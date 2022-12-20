carteret court

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR

JUDGE PRESIDING : JOSHUA WILLEY

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

: IRENE FINEY

: J. ALEX PULLY

: DAVE SPENCE

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH POSSESS METHAMPHETAMINE MEYER,J 22CRS050200

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CRS700297

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG

3 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH I CS CARROLL,TRA 22CRS000530

4 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH IV CS CARROLL,TRA 22CRS000531

5 ADAME,TALON SEBASTIAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CRS000532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA

6 ADAMS,ROY,LEE,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051873

7 ADAMS,ROY,LEE,JR SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051874

8 ADAMS,ROY,LEE,JR DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051875

9 ADAMS,ROY,LEE,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051876

10 ADAMS,ROY,LEE,JR FELONY POSSESSION OF COCAINE PITTMAN,J 21CRS051877

11 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN PWIMSD HEROIN BERRY,J 22CRS050679

12 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN PWIMSD METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CRS050681

13 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN BERRY,J 22CRS050685

** 14 ARMSTRONG,ASHLEY BREAKING AND OR ENTERING (F) STEWART,ELI 22CRS276492

15 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CRS050246

16 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CRS050247

POSS TOBACCO BY INMATE

17 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CRS050248

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M)

18 BACK,BENNY,DAVID PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053040

19 BACK,BENNY,DAVID PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053047

20 BACK,BENNY,DAVID POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CRS053048

21 BACK,BENNY,DAVID SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053049

22 BACK,BENNY,DAVID CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053050

23 BACK,BENNY,DAVID CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053051

24 BACK,BENNY,DAVID PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053052

25 BACK,BENNY,DAVID SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053053

26 BACK,BENNY,DAVID POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CRS053054

27 BACK,BENNY,DAVID POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CRS053055

28 BACK,BENNY,DAVID CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053056

29 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CRS050568

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

30 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 22CRS050569

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA

31 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CRS051032

32 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051068

33 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051069

34 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051070

35 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051071

36 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051072

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 1 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

37 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051073

38 BLACK,DAVID,LLEWELLYN INVOLUNTARY MANSLAUGHTER RICE,F 21CRS052370

** 39 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051217

** 40 BROXSON,GUION,TERRY DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051218

** 41 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051220

** 42 BROXSON,GUION,TERRY DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051221

** 43 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051227

** 44 BROXSON,GUION,TERRY DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051228

** 45 BROXSON,GUION,TERRY SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051229

** 46 BROXSON,GUION,TERRY TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS051232

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN

** 47 BROXSON,GUION,TERRY TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS051233

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN

48 BUDACZ,JULIUS,FRANCIS PROBATION VIOLATION LANE,CHARLE 22CRS000975

49 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051404

** 50 BURGESS,MICHAEL,GAVIN SECOND DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CRS050840

** 51 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FIRST DEGREE BURGLARY MASON,J 21CRS050841

FELONY LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

52 BURGESS,MICHAEL,GAVIN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,J 21CRS051094

MISDEMEANOR LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

53 BURGESS,MICHAEL,GAVIN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,J 21CRS051095

MISDEMEANOR LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

54 BURGESS,MICHAEL,GAVIN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,J 21CRS051096

MISDEMEANOR LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

55 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CRS052508

56 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CRS052510

57 BURNETTE,TYLER,ALLAN POSSESS HEROIN HOWELL,M 21CRS052556

58 BURNETTE,TYLER,ALLAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000270

59 BURNETTE,TYLER,ALLAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000271

60 BURNETTE,TYLER,ALLAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,M 22CRS000272

61 BURNETTE,TYLER,ALLAN ASSAULT BY POINTING A GUN HOWELL,M 22CRS000273

62 BURNETTE,TYLER,ALLAN HABITUAL FELON HOWELL,M 22CRS000274

63 BUSH,JOHN,BRADFORD PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 22CRS050837

64 BUSH,JOHN,BRADFORD SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 22CRS050838

65 BUSH,JOHN,BRADFORD PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 22CRS050839

66 BUSH,JOHN,BRADFORD COMMON LAW ROBBERY PITTMAN,J 22CRS050840

67 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CRS051652

68 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CRS051653

** 69 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CRS051112

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

** 70 CARTER,WILLIAM,LEAMON STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 20CRS051814

** 71 CARTER,WILLIAM,LEAMON SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 20CRS051815

** 72 CARTER,WILLIAM,LEAMON INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 20CRS051817

73 COLON,ANTHONY,MANUEL INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MOORE,D 21CRS050380

74 COLON,ANTHONY,MANUEL INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MOORE,D 21CRS050381

75 CONLEY,CRAIG,STEPHEN FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 21CRS052395

76 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL BREAKING AND OR ENTERING (F) KARASINSKI, 22CRS050835

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 2 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

