1 ACKERT,ELIZABETH,AILEE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050559
2 ARMSTRONG,KEITH,BERNET MISUSE OF 911 SYSTEM DENNIS,M 21CR 050896
3 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702057
4 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702058
5 BAKER,TYQUISE,MARQUICE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 21IF 701469
6 BANKS,CARLOS,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000497
EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 20CR 000497
7 BARRRAZA,CARLY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 050547
8 BELL,RENEA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051285
9 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 21CR 051888
10 CABRERA,JOSUE,JUAREZ EXPIRED OPERATORS LICENSE SHADY,MASON 21IF 703372
11 CAMILO,DANIEL,VINCENT DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051319
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 051319
12 CHAMBERS,CHRISTOPHER,L NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 21CR 704651
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 704651
13 CHIANIS,ALEXIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051284
14 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,C 20CR 000665
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,C 20CR 000665
15 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842
16 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468
17 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037
18 COSTA,ADAM,HENRY COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 19CR 052872
19 COSTA,ADAM,HENRY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 19CR 052873
20 COX,JOSHUA,DEQUONN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701419
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,M,V 21CR 701419
21 DAIL,KAI,BLAKE INJURY TO PERSONAL PROPERTY LAMM,RONEY, 20CR 052481
22 DEROSIA,BRYAN,EDWARD SPEEDING 067/35 BISHOP,M 21CR 703410
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 703410
23 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767
24 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768
25 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764
26 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765
27 DIXON,CHRISTIAN,TAVENN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 704769
28 DOLD,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED WASINGER,A, 19IF 703328
29 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777
RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777
30 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444
31 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445
32 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994
33 FARMER,KAREN,ANNE ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 21CR 051373
ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) DENNIS,M 21CR 051373
34 FAVREAU,CAMERON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701314
UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ SHADY,M,V 21CR 701314
35 FERGUSON,MELTON,LEE POSS MTBV/U-WN BY 19/20 VANKOUTEREN 21CR 000697
36 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050565
37 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050567
38 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050564
39 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050566
40 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355
41 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977
42 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,M,V 20IF 702306
43 GAVETTI,JONI,WILLIS SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050561
44 GAVETTI,JONI,WILLIS SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050563
45 GAVETTI,JOSEPH,BRANDON SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050560
46 GAVETTI,JOSEPH,BRANDON SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050562
47 GONZALES,ANGELICA,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050569
48 HARGITT,CONOR,RAY MISDEMEANOR LARCENY SHADY,MASON 21CR 704820
49 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389
50 HENRY,NORVIE,LEE,JR ASSAULT AND BATTERY MEJIA,CHRIS 21CR 050687
51 HERNANDEZ,JOSE,LUIS,FI NO OPERATORS LICENSE SHADY,M 21CR 000779
52 HEYLAND,BROOKS,JEFFREY CYBERSTALKING MOORE,WALTE 21CR 052415
53 HEYLAND,BROOKS,JEFFREY CYBERSTALKING MOORE,MICHE 21CR 052416
54 HILL,MICHAEL,EDWARD SEXUAL BATTERY SIDERS,JAEL 21CR 051952
55 HUNT,BARRY,LEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS DENNIS,M,T 20CR 703962
DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 703962
56 HUSSEIN,FUAD,AHMAD SELL MALTBEV/U-WN TO
57 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924
58 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925
59 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326
60 LEONARD,GARRETT,DYLAN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 704993
61 LEVITAN,BENJAMIN,CHARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 21CR 704807
62 LEWIS,DEANDRE,CHARLES SECOND DEGREE TRESPASS WASINGER,A 21CR 701669
63 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,C 21CR 052842
64 LINDQUIST,CHRISTOPHER, DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053103
65 LOCKHART,DONNA,JANE,GR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M,T 20CR 704412
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 704412
** 66 LOCKHART,DONNA,JANE,GR SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M,T 20CR 704413
67 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872
68 MCCOY,SHANE,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 051081
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 DENNIS,M 21CR 051081
69 MCCOY,SHANE,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE DENNIS,M 21CR 051082
70 MCDOUGALL,KAREN,ANN MISUSE OF 911 SYSTEM STEWART,M 20CR 053035
71 MCDOUGALL,KAREN,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050574
DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG MILLEA,T 21CR 050574
72 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052731
73 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052733
74 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052732
75 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052734
76 MIMCHUCK,JUDY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052730
77 MOORE,WALTER,B ASSAULT ON A FEMALE WILLLIAMS,L 21CR 052401
COMMUNICATING THREATS WILLLIAMS,L 21CR 052401
78 MOORE,WALTER,B ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,PAM 21CR 052402
79 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779
80 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778
81 MORRIS,MARVIN,LOUIS RESISTING PUBLIC OFFICER ROSE,D 21CR 052307
82 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620
83 MOSS,WILLIAM,COBB SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,C 21CR 000741
84 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483
** 85 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 86 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 87 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
88 NASH,JOHN,DAVID SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL CARROLL,T 21IF 702524
VIE 89 NGUYEN,HOA THI DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051803
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLEA,T 21CR 051803
90 NICHOLS,ABIGAIL,GRACEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,MASON 21CR 704560
91 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
92 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037
93 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038
94 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680
95 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976
96 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL SPEEDING 071/55 DENNIS,M 21CR 705042
NO OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 705042
97 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 050702
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 050702
98 POTTER,NATHAN,CARL SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050769
99 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051530
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LATORELLA,D 21CR 051530
100 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 21CR 704026
101 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704616
102 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 704651
103 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700867
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700867
104 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 701856
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 21CR 701856
105 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724
106 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946
RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946
** 107 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417
108 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WASINGER,A, 19CR 704603
109 SMITH,JOSHUA,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 704817
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURROUGHS,C 21CR 704817
110 SPARKS,TABBATHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,M,V 21CR 700840
111 SPARKS,TABBATHA,MARIE EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 701663
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 701663
112 SPEARMAN,MADISON,LAYNE CONSUME ALC BY 19/20 CARROLL,T 21CR 702262
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,T 21CR 702262
113 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
114 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
115 WEBB,SHANNON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 21CR 703983
116 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648
117 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051774
118 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051777
119 WILLIS,BRANDON,STEWART SIMPLE ASSAULT MILLEA,T 21CR 052071
INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 052071
INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 052071
120 WILLIS,BRANDON,STEWART RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLEA,T 21CR 703648
121 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051775
122 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051776
123 WILLIS,ROBERT,JAMES FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 20CR 050899
124 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 20CR 000637
125 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053394
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 20CR 053394
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