIG,STEPHEN FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 21CRS052395
76 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL BREAKING AND OR ENTERING (F) KARASINSKI, 22CRS050835
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 2 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
77 DAHLBENDER,JAMES,R CONCEAL/FAIL REPORT DEATH HAWKS,J 20CRS052136
78 DASHNER,JULIE,ADELE INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MOORE,D 21CRS050382
79 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CRS051331
80 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CRS051341
81 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CRS051342
82 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CRS051343
83 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CRS051346
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
** 84 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CRS051944
85 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CRS051945
86 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CRS051946
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
87 DUDLEY,TAMMY,JUNE PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 21CRS052471
88 DUDLEY,TAMMY,JUNE PWIMSD SCH IV CS MOOTS,S 21CRS052472
89 DUDLEY,TAMMY,JUNE PWIMSD SCH VI CS MOOTS,S 21CRS052473
** 90 DYER,JOSHUA,BRYAN FIRST DEGREE BURGLARY CHAANINE,E 20CRS052958
AWDWIKISI
** 91 DYER,JOSHUA,BRYAN SECOND DEGREE KIDNAPPING CHAANINE,E 20CRS052959
SECOND DEGREE KIDNAPPING
SECOND DEGREE KIDNAPPING
** 92 DYER,JOSHUA,BRYAN SECOND DEGREE KIDNAPPING CHAANINE,E 20CRS052960
SECOND DEGREE KIDNAPPING
FIRST DEGREE KIDNAPPING
** 93 DYER,JOSHUA,BRYAN SIMPLE ASSAULT CHAANINE,E 20CRS052961
SIMPLE ASSAULT
94 ELLIOTT,DYLAN,SEAN POSSESS METHAMPHETAMINE LATORELLA,D 21CRS051513
95 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CRS052512
96 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,M 22CRS000267
97 ELLIOTT,DYLAN,SEAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000268
98 ELLIOTT,DYLAN,SEAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000269
99 FITZGERALD,JEREMY,WADE PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 21CRS051693
100 FITZGERALD,JEREMY,WADE SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 21CRS051694
101 FLECK,ANGELA,RENEE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052479
102 FLECK,ANGELA,RENEE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052480
103 FLECK,ANGELA,RENEE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052481
104 FLORIAN,BRANDON,MICHAE PWIMSD METHAMPHETAMINE HARRELL,B 20CRS052806
105 FLORIAN,BRANDON,MICHAE POSSESS METHAMPHETAMINE HARRELL,B 20CRS052807
106 FLORIAN,BRANDON,MICHAE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL,B 20CRS052808
107 FLORIAN,BRANDON,MICHAE HABITUAL FELON HARRELL,B 21CRS000014
108 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CRS051113
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
109 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CRS051909
110 GABLE,CARL,HIRAM FELONY POSSESSION SCH II CS WEATHERS,D 22CRS051149
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
111 GABLE,CARL,HIRAM DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CRS051150
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ
112 GARNER,DANIEL,GENE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST ALEXANDER,J 22CRS317514
113 GARNER,MICHAEL,THOMAS FELONY POSSESSION SCH II CS LOPEZ,E 22CRS051115
114 GARNER,MICHAEL,THOMAS POSSESS METHAMPHETAMINE LOPEZ,E 22CRS051116
** 115 GARRIDO,ADRIAN,TIMOTHY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HOLSCLAW,C 22CRS051619
MISDEMEANOR STALKING
116 GASQUE,NATHAN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CRS332458
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 3 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
116 (CONTINUED) THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR
117 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J.C. 22CRS000763
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR
118 GODETTE,QUANDRES,TREAN PWISD COCAINE ALEXANDER,G 21CRS051982
119 GODETTE,QUANDRES,TREAN PWISD MARIJUANA ALEXANDER,G 21CRS051983
120 GODETTE,QUANDRES,TREAN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CRS051984
121 GODETTE,QUANDRES,TREAN PWIMSD SCH II CS ALEXANDER,G 21CRS051985
122 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CRS053042
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
123 GRANDY,PATRICK,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MEYER,J 22CRS051904
MISDEMEANOR LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
124 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY EDWARDS,T 22CRS051708
125 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN INJURY TO REAL PROPERTY EDWARDS,T 22CRS051709
126 GUTHRIE,MEGAN,SUE SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051420
127 GUTHRIE,MEGAN,SUE SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051421
128 HAGER,BRANDON,JAMES PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051074
129 HAGER,BRANDON,JAMES SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051075