77 DAHLBENDER,JAMES,R CONCEAL/FAIL REPORT DEATH HAWKS,J 20CRS052136

78 DASHNER,JULIE,ADELE INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MOORE,D 21CRS050382

79 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CRS051331

80 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CRS051341

81 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CRS051342

82 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CRS051343

83 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CRS051346

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

** 84 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CRS051944

85 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CRS051945

86 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CRS051946

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

87 DUDLEY,TAMMY,JUNE PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 21CRS052471

88 DUDLEY,TAMMY,JUNE PWIMSD SCH IV CS MOOTS,S 21CRS052472

89 DUDLEY,TAMMY,JUNE PWIMSD SCH VI CS MOOTS,S 21CRS052473

** 90 DYER,JOSHUA,BRYAN FIRST DEGREE BURGLARY CHAANINE,E 20CRS052958

AWDWIKISI

** 91 DYER,JOSHUA,BRYAN SECOND DEGREE KIDNAPPING CHAANINE,E 20CRS052959

SECOND DEGREE KIDNAPPING

SECOND DEGREE KIDNAPPING

** 92 DYER,JOSHUA,BRYAN SECOND DEGREE KIDNAPPING CHAANINE,E 20CRS052960

SECOND DEGREE KIDNAPPING

FIRST DEGREE KIDNAPPING

** 93 DYER,JOSHUA,BRYAN SIMPLE ASSAULT CHAANINE,E 20CRS052961

SIMPLE ASSAULT

94 ELLIOTT,DYLAN,SEAN POSSESS METHAMPHETAMINE LATORELLA,D 21CRS051513

95 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CRS052512

96 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,M 22CRS000267

97 ELLIOTT,DYLAN,SEAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000268

98 ELLIOTT,DYLAN,SEAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HOWELL,M 22CRS000269

99 FITZGERALD,JEREMY,WADE PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 21CRS051693

100 FITZGERALD,JEREMY,WADE SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 21CRS051694

101 FLECK,ANGELA,RENEE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052479

102 FLECK,ANGELA,RENEE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052480

103 FLECK,ANGELA,RENEE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052481

104 FLORIAN,BRANDON,MICHAE PWIMSD METHAMPHETAMINE HARRELL,B 20CRS052806

105 FLORIAN,BRANDON,MICHAE POSSESS METHAMPHETAMINE HARRELL,B 20CRS052807

106 FLORIAN,BRANDON,MICHAE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL,B 20CRS052808

107 FLORIAN,BRANDON,MICHAE HABITUAL FELON HARRELL,B 21CRS000014

108 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CRS051113

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

109 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CRS051909

110 GABLE,CARL,HIRAM FELONY POSSESSION SCH II CS WEATHERS,D 22CRS051149

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

111 GABLE,CARL,HIRAM DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CRS051150

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ

112 GARNER,DANIEL,GENE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST ALEXANDER,J 22CRS317514

113 GARNER,MICHAEL,THOMAS FELONY POSSESSION SCH II CS LOPEZ,E 22CRS051115

114 GARNER,MICHAEL,THOMAS POSSESS METHAMPHETAMINE LOPEZ,E 22CRS051116

** 115 GARRIDO,ADRIAN,TIMOTHY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HOLSCLAW,C 22CRS051619

MISDEMEANOR STALKING

116 GASQUE,NATHAN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CRS332458

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 3 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

116 (CONTINUED) THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR

117 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J.C. 22CRS000763

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR

118 GODETTE,QUANDRES,TREAN PWISD COCAINE ALEXANDER,G 21CRS051982

119 GODETTE,QUANDRES,TREAN PWISD MARIJUANA ALEXANDER,G 21CRS051983

120 GODETTE,QUANDRES,TREAN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CRS051984

121 GODETTE,QUANDRES,TREAN PWIMSD SCH II CS ALEXANDER,G 21CRS051985

122 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CRS053042

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

123 GRANDY,PATRICK,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MEYER,J 22CRS051904

MISDEMEANOR LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

124 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY EDWARDS,T 22CRS051708

125 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN INJURY TO REAL PROPERTY EDWARDS,T 22CRS051709

