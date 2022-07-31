DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACKERLEY,HOLLIE,BETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702282
2 ADAMS,CAMAY,LASHAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701670
3 ADAMS,MICHAEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 700718
** 4 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099
** 5 ADAMS,SHAUN,TAQUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 051100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 051100
6 AGULARTERUEL,JOAN,JOSU DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702145
7 ALEJANDRO,LUIS,JESUS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 701524
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701524
8 ALEJANDRO,LUIS,JESUS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 703421
9 AMBROSE,MADISON,MAKENZ FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700926
10 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447
11 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
12 BAILEY,NICHOLAS,OMAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701296
13 BARAJAS,DAVID,SALDANA IMPROPER LOADING/COVERING VEH MARLETTE,J 22IF 000123
14 BARBOUR,JULIAN,CAIN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702800
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702800
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702800
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702800
** 15 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
16 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
17 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739
18 BAYNTON,ALEXA,ERIN SPEEDING 061/45 ENNIS,D,F 22CR 702665
19 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203
20 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222
21 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
22 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
23 CHADWICK,WALTER,WEBB,I DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700713
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700713
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700713
24 CHAPMAN,CAROLINE,PAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702284
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702284
** 25 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
27 COLEMAN,HUGH,VICTOR,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701667
28 COURTNEY,JOHN,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700978
29 CRUZ-AMAYA,NATALIA,DEL NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 703201
30 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225
31 DARDEN,DACE,EVERTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700109
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 700109
32 DAVIS,FREDRIC,LOUIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701668
** 33 DAY,EBERSON,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 20CR 000741
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000741
** 34 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053049
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053049
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053049
35 DAY,EBERSON,WARREN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH DAY,BARBARA 20CR 053061
36 DAY,EBERSON,WARREN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 20IF 703101
37 DONNELLY,ROBERT,PAUL SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 702550
38 DOYLE,STEVEN,JAY SPEEDING 065/45 JOHNSON,G,A 21CR 702137
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702137
39 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
40 DUDLEY,JANET,BROOKS LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 22CR 701059
41 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045
42 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052384
43 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052385
44 EATMAN,BRANDON,DEMARIU DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 704312
SPEEDING 049/35 ENNIS,D,F 21CR 704312
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704312
45 ELDER,TESS,CAROLINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703200
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703200
46 FORAKER,JUSTIN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702148
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702148
47 FUNG,BRANDON,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701870
48 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
49 GARRETT,ABRAM,EMMANUEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702411
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702411
** 50 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
51 GETSINGER,JORDAN,CHASE CONSUME ALC BY
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 702631
MISDEMEANOR AID AND ABET ENNIS,D,F 22CR 702631
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 702631
52 GILLIKIN,BRITTANY,NOEL EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22IF 701453
53 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050659
54 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963
55 GONGALEZ,MEGAN SIMPLE ASSAULT MCDOWELL,JU 22CR 051143
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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56 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176
57 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
58 HICKS,NEAL POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 701605
59 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691
60 HILL,SETH,THOMAS SPEEDING 064/45 ENNIS,D,F 22CR 702801
61 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
62 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 22IF 700063
63 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636
64 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
65 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
66 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304
UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050304
67 JACKSON,CONNER,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701138
IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 22IF 701138
** 68 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225
69 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 70 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
71 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
72 JOHNSON,MICHELLE,HUNEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700671
73 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593
74 KING,ZACHERY,ADAM DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 702918
75 KIRALY,KEVEN,DOUGLAS UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 22IF 701487
76 KIRKMAN,CHRISTOPHER,DA SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 22IF 701360
** 77 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051733
78 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213
79 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 21CR 702992
80 KRIEGER,GEORGIA,BROOKE SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 22CR 702173
81 LEAL,LARRY SPEEDING 063/45 ENNIS,D,F 22CR 702008
82 LEWIS,DARIAN,JASHUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700286
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700286
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 700286
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700286
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 700286
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700286
83 LISTER,MARK,JOSEPH SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 22CR 703199
84 LOGAN,MELISSA,JAYNE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701872
85 LOGAN,VIRGIL,L FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701871
86 LYTTON,ANDREW,RYAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701684
87 MALIVE-TIRADO,ALEX SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 702896