130 HAGER,BRANDON,JAMES DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051076
131 HAMER,ANDRE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE CASTRO,K 19CRS051643
FELONY CONSPIRACY
132 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CRS051424
133 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051425
134 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051426
135 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CRS051427
136 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051428
137 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051429
138 HARGETT,RODRIQUEZ DELIVER SCH I CS MOOTS,S 20CRS051540
** 139 HARGETT,RODRIQUEZ SELL SCH I CS MOOTS,S 20CRS051541
** 140 HARGETT,RODRIQUEZ PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 20CRS051542
** 141 HARGETT,RODRIQUEZ POSS CS PRISON/JAIL PREMISES EUBANKS,I 20CRS051544
142 HARPER,KELLI,WELLS SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS051001
143 HARPER,KELLI,WELLS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS051002
144 HARPER,KELLI,WELLS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS051003
145 HAYES,CARLEY,JAYE PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051079
146 HAYES,CARLEY,JAYE SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051080
147 HAYES,CARLEY,JAYE DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051081
148 HAYES,CARLEY,JAYE PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051083
149 HOUSTON,WILLIAM,HAYES PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 21CRS052688
150 HOUSTON,WILLIAM,HAYES PWIMSD HEROIN MOOTS,S 21CRS052692
151 HOUSTON,WILLIAM,HAYES POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MOOTS,S 21CRS052693
152 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CRS050356
153 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CRS050357
154 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CRS700528
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA
155 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CRS700529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL
156 HOWARD,TRACY PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 21CRS052681
157 HOWARD,TRACY PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052682
158 HUCKS,MICHAEL,LEROY PWIMSD COCAINE EVANS,A 20CRS051723
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 4 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
159 HUCKS,MICHAEL,LEROY SELL/DELIVER COCAINE EVANS,A 20CRS051724
160 HUCKS,MICHAEL,LEROY SELL/DELIVER COCAINE EVANS,A 20CRS051725
161 HUGHES,DALE,LYNN,JR ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON RICE,F 21CRS051113
162 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051114
163 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051115
164 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051116
165 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051117
166 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER MASON,J 21CRS050226
167 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR ASSAULT LEO/PO W/FIREARM MASON,J 21CRS050227
168 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP MASON,J 21CRS050228
169 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP MASON,J 21CRS050229
170 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP MASON,J 21CRS050230
171 IRVINE,LEE,ANN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS050711
172 IRVINE,LEE,ANN SELL SCH II CS ROSE,D 21CRS050712
173 IRVINE,LEE,ANN DELIVER SCH II CS ROSE,D 21CRS050713
174 IRVINE,LEE,ANN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS050716
175 IRVINE,LEE,ANN SELL SCH II CS ROSE,D 21CRS050717
176 IRVINE,LEE,ANN DELIVER SCH II CS ROSE,D 21CRS050718
177 IRVINE,LEE,ANN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS050721
178 IRVINE,LEE,ANN SELL SCH II CS ROSE,D 21CRS050722
179 IRVINE,LEE,ANN DELIVER SCH II CS ROSE,D 21CRS050723
** 180 JAUREGUI,JUAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053092
** 181 JAUREGUI,JUAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053093
** 182 JAUREGUI,JUAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053094
183 JOHNSON,ADAM,BARRETT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MASON,J 21CRS052072
** 184 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050688
** 185 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050689
** 186 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050690
** 187 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050691
** 188 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050692
189 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050759
190 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050760
191 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050761
192 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050762
193 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050763
194 JONES,JOHN BROOKS POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 22CRS000497
195 JONES,JOHN,BROOKS HABITUAL FELON ALEXANDER,G 22CRS000863
196 JONES,JOSHUA,GRANT FINANCIAL CARD FRAUD (F) GASKILL,J 22CRS050809