126 GUTHRIE,MEGAN,SUE SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051420

127 GUTHRIE,MEGAN,SUE SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051421

128 HAGER,BRANDON,JAMES PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051074

129 HAGER,BRANDON,JAMES SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051075

130 HAGER,BRANDON,JAMES DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051076

131 HAMER,ANDRE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE CASTRO,K 19CRS051643

FELONY CONSPIRACY

132 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CRS051424

133 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051425

134 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051426

135 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CRS051427

136 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051428

137 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051429

138 HARGETT,RODRIQUEZ DELIVER SCH I CS MOOTS,S 20CRS051540

** 139 HARGETT,RODRIQUEZ SELL SCH I CS MOOTS,S 20CRS051541

** 140 HARGETT,RODRIQUEZ PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 20CRS051542

** 141 HARGETT,RODRIQUEZ POSS CS PRISON/JAIL PREMISES EUBANKS,I 20CRS051544

142 HARPER,KELLI,WELLS SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS051001

143 HARPER,KELLI,WELLS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS051002

144 HARPER,KELLI,WELLS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS051003

145 HAYES,CARLEY,JAYE PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051079

146 HAYES,CARLEY,JAYE SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051080

147 HAYES,CARLEY,JAYE DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051081

148 HAYES,CARLEY,JAYE PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051083

149 HOUSTON,WILLIAM,HAYES PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 21CRS052688

150 HOUSTON,WILLIAM,HAYES PWIMSD HEROIN MOOTS,S 21CRS052692

151 HOUSTON,WILLIAM,HAYES POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MOOTS,S 21CRS052693

152 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CRS050356

153 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CRS050357

154 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CRS700528

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA

155 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CRS700529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL

156 HOWARD,TRACY PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 21CRS052681

157 HOWARD,TRACY PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052682

158 HUCKS,MICHAEL,LEROY PWIMSD COCAINE EVANS,A 20CRS051723

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 4 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

159 HUCKS,MICHAEL,LEROY SELL/DELIVER COCAINE EVANS,A 20CRS051724

160 HUCKS,MICHAEL,LEROY SELL/DELIVER COCAINE EVANS,A 20CRS051725

161 HUGHES,DALE,LYNN,JR ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON RICE,F 21CRS051113

162 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051114

163 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051115

164 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051116

165 HUGHES,DALE,LYNN,JR SECOND DEGREE KIDNAPPING RICE,F 21CRS051117

166 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER MASON,J 21CRS050226

167 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR ASSAULT LEO/PO W/FIREARM MASON,J 21CRS050227

168 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP MASON,J 21CRS050228

169 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP MASON,J 21CRS050229

170 HUMPHREY,HAL,FOSCUE,JR DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP MASON,J 21CRS050230

171 IRVINE,LEE,ANN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS050711

172 IRVINE,LEE,ANN SELL SCH II CS ROSE,D 21CRS050712

173 IRVINE,LEE,ANN DELIVER SCH II CS ROSE,D 21CRS050713

174 IRVINE,LEE,ANN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS050716

175 IRVINE,LEE,ANN SELL SCH II CS ROSE,D 21CRS050717

176 IRVINE,LEE,ANN DELIVER SCH II CS ROSE,D 21CRS050718

177 IRVINE,LEE,ANN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS050721

178 IRVINE,LEE,ANN SELL SCH II CS ROSE,D 21CRS050722

179 IRVINE,LEE,ANN DELIVER SCH II CS ROSE,D 21CRS050723

** 180 JAUREGUI,JUAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053092

** 181 JAUREGUI,JUAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053093

** 182 JAUREGUI,JUAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053094

183 JOHNSON,ADAM,BARRETT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MASON,J 21CRS052072

** 184 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050688

** 185 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050689

** 186 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050690

** 187 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050691

** 188 JOHNSON,CHRISHAWNDAND, TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050692

189 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050759

190 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050760

191 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050761

192 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050762

193 JOHNSON,CLYDE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050763

194 JONES,JOHN BROOKS POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 22CRS000497

195 JONES,JOHN,BROOKS HABITUAL FELON ALEXANDER,G 22CRS000863

196 JONES,JOSHUA,GRANT FINANCIAL CARD FRAUD (F) GASKILL,J 22CRS050809

197 JONES,JOSHUA,GRANT LARCENY BY EMPLOYEE GASKILL,J 22CRS050810

198 JONES,JOSHUA,GRANT LARCENY BY EMPLOYEE GASKILL,J 22CRS050811

199 JONES,JOSHUA,GRANT POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CRS050812

200 JONES,JOSHUA,GRANT POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CRS050813

201 JONES,TIMOTHY,REGINALD HABITUAL FELON MILLER,J 21CRS000872

202 JONES,TIMOTHY,REGINALD TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE LEWIS,C 21CRS051621

203 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWISD COCAINE LEWIS,C 21CRS051622

204 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWISD MARIJUANA LEWIS,C 21CRS051623

205 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWIMSD SCH I CS LEWIS,C 21CRS051624

