carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACKERLEY,HOLLIE,BETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702282

2 ADAMS,CAMAY,LASHAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701670

3 ADAMS,MICHAEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 700718

** 4 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099

** 5 ADAMS,SHAUN,TAQUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 051100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 051100

6 AGULARTERUEL,JOAN,JOSU DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702145

7 ALEJANDRO,LUIS,JESUS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 701524

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701524

8 ALEJANDRO,LUIS,JESUS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 703421

9 AMBROSE,MADISON,MAKENZ FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700926

10 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447

11 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

12 BAILEY,NICHOLAS,OMAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701296

13 BARAJAS,DAVID,SALDANA IMPROPER LOADING/COVERING VEH MARLETTE,J 22IF 000123

14 BARBOUR,JULIAN,CAIN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702800

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702800

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702800

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702800

** 15 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

16 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

17 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739

18 BAYNTON,ALEXA,ERIN SPEEDING 061/45 ENNIS,D,F 22CR 702665

19 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203

20 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222

21 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

22 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

23 CHADWICK,WALTER,WEBB,I DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700713

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700713

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700713

24 CHAPMAN,CAROLINE,PAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702284

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702284

** 25 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

26 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

27 COLEMAN,HUGH,VICTOR,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701667

28 COURTNEY,JOHN,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700978

29 CRUZ-AMAYA,NATALIA,DEL NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 703201

30 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225

31 DARDEN,DACE,EVERTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700109

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 700109

32 DAVIS,FREDRIC,LOUIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701668

** 33 DAY,EBERSON,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 20CR 000741

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000741

** 34 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053049

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053049

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053049

35 DAY,EBERSON,WARREN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH DAY,BARBARA 20CR 053061

36 DAY,EBERSON,WARREN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 20IF 703101

37 DONNELLY,ROBERT,PAUL SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 702550

38 DOYLE,STEVEN,JAY SPEEDING 065/45 JOHNSON,G,A 21CR 702137

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702137

39 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793

40 DUDLEY,JANET,BROOKS LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 22CR 701059

41 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045

42 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052384

43 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052385

44 EATMAN,BRANDON,DEMARIU DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 704312

SPEEDING 049/35 ENNIS,D,F 21CR 704312

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704312

45 ELDER,TESS,CAROLINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703200

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703200

46 FORAKER,JUSTIN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702148

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702148

47 FUNG,BRANDON,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701870

48 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

49 GARRETT,ABRAM,EMMANUEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702411

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702411

** 50 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

51 GETSINGER,JORDAN,CHASE CONSUME ALC BY

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 702631

MISDEMEANOR AID AND ABET ENNIS,D,F 22CR 702631

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 702631

52 GILLIKIN,BRITTANY,NOEL EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22IF 701453

53 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050659

54 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963

55 GONGALEZ,MEGAN SIMPLE ASSAULT MCDOWELL,JU 22CR 051143

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

56 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176

57 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794

58 HICKS,NEAL POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 701605

59 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691

60 HILL,SETH,THOMAS SPEEDING 064/45 ENNIS,D,F 22CR 702801

61 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

62 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 22IF 700063

63 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636

64 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160

65 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

66 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304

UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050304

67 JACKSON,CONNER,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701138

IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 22IF 701138

** 68 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225

69 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 70 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

71 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

72 JOHNSON,MICHELLE,HUNEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700671

73 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593

74 KING,ZACHERY,ADAM DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 702918

75 KIRALY,KEVEN,DOUGLAS UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 22IF 701487

76 KIRKMAN,CHRISTOPHER,DA SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 22IF 701360

** 77 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051733

78 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213

79 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 21CR 702992

80 KRIEGER,GEORGIA,BROOKE SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 22CR 702173

81 LEAL,LARRY SPEEDING 063/45 ENNIS,D,F 22CR 702008

82 LEWIS,DARIAN,JASHUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700286

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700286

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 700286

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700286

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 700286

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700286

83 LISTER,MARK,JOSEPH SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 22CR 703199

84 LOGAN,MELISSA,JAYNE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701872

85 LOGAN,VIRGIL,L FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701871

86 LYTTON,ANDREW,RYAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701684

87 MALIVE-TIRADO,ALEX SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 702896

88 MANN,BRITTANY,ALEXZAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701060

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701060

SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22CR 701060

89 MARTINEZ,WAYLON,HUGO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701003

90 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552

91 MINKS,PETER,JOSEPH,JR FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22IF 701584

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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92 MORRIS,JASMINE,SHACORY SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 22CR 700299