197 JONES,JOSHUA,GRANT LARCENY BY EMPLOYEE GASKILL,J 22CRS050810
198 JONES,JOSHUA,GRANT LARCENY BY EMPLOYEE GASKILL,J 22CRS050811
199 JONES,JOSHUA,GRANT POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CRS050812
200 JONES,JOSHUA,GRANT POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CRS050813
201 JONES,TIMOTHY,REGINALD HABITUAL FELON MILLER,J 21CRS000872
202 JONES,TIMOTHY,REGINALD TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE LEWIS,C 21CRS051621
203 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWISD COCAINE LEWIS,C 21CRS051622
204 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWISD MARIJUANA LEWIS,C 21CRS051623
205 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWIMSD SCH I CS LEWIS,C 21CRS051624
206 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWIMSD SCH III CS LEWIS,C 21CRS051625
207 JONES,TIMOTHY,REGINALD FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) LEWIS,C 21CRS051626
208 JONES,TIMOTHY,REGINALD DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CRS051627
DRIVING WHILE IMPAIRED
209 JONES,TIMOTHY,REGINALD HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CRS051628
210 JONES,TIMOTHY,REGINALD POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 21CRS051630
211 JONES,TIMOTHY,REGINALD RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CRS051631
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 5 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
211 (CONTINUED) RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CRS051631
RESISTING PUBLIC OFFICER
212 JONES,TIMOTHY,REGINALD POSSESSION OF FIREARM BY FELON MILLER,J 21CRS051632
213 JOYNER,GEDDES,ATLAS PWIMSD SCH II CS HARVEY,D 19CRS053041
214 JOYNER,GEDDES,ATLAS SELL SCH II CS HARVEY,D 19CRS053042
215 JOYNER,GEDDES,ATLAS DELIVER SCH II CS HARVEY,D 19CRS053043
216 JOYNER,GEDDES,ATLAS PWIMSD SCH I CS HARVEY,D 19CRS053045
217 JOYNER,GEDDES,ATLAS SELL SCH I CS HARVEY,D 19CRS053046
218 JOYNER,GEDDES,ATLAS DELIVER SCH I CS HARVEY,D 19CRS053047
219 JOYNER,GEDDES,ATLAS PWIMSD SCH I CS HARVEY,D 19CRS053049
220 JOYNER,GEDDES,ATLAS SELL SCH I CS HARVEY,D 19CRS053050
221 JOYNER,GEDDES,ATLAS DELIVER SCH I CS HARVEY,D 19CRS053051
222 JUAREZ,JOSEPH,JAMES THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR MOORE,D 22CRS050036
223 JUAREZ,JOSEPH,JAMES THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR MOORE,D 22CRS050037
224 JUAREZ,JOSEPH,JAMES THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR MOORE,D 22CRS050038
225 KATZ,ERIC,JASON PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CRS051406
226 KATZ,ERIC,JASON SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051407
227 KATZ,ERIC,JASON DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051408
228 KATZ,ERIC,JASON PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CRS051409
229 KATZ,ERIC,JASON SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051410
230 KATZ,ERIC,JASON DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051411
231 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,G 21CRS000327
232 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT MASON,G 21CRS000328
** 233 KILLOUGH,JAMES,DANIEL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD MASON,J 21CRS050219
** 234 KILLOUGH,JAMES,DANIEL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD MASON,J 21CRS050220
** 235 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,J 21CRS050221
** 236 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,J 21CRS050222
237 KIRKPATRICK,TREVOR,RIC ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 21CRS052880
238 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CRS052151
239 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CRS052152
240 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CRS052153
** 241 LEA,TYRONE,JEROME TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053095
** 242 LEA,TYRONE,JEROME TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053096
** 243 LEA,TYRONE,JEROME TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053097
244 LEWIS,ANDREW,TYLER STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 BISHOP,J.C. 21CRS000873
245 LEWIS,ANDREW,TYLER STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 BISHOP,J 21CRS052318
246 LEWIS,ANDREW,TYLER STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,J.C. 22CRS000004
247 LOVE,WILLIAM,JOSEPH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE COBLE,H 20CRS051896
** 248 LOVE,WILLIAM,JOSEPH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE COBLE,H 20CRS052509
249 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052858
250 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052859
251 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052860
252 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052861
253 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052862
254 LUTZ,MATTHEW,S FELONY LARCENY FESTERMAN,W 21CRS050654
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
255 MANASARAY,ALPHA IBRAHI SPEEDING 081/45 GOODRUM,J 22CRS051585
DRIVE LEFT OF CENTER
256 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) GOODRUM,J 22CRS051584