206 JONES,TIMOTHY,REGINALD PWIMSD SCH III CS LEWIS,C 21CRS051625

207 JONES,TIMOTHY,REGINALD FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) LEWIS,C 21CRS051626

208 JONES,TIMOTHY,REGINALD DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CRS051627

DRIVING WHILE IMPAIRED

209 JONES,TIMOTHY,REGINALD HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CRS051628

210 JONES,TIMOTHY,REGINALD POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 21CRS051630

211 JONES,TIMOTHY,REGINALD RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CRS051631

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 5 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

211 (CONTINUED) RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CRS051631

RESISTING PUBLIC OFFICER

212 JONES,TIMOTHY,REGINALD POSSESSION OF FIREARM BY FELON MILLER,J 21CRS051632

213 JOYNER,GEDDES,ATLAS PWIMSD SCH II CS HARVEY,D 19CRS053041

214 JOYNER,GEDDES,ATLAS SELL SCH II CS HARVEY,D 19CRS053042

215 JOYNER,GEDDES,ATLAS DELIVER SCH II CS HARVEY,D 19CRS053043

216 JOYNER,GEDDES,ATLAS PWIMSD SCH I CS HARVEY,D 19CRS053045

217 JOYNER,GEDDES,ATLAS SELL SCH I CS HARVEY,D 19CRS053046

218 JOYNER,GEDDES,ATLAS DELIVER SCH I CS HARVEY,D 19CRS053047

219 JOYNER,GEDDES,ATLAS PWIMSD SCH I CS HARVEY,D 19CRS053049

220 JOYNER,GEDDES,ATLAS SELL SCH I CS HARVEY,D 19CRS053050

221 JOYNER,GEDDES,ATLAS DELIVER SCH I CS HARVEY,D 19CRS053051

222 JUAREZ,JOSEPH,JAMES THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR MOORE,D 22CRS050036

223 JUAREZ,JOSEPH,JAMES THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR MOORE,D 22CRS050037

224 JUAREZ,JOSEPH,JAMES THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR MOORE,D 22CRS050038

225 KATZ,ERIC,JASON PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CRS051406

226 KATZ,ERIC,JASON SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051407

227 KATZ,ERIC,JASON DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051408

228 KATZ,ERIC,JASON PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CRS051409

229 KATZ,ERIC,JASON SELL SCH I CS KILGORE,P 22CRS051410

230 KATZ,ERIC,JASON DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CRS051411

231 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,G 21CRS000327

232 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT MASON,G 21CRS000328

** 233 KILLOUGH,JAMES,DANIEL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD MASON,J 21CRS050219

** 234 KILLOUGH,JAMES,DANIEL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD MASON,J 21CRS050220

** 235 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,J 21CRS050221

** 236 KILLOUGH,JAMES,DANIEL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,J 21CRS050222

237 KIRKPATRICK,TREVOR,RIC ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 21CRS052880

238 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CRS052151

239 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CRS052152

240 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CRS052153

** 241 LEA,TYRONE,JEROME TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053095

** 242 LEA,TYRONE,JEROME TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053096

** 243 LEA,TYRONE,JEROME TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS053097

244 LEWIS,ANDREW,TYLER STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 BISHOP,J.C. 21CRS000873

245 LEWIS,ANDREW,TYLER STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 BISHOP,J 21CRS052318

246 LEWIS,ANDREW,TYLER STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,J.C. 22CRS000004

247 LOVE,WILLIAM,JOSEPH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE COBLE,H 20CRS051896

** 248 LOVE,WILLIAM,JOSEPH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE COBLE,H 20CRS052509

249 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052858

250 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052859

251 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052860

252 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052861

253 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CRS052862

254 LUTZ,MATTHEW,S FELONY LARCENY FESTERMAN,W 21CRS050654

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

255 MANASARAY,ALPHA IBRAHI SPEEDING 081/45 GOODRUM,J 22CRS051585

DRIVE LEFT OF CENTER

256 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) GOODRUM,J 22CRS051584

257 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HOLSCLAW,C 22CRS051583

258 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 22CRS051614

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

259 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CRS051586

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 6 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

