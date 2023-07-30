carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BOYD,SHANNON,MARIE INHALE TOXIC VAPORS BERRY,J 23CR 702172

2 BREWINGTONVANN,DESTINE SPEEDING 070/55 BERRY,J 21IF 702254

** 3 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749

4 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580

5 GREEN,MICHAEL,NATHAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BERRY,J 23CR 702452

6 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702100

7 HENDERSON,JACKSON,PIER CONSUME ALC BY

8 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA SPEEDING 082/55 ROMERO,T 23CR 700996

9 HOPPER,ANDERSON ASSAULT ON A FEMALE BERRY,JUSTI 22CR 264885

BATTERY OF UNBORN CHILD BERRY,JUSTI 22CR 264885

10 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026

11 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH BERRY,J 23IF 700942

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC BERRY,J 23IF 700942

12 LYNCH,JUSTIN,LEE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 23CR 702098

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702098

CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 23CR 702098

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BERRY,J 23CR 702098

13 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025

** 14 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581

15 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225

16 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701114

17 MILLER,WESTON,GABRIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 702296

SPEEDING 088/45 BERRY,J 23CR 702296

18 MOORE,GARRETT,CHRISTOP POSS MTBV/U-WN BY 19/20 WEATHERS,D 23CR 701825

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23CR 701825

19 MOORE,RICKY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704799

20 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

21 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

22 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

23 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811

24 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599

25 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769

26 PFENDLER,SHERI,ANN DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700786

27 POULIN,JONATHAN,RYAN,I POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALI,HAIDER 23CR 701714

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALI,HAIDER 23CR 701714

28 RANKIN,SAMANTHA,RAYE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIAMS,JO 23CR 701194

29 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 070/55 BERRY,J 23IF 701215

** 30 RODRIGUEZ,JOSHUA,M CYBERSTALKING HONS, ELIZA 23CR 345516

CYBERSTALKING HONS, ELIZA 23CR 345516

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

32 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

33 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748

34 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749

35 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657

36 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850

37 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609

SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609

38 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412

39 TREVINO,STEVEN,AUSTIN, SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 701329

40 WARD,MICHAEL,BRYAN SIMPLE AFFRAY BERRY,JUSTI 23CR 332791

41 WESSON,JENNIFER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702083

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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