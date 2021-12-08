carteret court

1 ACKERT,ELIZABETH,AILEE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050559

2 ARMSTRONG,KEITH,BERNET MISUSE OF 911 SYSTEM DENNIS,M 21CR 050896

3 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702057

4 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702058

5 BAKER,TYQUISE,MARQUICE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 21IF 701469

6 BANKS,CARLOS,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000497

EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 20CR 000497

7 BARRRAZA,CARLY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 050547

8 BELL,RENEA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051285

9 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 21CR 051888

10 CABRERA,JOSUE,JUAREZ EXPIRED OPERATORS LICENSE SHADY,MASON 21IF 703372

11 CAMILO,DANIEL,VINCENT DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051319

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 051319

12 CHAMBERS,CHRISTOPHER,L NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 21CR 704651

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 704651

13 CHIANIS,ALEXIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051284

14 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,C 20CR 000665

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,C 20CR 000665

15 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842

16 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468

17 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037

18 COSTA,ADAM,HENRY COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 19CR 052872

19 COSTA,ADAM,HENRY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 19CR 052873

20 COX,JOSHUA,DEQUONN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701419

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,M,V 21CR 701419

21 DAIL,KAI,BLAKE INJURY TO PERSONAL PROPERTY LAMM,RONEY, 20CR 052481

22 DEROSIA,BRYAN,EDWARD SPEEDING 067/35 BISHOP,M 21CR 703410

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 703410

23 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767

24 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768

25 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764

26 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765

27 DIXON,CHRISTIAN,TAVENN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 704769

28 DOLD,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED WASINGER,A, 19IF 703328

29 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777

RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777

30 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444

31 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445

32 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994

33 FARMER,KAREN,ANNE ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 21CR 051373

ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) DENNIS,M 21CR 051373

34 FAVREAU,CAMERON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701314

UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ SHADY,M,V 21CR 701314

35 FERGUSON,MELTON,LEE POSS MTBV/U-WN BY 19/20 VANKOUTEREN 21CR 000697

36 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050565

37 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050567

38 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050564

39 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050566

40 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355

41 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977

42 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,M,V 20IF 702306

43 GAVETTI,JONI,WILLIS SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050561

44 GAVETTI,JONI,WILLIS SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050563

45 GAVETTI,JOSEPH,BRANDON SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050560

46 GAVETTI,JOSEPH,BRANDON SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050562

47 GONZALES,ANGELICA,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050569

48 HARGITT,CONOR,RAY MISDEMEANOR LARCENY SHADY,MASON 21CR 704820

49 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389

50 HENRY,NORVIE,LEE,JR ASSAULT AND BATTERY MEJIA,CHRIS 21CR 050687

51 HERNANDEZ,JOSE,LUIS,FI NO OPERATORS LICENSE SHADY,M 21CR 000779

52 HEYLAND,BROOKS,JEFFREY CYBERSTALKING MOORE,WALTE 21CR 052415

53 HEYLAND,BROOKS,JEFFREY CYBERSTALKING MOORE,MICHE 21CR 052416

54 HILL,MICHAEL,EDWARD SEXUAL BATTERY SIDERS,JAEL 21CR 051952

55 HUNT,BARRY,LEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS DENNIS,M,T 20CR 703962

DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 703962

56 HUSSEIN,FUAD,AHMAD SELL MALTBEV/U-WN TO

57 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924

58 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925

59 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326

60 LEONARD,GARRETT,DYLAN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 704993

61 LEVITAN,BENJAMIN,CHARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 21CR 704807

62 LEWIS,DEANDRE,CHARLES SECOND DEGREE TRESPASS WASINGER,A 21CR 701669

63 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,C 21CR 052842

64 LINDQUIST,CHRISTOPHER, DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053103

65 LOCKHART,DONNA,JANE,GR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M,T 20CR 704412

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 704412

** 66 LOCKHART,DONNA,JANE,GR SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M,T 20CR 704413

67 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872

68 MCCOY,SHANE,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 051081

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 DENNIS,M 21CR 051081

69 MCCOY,SHANE,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE DENNIS,M 21CR 051082

70 MCDOUGALL,KAREN,ANN MISUSE OF 911 SYSTEM STEWART,M 20CR 053035

71 MCDOUGALL,KAREN,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050574

DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG MILLEA,T 21CR 050574

72 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052731

73 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052733

74 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052732

75 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052734

76 MIMCHUCK,JUDY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052730

77 MOORE,WALTER,B ASSAULT ON A FEMALE WILLLIAMS,L 21CR 052401

COMMUNICATING THREATS WILLLIAMS,L 21CR 052401

78 MOORE,WALTER,B ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,PAM 21CR 052402

79 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779

80 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778

81 MORRIS,MARVIN,LOUIS RESISTING PUBLIC OFFICER ROSE,D 21CR 052307

82 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620

83 MOSS,WILLIAM,COBB SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,C 21CR 000741

84 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483

** 85 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 86 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 87 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

88 NASH,JOHN,DAVID SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL CARROLL,T 21IF 702524

VIE 89 NGUYEN,HOA THI DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051803

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLEA,T 21CR 051803

90 NICHOLS,ABIGAIL,GRACEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,MASON 21CR 704560

91 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

92 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037

93 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038

94 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680

95 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976

96 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL SPEEDING 071/55 DENNIS,M 21CR 705042

NO OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 705042

97 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 050702

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 050702

98 POTTER,NATHAN,CARL SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050769

99 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051530

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LATORELLA,D 21CR 051530

100 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 21CR 704026

101 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704616

102 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 704651

103 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700867

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700867

104 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 701856

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 21CR 701856

105 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724

106 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946

RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946

** 107 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417

108 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WASINGER,A, 19CR 704603

109 SMITH,JOSHUA,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 704817

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURROUGHS,C 21CR 704817

110 SPARKS,TABBATHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,M,V 21CR 700840

111 SPARKS,TABBATHA,MARIE EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 701663

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 701663

112 SPEARMAN,MADISON,LAYNE CONSUME ALC BY 19/20 CARROLL,T 21CR 702262

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,T 21CR 702262

113 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

114 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

115 WEBB,SHANNON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 21CR 703983

116 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648

117 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051774

118 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051777

119 WILLIS,BRANDON,STEWART SIMPLE ASSAULT MILLEA,T 21CR 052071

INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 052071

INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 052071

120 WILLIS,BRANDON,STEWART RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLEA,T 21CR 703648

121 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051775

122 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051776

123 WILLIS,ROBERT,JAMES FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 20CR 050899

124 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 20CR 000637

125 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053394

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 20CR 053394

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