260 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CRS051214

261 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 22CRS051549

** 262 MASSEY,JERMAINE ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON KATSEKES,C 02CRS006216

** 263 MASSEY,JERMAINE F) CONSP/COMMIT F)ROBBERY W/DA KATSEKES,C 02CRS006217

** 264 MASSEY,JERMAINE CONSP/COMMIT F)ROBBERY W/DANGE KATSEKES,C 02CRS006219

** 265 MASSEY,JERMAINE ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON KATSEKES,C 02CRS006220

266 MATTHEWS,LINDA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CRS303380

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

267 MATTHEWS,LINDA,R MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CRS303382

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

268 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CRS050610

269 MCBROOM,SEAN C HABITUAL FELON BOYD,M.W. 22CRS000466

270 MCBROOM,SEAN,CASEY POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CRS050937

BREAK/ENTER TRAILER/AIRCRAFT

271 MCLAUGHLIN,JAMES,BARHA TRAFFICKING IN COCAINE MOOTS,S 21CRS051704

272 MCLAUGHLIN,JAMES,BARHA TRAFFICKING IN COCAINE MOOTS,S 21CRS051705

273 MCLAUGHLIN,JAMES,BARHA TRAFFICKING IN COCAINE MOOTS,S 21CRS051706

274 MCMASTER,COLTON,HAYES POSSESS HEROIN SMITH,JACOB 22CRS334208

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ

RESISTING PUBLIC OFFICER

275 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000334

276 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000335

277 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000336

278 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 MASON,GREG 22CRS000337

279 MILLHIMES,RUSSELL,WILL STAT RAPE OF CHILD BY ADULT MASON,J 22CRS050936

280 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CRS051519

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F)

DRIVE LEFT OF CENTER

281 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CRS702846

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT

282 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 060/35 ROMERO,T 22CRS702847

DRIVE LEFT OF CENTER

283 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CRS702848

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT

284 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS052674

285 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS052675

286 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052676

287 MONK,HUBERT,LEE,JR TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052677

288 MONK,HUBERT,LEE,JR PWIMSD COCAINE PITTMAN,J 21CRS052678

289 MONK,HUBERT,LEE,JR PWIMSD MARIJUANA PITTMAN,J 21CRS052679

290 MONK,HUBERT,LEE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,J 21CRS052680

291 MONTFORD,CEDRIC,LAMONT PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CRS051412

292 MONTFORD,CEDRIC,LAMONT SELL SCH II CS KILGORE,P 22CRS051413

293 MONTFORD,CEDRIC,LAMONT DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051414

** 294 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000402

** 295 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000403

296 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000404

297 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000405

298 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000406

299 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000407

300 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000408

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 7 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

301 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000409

302 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000410

303 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000411

304 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000412

305 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000413

306 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000414

307 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000415

308 MOORE,DAVID,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 21CRS000416

309 MOORE,DAVID,DUANE SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BASSETT,S 20CRS052985

310 MOORE,PATRICK,LEE PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CRS051455

311 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050232

312 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050233

313 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050234

314 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050235

315 MORGAN,BRADLEY,D SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CRS050236

316 MORRIS,MARVIN,LOUIS PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 21CRS052309

317 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS052311

318 MORRIS,MARVIN,LOUIS ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID ROSE,D 21CRS052315

319 MORTON,ANTHONY,WAYNE HABITUAL FELON RICE,F 20CRS000814

** 320 MORTON,ANTHONY,WAYNE INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 20CRS052141

** 321 MORTON,ANTHONY,WAYNE INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 20CRS052142

322 MORTON,ANTHONY,WAYNE HABITUAL FELON WILLIS,K 22CRS000864

323 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CRS051397

FAIL NOTIFY EMPLOYMENT-SEX OFF

324 MURRAY,CLARK,HORATIO,J PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CRS051884

325 NELSON,TINA,ANN BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CRS303367

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

326 NELSON,TINA,ANN MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CRS303373

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

327 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD HEROIN TUCKER,T 20CRS052422

328 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SELL HEROIN TUCKER,T 20CRS052424

DELIVER HEROIN

329 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD HEROIN TUCKER,T 20CRS052426

330 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SELL HEROIN TUCKER,T 20CRS052427

DELIVER HEROIN

331 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052429

332 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052430

DELIVER SCH II CS

333 ODDY,MICHAEL,CHRISTOPH FELONY POSSESSION SCH II CS IPOCK,R 21CRS050817

334 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051382

335 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051383

336 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051384

337 OWENS,BRIAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CRS051385

338 PARSON,PAULA,KATHRYN PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CRS050009

339 PARSON,PAULA,KATHRYN SELL SCH I CS MOOTS,S 22CRS050010

340 PARSON,PAULA,KATHRYN DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CRS050011

341 PARSON,PAULA,KATHRYN PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CRS050012

342 PARSON,PAULA,KATHRYN SELL SCH I CS MOOTS,S 22CRS050013

343 PARSON,PAULA,KATHRYN DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CRS050014

344 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CRS051702

345 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CRS051703

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

** 346 PERKINS,ANTHONY,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) ESTERBROOK, 22CRS051466

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 8 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 346 (CONTINUED) POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 22CRS051466