257 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HOLSCLAW,C 22CRS051583
258 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 22CRS051614
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
259 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CRS051586
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 6 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
260 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CRS051214
261 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 22CRS051549
** 262 MASSEY,JERMAINE ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON KATSEKES,C 02CRS006216
** 263 MASSEY,JERMAINE F) CONSP/COMMIT F)ROBBERY W/DA KATSEKES,C 02CRS006217
** 264 MASSEY,JERMAINE CONSP/COMMIT F)ROBBERY W/DANGE KATSEKES,C 02CRS006219
** 265 MASSEY,JERMAINE ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON KATSEKES,C 02CRS006220
266 MATTHEWS,LINDA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CRS303380
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
267 MATTHEWS,LINDA,R MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CRS303382
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
268 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CRS050610
269 MCBROOM,SEAN C HABITUAL FELON BOYD,M.W. 22CRS000466
270 MCBROOM,SEAN,CASEY POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CRS050937
BREAK/ENTER TRAILER/AIRCRAFT
271 MCLAUGHLIN,JAMES,BARHA TRAFFICKING IN COCAINE MOOTS,S 21CRS051704
272 MCLAUGHLIN,JAMES,BARHA TRAFFICKING IN COCAINE MOOTS,S 21CRS051705
273 MCLAUGHLIN,JAMES,BARHA TRAFFICKING IN COCAINE MOOTS,S 21CRS051706
274 MCMASTER,COLTON,HAYES POSSESS HEROIN SMITH,JACOB 22CRS334208
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ
RESISTING PUBLIC OFFICER
275 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000334
276 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000335
277 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000336
278 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000337
279 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT RAPE OF CHILD BY ADULT MASON,J 22CRS050936
280 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CRS051519
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F)
DRIVE LEFT OF CENTER
281 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CRS702846
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT
282 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 060/35 ROMERO,T 22CRS702847
DRIVE LEFT OF CENTER
283 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CRS702848
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT
284 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS052674
285 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS052675
286 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052676
287 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052677
288 MONK,HUBERT,LEE,JR PWIMSD COCAINE PITTMAN,J 21CRS052678
289 MONK,HUBERT,LEE,JR PWIMSD MARIJUANA PITTMAN,J 21CRS052679
290 MONK,HUBERT,LEE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,J 21CRS052680
291 MONTFORD,CEDRIC,LAMONT PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CRS051412
292 MONTFORD,CEDRIC,LAMONT SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051413
293 MONTFORD,CEDRIC,LAMONT DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051414
** 294 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000402
** 295 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000403
296 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000404
297 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000405
298 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000406
299 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000407
300 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000408
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 7 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
301 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000409
302 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000410
303 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000411
304 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000412
305 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000413
306 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000414
307 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000415
308 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000416
309 MOORE,DAVID,DUANE SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 20CRS052985
310 MOORE,PATRICK,LEE PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CRS051455
311 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050232
312 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050233
313 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050234
314 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050235
315 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050236
316 MORRIS,MARVIN,LOUIS PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 21CRS052309
317 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052311
318 MORRIS,MARVIN,LOUIS ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID ROSE,D 21CRS052315