93 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527

94 MURRAY,LYNADA SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702669

** 95 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 96 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 97 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

98 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

99 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703198

100 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420

101 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

102 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288

103 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683

104 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051353

105 PERRY,LYNN,MADISON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701679

106 PINER,AMBER,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 702159

107 PITCHER,RYAN,CHARLES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701666

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 701666

108 POOLE,WILLIAM,KENAN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051359

109 POTTER,CHARLES,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702204

110 POTTER,KIMBERLY,WEBSTE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702202

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22CR 702202

111 POWELL,MATTHEW,COLE,MA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702203

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702203

112 POWELL,MELISSA,VIOLET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702077

113 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

114 PUCKETT,REID,HARRISON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701131

115 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

116 REID,WARREN,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 700862

117 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695

118 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050919

119 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050920

120 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

121 ROCHELLE,WILLIAM,PATRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701274

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22IF 701274

122 ROUSE,BLAKE,SPENCER ASSAULT ON A FEMALE CLARK,C 22CR 051669

123 ROYER,EDWIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700952

124 SALTER,MICHAEL,DWAYNE FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 701271

125 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666

126 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050

127 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165

128 SETTLE,WALTER,LEE,JR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 700165

129 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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130 SHEARIN,DEAGAN,RAY NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702512

131 SITO,ROBERT,THOMAS SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 702410

132 SIVILS,JUSTIN,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 701446

133 SMITH,LAVON,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702549

** 134 SMITH,LINWOOD,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051730

135 SOLOMON,MICHAEL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051710

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051710

136 SOLOMON,MICHAEL,KEITH SPEEDING 065/35 TAYLOR,C,A 21CR 702928

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702928

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702928

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702928

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702928

DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 21CR 702928

UNSAFE PASSING YELLOW LINE TAYLOR,C,A 21CR 702928

137 SPIVEY,MICHAEL,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700288

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700288

138 SPOOR,JAMES,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050735

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 22CR 050735

139 SPOOR,JAMES,EDWARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701136

140 SPOOR,JAMES,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701138

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701138

** 141 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051738

142 STEWART,RACHEL,ELIZABE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701054

143 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

144 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

145 STONE,TREVOR,WILSON INJURY TO REAL PROPERTY CLARK,C 22CR 702505

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CLARK,C 22CR 702505

146 STORY,PAUL,JACKSON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700716

147 STOWE,JENNIFER,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050658

SPEEDING 070/55 ENNIS,D 22CR 050658

148 STOWE,JENNIFER,HELEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700961

149 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705

150 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518

151 STYRON,JACOB,CHALMER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701682

152 SUTTON,SANTANA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 22CR 701171

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22CR 701171

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701171

153 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383

154 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701129

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701129

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701129

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701129

155 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702463

156 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

157 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512

158 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

159 VARGAS,ISAIAH SPEEDING 085/45 ENNIS,D,F 22CR 702667

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702667

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

160 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170

161 WALRAVEN,MICHAEL,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700886

162 WARD,DESHON,BARYON DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701893

163 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668

164 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

165 WILLIAMS,DONOVAN,ISAIA UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 21IF 702687

166 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270

167 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973

168 WOOD,KAYLA,LASHEA SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 701944

169 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

170 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154

171 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680

172 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700982

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700982

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700982

173 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348

174 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277

175 ZAPATA,EDUAR,SAVIER NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 703202

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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