347 PERKINS,WILLIAM,BLAKE BREAKING AND OR ENTERING (F) PROBST,B 21CRS052068

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

348 PERKINS,WILLIAM,BLAKE BREAKING AND OR ENTERING (F) PROBST,B 21CRS052069

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

349 PERKINS,WILLIAM,BLAKE BREAK/ENTER TRAILER/AIRCRAFT PROBST,B 21CRS052070

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

350 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CRS050976

** 351 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD HEROIN ROSE,D 21CRS051340

** 352 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CRS051342

** 353 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS051344

** 354 PINER,ALYSON,NICOLE PWIMSD SCH III CS ROSE,D 21CRS051346

355 PINER,MICHAEL,SCOTT BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE PEREZ,J 20CRS052164

356 PINER,MICHAEL,SCOTT POSSESS HEROIN ROSE,D 20CRS053431

357 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050462

358 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050463

359 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050464

360 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050465

361 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050466

362 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050467

363 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050468

364 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050469

365 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050470

366 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050471

367 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050472

368 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050473

369 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050474

370 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050475

371 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050476

372 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050477

373 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050478

374 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050479

375 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050480

376 PITTMAN,JESSICA,MAE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050481

377 POPE,BAILEY,ELAINE PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051087

378 PURSER,JAMES,RODNEY,IV BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 21CRS052630

379 PURSER,JAMES,RODNEY,IV FELONY LARCENY RICE,F 21CRS052631

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

380 PURSER,JAMES,RODNEY,IV FELONY LARCENY RICE,F 21CRS052632

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

381 PURSER,JAMES,RODNEY,IV BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HARVEY,D 21CRS052636

382 PURSER,JAMES,RODNEY,IV LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 21CRS052637

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

383 RANGEL-ANGELES,JESUS AWDWIKISI RICE,FRANKL 22CRS000112

384 RANGEL-ANGELES,JESUS DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ RICE,FRANKL 22CRS000113

385 REELS,KATELYN,MARIE PWIMSD HEROIN ROSE,D 20CRS052213

386 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CRS050016

387 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J SELL SCH I CS MOOTS,S 22CRS050017

388 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CRS050018

389 REESE,ANTHONY PWIMSD SCH II CS ROSE,D 20CRS050335

390 REESE,ANTHONY SELL SCH II CS ROSE,D 20CRS050336

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 9 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

391 REESE,ANTHONY DELIVER SCH II CS ROSE,D 20CRS050337

** 392 REESE,ANTHONY DEATH BY DISTRIBUTION HAWKS,J 21CRS052954

393 REESE,ANTHONY SECOND DEG MURDER DIST DRUG HAWKS,J.C. 22CRS000930

394 REUKAUF,RENEE,M PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 22CRS050797

395 REUKAUF,RENEE,M SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 22CRS050798

396 REUKAUF,RENEE,M SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050799

SELL/DELIVER SCH II CS

397 REUKAUF,RENEE,M PWIMSD SCH II CS PHIFER,S 22CRS050803

398 REUKAUF,RENEE,M SELL/DELIVER SCH II CS PHIFER,S 22CRS050804

399 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050766

400 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050767

401 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050768

402 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050769

403 RICHARDSON,RICHARD,LEE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050770

404 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 21CRS052377

405 RICHARDSON,WALTER,EARL SELL SCH II CS MOOTS,S 21CRS052378

406 RICHARDSON,WALTER,EARL DELIVER SCH II CS MOOTS,S 21CRS052379

** 407 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CRS051954

** 408 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CRS051955

** 409 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CRS051956

DWLR NOT IMPAIRED REV

410 ROGERS,ROYAL,PITTMAN,J ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER WANK,J 22CRS050744

411 ROGERS,ROYAL,PITTMAN,J AWDWIKISI WANK,J 22CRS050745

412 ROSE,MICHAEL,RYAN,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051634

413 ROSE,MICHAEL,RYAN,JR SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051635

414 ROSE,MICHAEL,RYAN,JR DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS051636

415 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CRS052161

416 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CRS052162

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M)

417 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CRS052163

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

418 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CRS052164

419 SALTER,FRANKIE,WAYNE PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 20CRS053407

420 SALTER,FRANKIE,WAYNE SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 20CRS053408

421 SALTER,FRANKIE,WAYNE POSSESS HEROIN PITTMAN,J 20CRS053409

422 SANDERS,EDEN,GRAE CONSPIRE SELL COCAINE GASKILL,J 21CRS052368

423 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CRS052936

424 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CRS050527

425 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CRS052533

426 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052534

427 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052535

428 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052536

429 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052537

430 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CRS052538

431 SCOTT,HERMAN,PETER,JR ASSAULT BY POINTING A GUN SCOTT,APRIL 21CRS051964

432 SCOTT,HERMAN,PETER,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON COVINGTON,J 21CRS051965

433 SESSIONS,ROBERT,EDWARD PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 20CRS052111

434 SESSIONS,ROBERT,EDWARD SELL SCH I CS MOOTS,S 20CRS052112

435 SESSIONS,ROBERT,EDWARD DELIVER SCH I CS MOOTS,S 20CRS052113

436 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050201

437 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050202

438 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050203

439 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050204

440 SIMMONS,FALANTA,TYRELL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ROSE,D 22CRS050205

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 10 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 441 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CRS294004