319 MORTON,ANTHONY,WAYNE HABITUAL FELON RICE,F 20CRS000814
** 320 MORTON,ANTHONY,WAYNE INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 20CRS052141
** 321 MORTON,ANTHONY,WAYNE INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 20CRS052142
322 MORTON,ANTHONY,WAYNE HABITUAL FELON WILLIS,K 22CRS000864
323 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CRS051397
FAIL NOTIFY EMPLOYMENT-SEX OFF
324 MURRAY,CLARK,HORATIO,J PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CRS051884
325 NELSON,TINA,ANN BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CRS303367
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
326 NELSON,TINA,ANN MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CRS303373
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
327 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD HEROIN TUCKER,T 20CRS052422
328 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SELL HEROIN TUCKER,T 20CRS052424
DELIVER HEROIN
329 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD HEROIN TUCKER,T 20CRS052426
330 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SELL HEROIN TUCKER,T 20CRS052427
DELIVER HEROIN
331 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052429
332 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052430
DELIVER SCH II CS
333 ODDY,MICHAEL,CHRISTOPH FELONY POSSESSION SCH II CS IPOCK,R 21CRS050817
334 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051382
335 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051383
336 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051384
337 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051385
338 PARSON,PAULA,KATHRYN PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CRS050009
339 PARSON,PAULA,KATHRYN SELL SCH I CS MOOTS,S 22CRS050010
340 PARSON,PAULA,KATHRYN DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CRS050011
341 PARSON,PAULA,KATHRYN PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CRS050012
342 PARSON,PAULA,KATHRYN SELL SCH I CS MOOTS,S 22CRS050013
343 PARSON,PAULA,KATHRYN DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CRS050014
344 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CRS051702
345 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CRS051703
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
** 346 PERKINS,ANTHONY,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) ESTERBROOK, 22CRS051466
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 8 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 346 (CONTINUED) POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 22CRS051466
347 PERKINS,WILLIAM,BLAKE BREAKING AND OR ENTERING (F) PROBST,B 21CRS052068
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
348 PERKINS,WILLIAM,BLAKE BREAKING AND OR ENTERING (F) PROBST,B 21CRS052069
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
349 PERKINS,WILLIAM,BLAKE BREAK/ENTER TRAILER/AIRCRAFT PROBST,B 21CRS052070
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
350 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CRS050976
** 351 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD HEROIN ROSE,D 21CRS051340
** 352 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS051342
** 353 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS051344
** 354 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD SCH III CS ROSE,D 21CRS051346
355 PINER,MICHAEL,SCOTT BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE PEREZ,J 20CRS052164
356 PINER,MICHAEL,SCOTT POSSESS HEROIN ROSE,D 20CRS053431
357 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050462
358 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050463
359 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050464
360 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050465
361 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050466
362 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050467
363 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050468
364 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050469
365 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050470
366 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050471
367 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050472
368 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050473
369 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050474
370 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050475
371 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050476
372 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050477
373 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050478
374 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050479
375 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050480
376 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050481
377 POPE,BAILEY,ELAINE PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051087
378 PURSER,JAMES,RODNEY,IV BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 21CRS052630
379 PURSER,JAMES,RODNEY,IV FELONY LARCENY RICE,F 21CRS052631
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
