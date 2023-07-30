DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 BOYD,SHANNON,MARIE INHALE TOXIC VAPORS BERRY,J 23CR 702172
2 BREWINGTONVANN,DESTINE SPEEDING 070/55 BERRY,J 21IF 702254
** 3 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749
4 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580
5 GREEN,MICHAEL,NATHAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BERRY,J 23CR 702452
6 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702100
7 HENDERSON,JACKSON,PIER CONSUME ALC BY
8 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA SPEEDING 082/55 ROMERO,T 23CR 700996
9 HOPPER,ANDERSON ASSAULT ON A FEMALE BERRY,JUSTI 22CR 264885
BATTERY OF UNBORN CHILD BERRY,JUSTI 22CR 264885
10 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026
11 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH BERRY,J 23IF 700942
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC BERRY,J 23IF 700942
12 LYNCH,JUSTIN,LEE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 23CR 702098
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702098
CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 23CR 702098
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BERRY,J 23CR 702098
13 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025
** 14 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581
15 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225
16 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701114
17 MILLER,WESTON,GABRIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 702296
SPEEDING 088/45 BERRY,J 23CR 702296
18 MOORE,GARRETT,CHRISTOP POSS MTBV/U-WN BY 19/20 WEATHERS,D 23CR 701825
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23CR 701825
19 MOORE,RICKY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704799
20 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
21 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
22 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
23 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811
24 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599
25 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769
26 PFENDLER,SHERI,ANN DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700786
27 POULIN,JONATHAN,RYAN,I POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALI,HAIDER 23CR 701714
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALI,HAIDER 23CR 701714
28 RANKIN,SAMANTHA,RAYE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIAMS,JO 23CR 701194
29 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 070/55 BERRY,J 23IF 701215
** 30 RODRIGUEZ,JOSHUA,M CYBERSTALKING HONS, ELIZA 23CR 345516
CYBERSTALKING HONS, ELIZA 23CR 345516
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
31 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
32 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
33 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748
34 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749
35 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657
36 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850
37 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609
SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609
38 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412
39 TREVINO,STEVEN,AUSTIN, SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 701329
40 WARD,MICHAEL,BRYAN SIMPLE AFFRAY BERRY,JUSTI 23CR 332791
41 WESSON,JENNIFER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702083
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.