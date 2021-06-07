Following is the Croatan High School class of 2021:
Lacey Ackerson, Savannah Anderson, Erica Antonelli, Molly Arnold, Sarah Ashby, Sebastian Bacon, Jason Baker, William Barker, Caroline Bass, Ryan Bellamy, Corbin Bello, Annmarie Benson, Cameron Blackwell, Stephen Borchers, Madison Boyce, Samia Brimmer, JaTaya Brimmer, Wren Brooks, Emma Broom, Terri Buck, Claudia Bullard, Dylan Burgess, Carson Bursey, Emma Callahan, Ella Campbell, Ona Carlisle, Jackson Chapman, Jocelyn Chiavola, Karson Cieslak, Christiaon Clifton, Alexa Coates, Anna Coffey, Bryce Cohen, Kristeena Cohen-Russell, Sara Compeggie, Jaden Cooper, Haley Cousins, Nicholas Crane, Jordan Creasey, Andrew Crespo,
Peyton Deavers, Daquan Dillahunt, Hannah Dixon, Jasmine Dowdy, Delanie Dunn, Joshua Dunn, Jack Edinger, Renn Edmonds, Alexander Ericksen, Klara Esau, Eric Esposita, David Estrada, Shawn Farmer, Mercedes Fazio, Connor Futral, Travis Garner-McGraw, Nicholas Gartner, Adeline Gladwell, Logan Glanden, Jaymin Goodman, Cody Grady, Tyler Grant, Dakota Gray, Mariah Griffin, Madison Griffing, Robert Haithcock, Jaxon Hall, Samuel Hamlin, Cooper Hanford, Victoria Harker, Landin Harrison, Caroline Harvey, Greggory Hauser, Dustin Hayden, Mercie Heisler, Mackenzie Henrich, Madison Herring, Justin Hodrick, Matthew Horvath, Logan Howard, Colin Huffman,
Joshua Jachimiak, Ethan Jacocks, Heidy Jimenez Cerino, Tyler Johnson, Erica Jungman, Xsavier Karas, Christen Kearney, Reagan Kemppainen, Joseph Kenyon Jr., Aidan Kimbrell, Lawrence King, Gianna Knight, Lauren Kramer, Emily Krohn, Matthew Lasater, Caitlyn Lenthall, Charlotte Leonard, Joseph Lewandowski, Zachary Lindsay, Ryan Lindsay, Christopher Lopez-Galicia, Caitlin Mahnke, Anthony Marello, Justin Marlowe, Thomas McCabe, Nicole McCabe, Katelyn McCann, Patrick McCarthy, Jackson McCutcheon, Connor McLeod, Skylar McNeil, Robert Melby Jr., Sarah Melby, Andrew Mendolia II, Amia Miles, Nikole Mills, Luis Miranda-Jimenez, Maria Miranda-Jimenez, Luke Mitchell, Garrett Moore, Emma Morton,
Elanore Newton, Makenna Niedzwiecki, Raine Notter, Eric Nutz, Gweneth O'Brien, Kiernan O'Connell, Olivia O'Kane, Erin Palmeter, William Parker, Shelby Pile, Preston Pippin, Maria Pitambersingh, Noah Pjanic, Isabella Porter, Jevon Pritchett, Jordyn Privitera, McKarem Rahman, Lauren Ramos, Mia Raynor, Clara Reynolds, Jack Riley, Isis Rios, Leilani Rios, Marco Salinas Jr., Jessica Seelinger, Lillie Seymour, Gregory Sharafinski, Heather Shumate, Kaitlyn Sink, Paul Skinner, Joshua Smith, Kennedy Smith, Brock Smith, Brailey Smith, Bethany Stacy, Devon Statham, Kayley Steele, Josia Steffy, Aidan Stellhorn, Stephen Strickland, Cameron Styron, Colton Sullivan,
Connor Tichenor, Madilyn Tsirlis, Madison Tyler, Jack Tyson, Berlyn Underwood, Hannah Velthoven, Sophia Verrico, Thomas Walker, Kali Walkup, Shelby Waltrip, Lauren Ward, Ashton Warren, Dylan Waters, Isabel Waters, Nathan Watson II, Caleb Whitley, Emma Wilson, Nathanial Wilson, Shane Wilson, Marshall Winstead, Rhiannon Winstead and Lindsey Worrell.
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