380 PURSER,JAMES,RODNEY,IV FELONY LARCENY RICE,F 21CRS052632
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
381 PURSER,JAMES,RODNEY,IV BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HARVEY,D 21CRS052636
382 PURSER,JAMES,RODNEY,IV LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 21CRS052637
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
383 RANGEL-ANGELES,JESUS AWDWIKISI RICE,FRANKL 22CRS000112
384 RANGEL-ANGELES,JESUS DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ RICE,FRANKL 22CRS000113
385 REELS,KATELYN,MARIE PWIMSD HEROIN ROSE,D 20CRS052213
386 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CRS050016
387 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J SELL SCH I CS MOOTS,S 22CRS050017
388 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CRS050018
389 REESE,ANTHONY PWIMSD SCH II CS ROSE,D 20CRS050335
390 REESE,ANTHONY SELL SCH II CS ROSE,D 20CRS050336
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 9 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
391 REESE,ANTHONY DELIVER SCH II CS ROSE,D 20CRS050337
** 392 REESE,ANTHONY DEATH BY DISTRIBUTION HAWKS,J 21CRS052954
393 REESE,ANTHONY SECOND DEG MURDER DIST DRUG HAWKS,J.C. 22CRS000930
394 REUKAUF,RENEE,M PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 22CRS050797
395 REUKAUF,RENEE,M SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 22CRS050798
396 REUKAUF,RENEE,M SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050799
SELL/DELIVER SCH II CS
397 REUKAUF,RENEE,M PWIMSD SCH II CS PHIFER,S 22CRS050803
398 REUKAUF,RENEE,M SELL/DELIVER SCH II CS PHIFER,S 22CRS050804
399 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050766
400 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050767
401 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050768
402 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050769
403 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050770
404 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 21CRS052377
405 RICHARDSON,WALTER,EARL SELL SCH II CS MOOTS,S 21CRS052378
406 RICHARDSON,WALTER,EARL DELIVER SCH II CS MOOTS,S 21CRS052379
** 407 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CRS051954
** 408 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CRS051955
** 409 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CRS051956
DWLR NOT IMPAIRED REV
410 ROGERS,ROYAL,PITTMAN,J ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER WANK,J 22CRS050744
411 ROGERS,ROYAL,PITTMAN,J AWDWIKISI WANK,J 22CRS050745
412 ROSE,MICHAEL,RYAN,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051634
413 ROSE,MICHAEL,RYAN,JR SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051635
414 ROSE,MICHAEL,RYAN,JR DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051636
415 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CRS052161
416 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CRS052162
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M)
417 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CRS052163
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
418 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CRS052164
419 SALTER,FRANKIE,WAYNE PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 20CRS053407
420 SALTER,FRANKIE,WAYNE SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 20CRS053408
421 SALTER,FRANKIE,WAYNE POSSESS HEROIN PITTMAN,J 20CRS053409
422 SANDERS,EDEN,GRAE CONSPIRE SELL COCAINE GASKILL,J 21CRS052368
423 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CRS052936
424 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CRS050527
425 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CRS052533
426 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052534
427 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052535
428 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052536
429 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052537
430 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052538
431 SCOTT,HERMAN,PETER,JR ASSAULT BY POINTING A GUN SCOTT,APRIL 21CRS051964
432 SCOTT,HERMAN,PETER,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON COVINGTON,J 21CRS051965
433 SESSIONS,ROBERT,EDWARD PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 20CRS052111
434 SESSIONS,ROBERT,EDWARD SELL SCH I CS MOOTS,S 20CRS052112
435 SESSIONS,ROBERT,EDWARD DELIVER SCH I CS MOOTS,S 20CRS052113
436 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050201
437 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050202
438 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050203
439 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050204
440 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050205
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 10 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 441 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CRS294004
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
** 442 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CRS294011
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