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

** 442 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CRS294011

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

POSSESSION OF FIREARM BY FELON

** 443 SKURJUNIS,ALEXIS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 21CRS052888

444 SKURJUNIS,ALEXIS POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CRS051543

** 445 SOUTHARD,JOANNA,FAYE BREAKING AND OR ENTERING (F) HAWKS,J 21CRS050341

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

** 446 SOUTHARD,JOANNA,FAYE FORGERY OF INSTRUMENT HAWKS,JC 22CRS000332

** 447 SOUTHARD,JOANNA,FAYE FORGERY OF INSTRUMENT HAWKS,JC 22CRS000333

** 448 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HARVEY,D 19CRS000918

MISDEMEANOR LARCENY

FELONY PROBATION VIOLATION

449 STAUDNER,JOSHUA ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH HARVEY,D 19CRS000919

450 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051556

MISDEMEANOR LARCENY

451 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051557

452 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051558

MISDEMEANOR LARCENY

453 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051559

MISDEMEANOR LARCENY

454 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051560

MISDEMEANOR LARCENY

455 STAUDNER,JOSHUA RESISTING PUBLIC OFFICER BEDSOLE,J 19CRS051562

456 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051673

MISDEMEANOR LARCENY

457 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051674

MISDEMEANOR LARCENY

458 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051675

MISDEMEANOR LARCENY

459 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051677

MISDEMEANOR LARCENY

460 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051678

FELONY LARCENY

461 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051679

462 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051680

LARCENY OF A FIREARM

463 STAUDNER,JOSHUA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BEDSOLE,J 19CRS051681

464 STAUDNER,JOSHUA MISDEMEANOR LARCENY BEDSOLE,J 19CRS051682

465 STAUDNER,JOSHUA POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 BEDSOLE,J 19CRS051683

466 STEIN,SUMMER,LYANE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ MASON,J 21CRS052375

467 STEIN,SUMMER,LYANE FAIL RPT CRIME AGNST JUVENILE MASON,J 21CRS052376

468 STEWART,HANNAH,JANE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS050210

469 STEWART,HANNAH,JANE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS050211

470 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CRS051595

471 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CRS051596

472 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CRS051597

473 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CRS050654

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 11 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

474 STYRON,PHILLIP R AWDW SERIOUS INJURY RUSSICK,I 22CRS000465

475 STYRON,PHILLIP,ROGER HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT RUSSICK,I 22CRS000696

476 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 22CRS050182

477 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS050183

478 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN SELL/DELIVER HEROIN PITTMAN,J 22CRS050184

479 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS050185

480 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CRS050186

481 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050957

SELL/DELIVER SCH II CS

482 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050959

SELL/DELIVER SCH II CS

** 483 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN FELONY POSSESSION SCH I CS KILGORE,P 22CRS051014

** 484 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051015

** 485 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051016

486 SYZDEK,DAMION,LUCIFER SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS051005

SELL/DELIVER SCH II CS

487 SYZDEK,DAMION,LUCIFER M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051006

488 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050952

SELL/DELIVER SCH II CS

489 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CRS050953

SELL/DELIVER SCH II CS

** 490 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051017

** 491 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CRS051018

** 492 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD FELONY POSSESSION SCH I CS KILGORE,P 22CRS051019

493 TILLEY,ANTOINE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CRS051349

494 TRUBY,DONALD,JOSEPH SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051422

495 TRUBY,DONALD,JOSEPH SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS KILGORE,P 22CRS051423

496 TUCKER,BRIAN,DEVON PWIMSD MARIJUANA PITTMAN,J 21CRS051300

497 TUCKER,BRIAN,DEVON PWIMSD HEROIN PITTMAN,J 21CRS051301

498 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051302

499 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS051303

500 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS051304

501 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 21CRS051305

502 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING IN COCAINE PITTMAN,J 21CRS051306

503 TUCKER,BRIAN,DEVON TRAFFICKING IN COCAINE PITTMAN,J 21CRS051307

** 504 TURNAGE,SAMUEL,LESTER PWIMSD COCAINE ROSE,D 20CRS051223

** 505 TURNAGE,SAMUEL,LESTER SELL COCAINE ROSE,D 20CRS051224

** 506 TURNAGE,SAMUEL,LESTER DELIVER COCAINE ROSE,D 20CRS051225

** 507 TURNAGE,SAMUEL,LESTER CONSPIRE TO TRAFFIC IN COCAINE ROSE,D 20CRS051227

508 VANLANDINGHAM,JACK,BRA SEXUAL OFFENSE WITH A CHILD EDWARDS,T 21CRS052261

509 VANLANDINGHAM,JACK,BRA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EDWARDS,T 21CRS052262

510 VANLANDINGHAM,JACK,BRA FELONY CHILD ABUSE -SEXUAL ACT EDWARDS,T 21CRS052263

511 VANLANDINGHAM,JACK,BRA FELONY CHILD ABUSE -SEXUAL ACT EDWARDS,T 21CRS052264

512 VANLANDINGHAM,JACK,BRA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EDWARDS,T 22CRS000275

513 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR PWIMSD SCH VI CS LEWIS,C 22CRS051108