88 MANN,BRITTANY,ALEXZAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701060
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701060
SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22CR 701060
89 MARTINEZ,WAYLON,HUGO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701003
90 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552
91 MINKS,PETER,JOSEPH,JR FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22IF 701584
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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92 MORRIS,JASMINE,SHACORY SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 22CR 700299
93 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527
94 MURRAY,LYNADA SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702669
** 95 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 96 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 97 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
98 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
99 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703198
100 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420
101 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
102 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288
103 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683
104 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051353
105 PERRY,LYNN,MADISON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701679
106 PINER,AMBER,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 702159
107 PITCHER,RYAN,CHARLES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701666
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 701666
108 POOLE,WILLIAM,KENAN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051359
109 POTTER,CHARLES,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702204
110 POTTER,KIMBERLY,WEBSTE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702202
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22CR 702202
111 POWELL,MATTHEW,COLE,MA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702203
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702203
112 POWELL,MELISSA,VIOLET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702077
113 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
114 PUCKETT,REID,HARRISON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701131
115 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
116 REID,WARREN,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 700862
117 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695
118 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050919
119 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050920
120 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
121 ROCHELLE,WILLIAM,PATRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701274
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22IF 701274
122 ROUSE,BLAKE,SPENCER ASSAULT ON A FEMALE CLARK,C 22CR 051669
123 ROYER,EDWIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700952
124 SALTER,MICHAEL,DWAYNE FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 701271
125 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666
126 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050
127 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165
128 SETTLE,WALTER,LEE,JR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 700165
129 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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130 SHEARIN,DEAGAN,RAY NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702512
131 SITO,ROBERT,THOMAS SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 702410
132 SIVILS,JUSTIN,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 701446
133 SMITH,LAVON,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702549
** 134 SMITH,LINWOOD,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051730
135 SOLOMON,MICHAEL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051710
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051710
136 SOLOMON,MICHAEL,KEITH SPEEDING 065/35 TAYLOR,C,A 21CR 702928
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702928
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702928
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702928
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702928
DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 21CR 702928
UNSAFE PASSING YELLOW LINE TAYLOR,C,A 21CR 702928
137 SPIVEY,MICHAEL,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700288
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700288
138 SPOOR,JAMES,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050735
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 22CR 050735
139 SPOOR,JAMES,EDWARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701136
140 SPOOR,JAMES,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701138
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701138
** 141 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051738
142 STEWART,RACHEL,ELIZABE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701054
143 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
144 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
145 STONE,TREVOR,WILSON INJURY TO REAL PROPERTY CLARK,C 22CR 702505
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CLARK,C 22CR 702505
146 STORY,PAUL,JACKSON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700716
147 STOWE,JENNIFER,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050658
SPEEDING 070/55 ENNIS,D 22CR 050658
148 STOWE,JENNIFER,HELEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700961
149 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705
150 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518
151 STYRON,JACOB,CHALMER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701682
152 SUTTON,SANTANA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 22CR 701171
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22CR 701171
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701171
153 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383
154 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701129
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701129
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701129
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701129
155 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702463
156 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
157 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512
158 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
159 VARGAS,ISAIAH SPEEDING 085/45 ENNIS,D,F 22CR 702667
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702667
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
160 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170
161 WALRAVEN,MICHAEL,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700886
162 WARD,DESHON,BARYON DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701893
163 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668
164 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
165 WILLIAMS,DONOVAN,ISAIA UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 21IF 702687
166 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270
167 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973
168 WOOD,KAYLA,LASHEA SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 701944
169 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
170 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154
171 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680
172 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700982
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700982
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700982
173 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348
174 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277
175 ZAPATA,EDUAR,SAVIER NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 703202
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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