** 443 SKURJUNIS,ALEXIS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 21CRS052888
444 SKURJUNIS,ALEXIS POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CRS051543
** 445 SOUTHARD,JOANNA,FAYE BREAKING AND OR ENTERING (F) HAWKS,J 21CRS050341
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
** 446 SOUTHARD,JOANNA,FAYE FORGERY OF INSTRUMENT HAWKS,JC 22CRS000332
** 447 SOUTHARD,JOANNA,FAYE FORGERY OF INSTRUMENT HAWKS,JC 22CRS000333
** 448 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HARVEY,D 19CRS000918
MISDEMEANOR LARCENY
FELONY PROBATION VIOLATION
449 STAUDNER,JOSHUA ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH HARVEY,D 19CRS000919
450 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051556
MISDEMEANOR LARCENY
451 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051557
452 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051558
MISDEMEANOR LARCENY
453 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051559
MISDEMEANOR LARCENY
454 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051560
MISDEMEANOR LARCENY
455 STAUDNER,JOSHUA RESISTING PUBLIC OFFICER BEDSOLE,J 19CRS051562
456 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051673
MISDEMEANOR LARCENY
457 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051674
MISDEMEANOR LARCENY
458 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051675
MISDEMEANOR LARCENY
459 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051677
MISDEMEANOR LARCENY
460 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051678
FELONY LARCENY
461 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051679
462 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051680
LARCENY OF A FIREARM
463 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051681
464 STAUDNER,JOSHUA MISDEMEANOR LARCENY BEDSOLE,J 19CRS051682
465 STAUDNER,JOSHUA POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 BEDSOLE,J 19CRS051683
466 STEIN,SUMMER,LYANE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MASON,J 21CRS052375
467 STEIN,SUMMER,LYANE FAIL RPT CRIME AGNST JUVENILE MASON,J 21CRS052376
468 STEWART,HANNAH,JANE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS050210
469 STEWART,HANNAH,JANE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS050211
470 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CRS051595
471 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CRS051596
472 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CRS051597
473 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CRS050654
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 11 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
474 STYRON,PHILLIP R AWDW SERIOUS INJURY RUSSICK,I 22CRS000465
475 STYRON,PHILLIP,ROGER HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT RUSSICK,I 22CRS000696
476 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 22CRS050182
477 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS050183
478 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 22CRS050184
479 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS050185
480 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS050186
481 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050957
SELL/DELIVER SCH II CS
482 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050959
SELL/DELIVER SCH II CS
** 483 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN FELONY POSSESSION SCH I CS KILGORE,P 22CRS051014
** 484 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051015
** 485 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051016
486 SYZDEK,DAMION,LUCIFER SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051005
SELL/DELIVER SCH II CS
487 SYZDEK,DAMION,LUCIFER M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051006
488 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050952
SELL/DELIVER SCH II CS
489 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050953
SELL/DELIVER SCH II CS
** 490 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051017
** 491 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051018
** 492 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD FELONY POSSESSION SCH I CS KILGORE,P 22CRS051019
493 TILLEY,ANTOINE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CRS051349
494 TRUBY,DONALD,JOSEPH SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051422
495 TRUBY,DONALD,JOSEPH SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051423
496 TUCKER,BRIAN,DEVON PWIMSD MARIJUANA PITTMAN,J 21CRS051300
497 TUCKER,BRIAN,DEVON PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 21CRS051301
498 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051302
499 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051303
500 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS051304
501 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS051305
502 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING IN COCAINE PITTMAN,J 21CRS051306
503 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING IN COCAINE PITTMAN,J 21CRS051307