514 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CRS051109

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

515 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR FELONY POSSESSION SCH II CS LEWIS,C 22CRS051110

516 VAUGHAN,GARY,T,JR FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 22CRS051537

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

517 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR HABITUAL FELON BURTON,M 22CRS000697

518 WALBERT,THOMAS,BYRON,I PWIMSD SCH II CS ROSE,D 20CRS050704

519 WALBERT,THOMAS,BYRON,I PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 20CRS050705

520 WALBERT,THOMAS,BYRON,I MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 20CRS050706

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 12 01/18/23 09:30 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 13

COURT DATE: 01/18/23 TIME: 09:30 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

521 WALBERT,THOMAS,BYRON,I MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 20CRS050707

522 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS301871

523 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CRS301887

524 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,R 21CRS053103

525 WARREN,PATRICK,HUGH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CRS705520

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG

REAR LAMPS VIOLATION

526 WETHERINGTON,RONNIE,CA PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 21CRS052915

527 WETHERINGTON,RONNIE,CA FELONY POSSESSION OF COCAINE PITTMAN,J 21CRS052916

** 528 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS000747

** 529 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS000748

530 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS000749

531 WIBLITZHOUSER,KENNETH, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 FERRELL,J 20CRS052882

532 WIBLITZHOUSER,KENNETH, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD FERRELL,J 20CRS052883

533 WIBLITZHOUSER,KENNETH, DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL T FERRELL,J 20CRS052884

534 WIBLITZHOUSER,KENNETH, ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY ALEXANDER,G 22CRS050367

535 WIBLITZHOUSER,KENNETH, POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CRS050368

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ

** 536 WILLIS,DAVID,LEE AWDWIKISI MASON,GREG 22CRS000338

** 537 WILLIS,DAVID,LEE FIRST DEGREE KIDNAPPING MASON,GREG 22CRS000358

538 WILLIS,DAVID,LEE,JR ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) HONEYCUTT,C 22CRS050647

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON

COMMUNICATING THREATS

539 WILLIS,DAVID,LEE,JR ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY MASON,J 22CRS050696

** 540 WILLIS,TIMOTHY,CHRISTI AWDWIKISI RICE,F 21CRS053140

** 541 WILLIS,TIMOTHY,CHRISTI DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ RICE,F 21CRS053141

542 WILSON,JEREMY,DONTE SECOND DEG MURDER DIST DRUG RICE,F 21CRS052363

543 WILSON,JEREMY,DONTE PWIMSD COCAINE GASKILL,J 21CRS052364

544 WILSON,JEREMY,DONTE SELL COCAINE GASKILL,J 21CRS052365

545 WILSON,JEREMY,DONTE DELIVER COCAINE GASKILL,J 21CRS052366

546 WILSON,JEREMY,DONTE M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK GASKILL,J 21CRS052367

547 WILSON,JEREMY,DONTE DEATH BY DISTRIBUTION GASKILL,J 22CRS000131

548 WOLF,SHAUN,MICHAEL POSSESS HEROIN PITTMAN,J 21CRS052684

549 WORTHAM,KATELYN,MARIE PWIMSD SCH I CS COVINGTON,J 20CRS052551

550 WORTHAM,KATELYN,MARIE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN COVINGTON,J 20CRS052564

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN

551 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000162

552 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000163

553 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000164

554 YORK,DARRELL,DWAYNE OBT PROP FALSE PRET >=$100,000 CURRY,JOHN 18CRS000165

555 YORK,DARRELL,DWAYNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE CURRY,JOHN 18CRS000166

556 YORK,DARRELL,DWAYNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE CURRY,JOHN 18CRS000167

557 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000168

558 YORK,DARRELL,DWAYNE SECURITIES FRAUD CURRY,JOHN 18CRS000169

559 YORK,DARRELL,DWAYNE OBT PROP FALSE PRET >=$100,000 CURRY,JOHN 18CRS000170

560 YORK,DARRELL,DWAYNE EMBEZZLEMENT >=$100,000 CURRY,JOHN 18CRS000171

DOCKET MANAGEMENT CALENDAR PAGE: 13 01/18/23 09:30 AM 0002

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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