** 504 TURNAGE,SAMUEL,LESTER PWIMSD COCAINE ROSE,D 20CRS051223
** 505 TURNAGE,SAMUEL,LESTER SELL COCAINE ROSE,D 20CRS051224
** 506 TURNAGE,SAMUEL,LESTER DELIVER COCAINE ROSE,D 20CRS051225
** 507 TURNAGE,SAMUEL,LESTER CONSPIRE TO TRAFFIC IN COCAINE ROSE,D 20CRS051227
508 VANLANDINGHAM,JACK,BRA SEXUAL OFFENSE WITH A CHILD EDWARDS,T 21CRS052261
509 VANLANDINGHAM,JACK,BRA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EDWARDS,T 21CRS052262
510 VANLANDINGHAM,JACK,BRA FELONY CHILD ABUSE -SEXUAL ACT EDWARDS,T 21CRS052263
511 VANLANDINGHAM,JACK,BRA FELONY CHILD ABUSE -SEXUAL ACT EDWARDS,T 21CRS052264
512 VANLANDINGHAM,JACK,BRA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EDWARDS,T 22CRS000275
513 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR PWIMSD SCH VI CS LEWIS,C 22CRS051108
514 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CRS051109
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
515 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR FELONY POSSESSION SCH II CS LEWIS,C 22CRS051110
516 VAUGHAN,GARY,T,JR FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 22CRS051537
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
517 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR HABITUAL FELON BURTON,M 22CRS000697
518 WALBERT,THOMAS,BYRON,I PWIMSD SCH II CS ROSE,D 20CRS050704
519 WALBERT,THOMAS,BYRON,I PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 20CRS050705
520 WALBERT,THOMAS,BYRON,I MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 20CRS050706
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 12 01/18/23 09:30 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 13
COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
521 WALBERT,THOMAS,BYRON,I MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 20CRS050707
522 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS301871
523 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS301887
524 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,R 21CRS053103
525 WARREN,PATRICK,HUGH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CRS705520
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG
REAR LAMPS VIOLATION
526 WETHERINGTON,RONNIE,CA PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052915
527 WETHERINGTON,RONNIE,CA FELONY POSSESSION OF COCAINE PITTMAN,J 21CRS052916
** 528 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS000747
** 529 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS000748
530 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS000749
531 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS052882
532 WIBLITZHOUSER,KENNETH, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD FERRELL,J 20CRS052883
533 WIBLITZHOUSER,KENNETH, DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL T FERRELL,J 20CRS052884
534 WIBLITZHOUSER,KENNETH, ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY ALEXANDER,G 22CRS050367
535 WIBLITZHOUSER,KENNETH, POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CRS050368
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ
** 536 WILLIS,DAVID,LEE AWDWIKISI MASON,GREG 22CRS000338
** 537 WILLIS,DAVID,LEE FIRST DEGREE KIDNAPPING MASON,GREG 22CRS000358
538 WILLIS,DAVID,LEE,JR ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) HONEYCUTT,C 22CRS050647
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON
COMMUNICATING THREATS
539 WILLIS,DAVID,LEE,JR ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY MASON,J 22CRS050696
** 540 WILLIS,TIMOTHY,CHRISTI AWDWIKISI RICE,F 21CRS053140
** 541 WILLIS,TIMOTHY,CHRISTI DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ RICE,F 21CRS053141
542 WILSON,JEREMY,DONTE SECOND DEG MURDER DIST DRUG RICE,F 21CRS052363
543 WILSON,JEREMY,DONTE PWIMSD COCAINE GASKILL,J 21CRS052364
544 WILSON,JEREMY,DONTE SELL COCAINE GASKILL,J 21CRS052365
545 WILSON,JEREMY,DONTE DELIVER COCAINE GASKILL,J 21CRS052366
546 WILSON,JEREMY,DONTE M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK GASKILL,J 21CRS052367
547 WILSON,JEREMY,DONTE DEATH BY DISTRIBUTION GASKILL,J 22CRS000131
548 WOLF,SHAUN,MICHAEL POSSESS HEROIN PITTMAN,J 21CRS052684
549 WORTHAM,KATELYN,MARIE PWIMSD SCH I CS COVINGTON,J 20CRS052551
550 WORTHAM,KATELYN,MARIE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN COVINGTON,J 20CRS052564
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN
551 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000162
552 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000163
553 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000164
554 YORK,DARRELL,DWAYNE OBT PROP FALSE PRET >=$100,000 CURRY,JOHN 18CRS000165
555 YORK,DARRELL,DWAYNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE CURRY,JOHN 18CRS000166
556 YORK,DARRELL,DWAYNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE CURRY,JOHN 18CRS000167
557 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000168
558 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000169
559 YORK,DARRELL,DWAYNE OBT PROP FALSE PRET >=$100,000 CURRY,JOHN 18CRS000170
560 YORK,DARRELL,DWAYNE EMBEZZLEMENT >=$100,000 CURRY,JOHN 18CRS000171
DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 13 01/18/23 09:30 AM 0002
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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